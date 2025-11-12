Así recibió Enzo Fernández a Valentina Cervantes y su hijo tras la renuncia a MasterChef

El futbolista de la Selección argentina le hizo un particular recibimiento a su pareja y madre de sus hijos al llegar a Inglaterra.

Valentina Cervantes le dijo adiós al certamen MasterChef Celebrity antes de tiempo por una decisión propia que tuvo que ver con el contexto familiar debido a que su pareja y padre de sus hijos Enzo Fernández vive en Inglaterra por su trabajo. En medio de la polémica con Wanda Nara y unos mensajes que le habría enviado al jugador, Valu regresó al viejo continente.

En sus redes sociales compartió varios videos a través de sus historias de Instagram donde mostró a su hijo Benjamín cantando alegre en el avión durante el regreso a su casa . "Por si algún pasajero del avión hoy cumple años", escribió la influencer mientras el niño cantaba el feliz cumpleaños.

Más tarde, en una tercera publicación, compartió un particular recibimiento que tuvo en el domicilio que tienen el territorio inglés. Al ingresar a su casa, Valentina se encontró con una bolsa llena de regalos, junto a un imponente ramo de flores y globos color dorado y otros blanco. "Así nos reciben" , escribió junto a la imagen publicada en su cuenta donde suma más de tres millones de seguidores.

Recibimiento Valentina Cervantes

MasterChef Celebrity volvió recargado obteniendo un buen piso de espectadores diarios que le permiten un buen presente al canal de las pelotitas pero también con distintos conflictos internos que vienen generando fuertes rumores en el mundo del espectáculo. Principalmente por la figura de su conductora Wanda Nara quien suele ser el hilo conductor de los escándalos.

En las últimas horas la periodista Majo Martino se refirió en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), que conduce Yanina Latorre, a un escándalo que habría ocurrido en el estudio de grabación del certamen. En el mismo serían protagonistas Wanda y La Joaqui en medio de la despedida a Valentina Cervantes, pareja del jugador Enzo Fernández, quien le dijo adiós al certamen.

Según contó, el problema llegó en las palabras de despedida de la conductora para la participante donde comenzó a tener un mensaje autorreferencial recordando su vida como botinera. En ese momento, la cantante habría lanzado una frase desde el balcón del programa que generó una atención particular: "Mi amiga es buena pero no boluda, sabes".

El relato de Martino sostiene también que Wanda habría dicho dos veces: "Cuando habla la plata, calla la verdad. Como dice mi papá". Este cruce se da en un contexto donde Wanda le habría enviado un mensaje al futbolista de la Selección argentina, pareja de Cervantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1988379904686108897&partner=&hide_thread=false MASTERCHEF: LA PELEA DE LA JOAQUI CON WANDA POR VALU CERVANTES



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/yb3UKVdvM8 — América TV (@AmericaTV) November 11, 2025

Sin embargo más tarde Wanda citó en su cuenta de X (ex Twitter) el fragmento del programa donde cuentan la noticia y negó lo ocurrido: "Fake", escribió junto a un emoticon enviando un beso.