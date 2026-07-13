La comunidad realizará un acto en memoria de las 85 víctimas del atentado. Participarán autoridades, referentes religiosos e instituciones de la región.

Neuquén realizará un acto por el 32º aniversario del atentado a la AMIA.

A 32 años del atentado contra la AMIA , Neuquén volverá a reunirse para recordar a las 85 víctimas y renovar un reclamo que sigue vigente: memoria, verdad y justicia.

El acto conmemorativo se realizará el viernes 17 de julio, a las 9:30, en Alderete 1700. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y contará con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones, referentes religiosos y miembros de la colectividad judía.

La actividad es organizada por el Centro Hebraico de Neuquén, la Asociación Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquén, y la filial DAIA Allen-Cipolletti-Neuquén.

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a las personas que murieron en el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en la ciudad de Buenos Aires.

La explosión destruyó el edificio ubicado en la calle Pasteur, provocó la muerte de 85 personas y dejó cientos de heridos. Fue el atentado más grave ocurrido en la historia argentina y, más de tres décadas después, continúa siendo una herida abierta.

Uno de los momentos centrales del acto será la intervención del juez federal del Tribunal Oral de Neuquén, Pablo Antonio Matkovic, quien tendrá a su cargo unas palabras alusivas.

La importancia del acto

La conmemoración buscará mantener presente la memoria de las víctimas y acompañar el reclamo de sus familiares, quienes desde hace 32 años exigen que se esclarezcan todas las responsabilidades y que los responsables sean juzgados.

Desde las instituciones organizadoras remarcaron que recordar el atentado no es solo mirar hacia el pasado, sino también reafirmar el compromiso de toda la sociedad frente al terrorismo, el antisemitismo y cualquier forma de discriminación.

El encuentro será también un espacio de reflexión colectiva. A 32 años del ataque, Neuquén se sumará una vez más al pedido que atraviesa a todo el país y que permanece intacto: que haya verdad y justicia por las 85 víctimas de la AMIA.