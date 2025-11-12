Julieta Poggio sufrió un fuerte ataque de un mono: la reacción de la influencer

La exparticipante de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su viaje por Tailandia.

Julieta Poggio se encuentra de viaje por Tailandia , donde está disfrutando de los recorridos más excéntricos que ofrece el país ubicado en Asia. Cada nuevo lugar que visita es registrado por la cámara de su teléfono celular para luego compartirlo con sus seguidores de Instagram.

Es por ello que la ex Gran Hermano compartió un insólito episodio que le ocurrió con un mono mientras se dirigía a pasar un día de playa. Como consecuencia, la cantante sufrió una abrupta caída por intentar defenderse del inesperado ataque.

Tailandia es uno de los países donde la fauna cobra un rol protagónico. Los animales, sobre todo los monos, deambulan por la vía pública mientras conviven con los turistas que se acercan a los diversos rincones del país del sudeste asiático. En este contexto, Juli Poggio se sumó a una travesía grupal organizada por una prestigiosa empresa de viaje, donde asistió a un recorrido por las playas de Bangkok.

Además de ser testigo privilegiado del templo budista Wat Pho, del mercado Mae Klong y del mercado flotante de Damnoen Saduak, la exparticipante de Gran Hermano realizó un paseo en una barcaza por el río Chao Phraya. En esta oportunidad, caminando sobre la arena junto a los otros turistas, se topó con monos que estaban dispersos entre los árboles y médanos. Asombrada por verlos tan de cerca, encendió la cámara de su celular para inmortalizar el momento. No obstante, no todo salió como esperaba.

El insólito incidente que protagonizó Julieta Poggio

La ternura de Juli Poggio hizo que la joven se acerque hacia los desconfiados animales que estaban mirando cada gesto y reacción con cierto recelo. “Pov: cuando lo tuyo no son los animales”, escribió la ex GH mientras compartió un video en su cuenta personal de Instagram, donde mostró la reacción de los monos.

En este marco, una acción sencilla se convirtió en un gran susto para la instructora de baile. Al juzgar por las imágenes compartidas, ella le acercó su mano a los pequeños monitos, quienes respondieron de manera hostil tras el intento de contacto. Tanto es así que uno de ellos, le saltó encima de sus piernas a modo de defensa y en señal clara de su negación a que los toquen.

La influencer, sorprendida por el accionar del pequeño primates, dio un salto hacia atrás e intentó escapar tropezando y cayéndose al agua del arrebato por liberarse del “ataque” del animal. Fiel a su buen sentido del humor, compartió este registro en sus redes sociales donde se rio de ella misma, desplegando su trunca hazaña con los miembros de la naturaleza tailandesa.

Minutos más tarde, Julieta Poggio se reconcilió con la manada de monos y pudo acariciar a uno de ellos que se encontraba sobre un árbol. “Este si era un amor”, lanzó al mismo tiempo en el que el mamífero miraba con atención sus uñas y se dejaba acariciar. De esta manera, lo que comenzó siendo un momento incómodo terminó como una divertida anécdota. Al mismo tiempo, la influencer aprendió que no siempre es conveniente establecer contacto con animales silvestres.