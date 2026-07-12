En fotos: madrugada de festejos del triunfo de Argentina en cada uno de los puntos de la provincia de Neuquén

El triunfo y pase de la albiceleste a seminifinales siguió hasta altas horas de la madrugada en diversos puntos de Neuquén. Cómo se vivieron los festejos.

Argentina es semifinalista del Mundial 2026 después de ganarle 3 a 1 a Suiza y todo el país salió a festejar por la madrugada. Con un partido sufrido y que costó, el resultado a favor se gritó y festejó en las calles de todo el país.

En Neuquén Capital , un amplio operativo policial se llevó adelante para que miles de hinchas puedan disfrutar en el monumento a San Martín, epicentro de los festejos durante todo el mundial. En esta ocasión, los festejos contaron con un refuerzo debido al contexto nocturno y así evitar incidentes.

Caras pintadas, banderas, bombos y platillos dijeron presente en el centro de la ciudad. Aunque todavía no se conocen números oficiales de cuántas personas llegaron al lugar, se prevé que hayan sido más de 15.000 asistentes , tomando en cuenta el dato del partido anterior ante Egipto y la importancia del pase a semis.

En redes sociales, también comenzaron a circular diversos videos que muestran cómo fue la celebración en diversos puntos del interior neuquino. Desde Tricao Malal a Villa la Angostura, Centenario o Los Guañacos, decenas de neuquinos salieron con sus camisetas celeste y blanca y banderas en auto, a caballo o a pie.

Claudio Espinoza

Los festejos en Neuquén Capital, en fotos

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

Claudio Espinoza

-

Claudio Espinoza

Cómo se vivió el triunfo de la Selección Argentina en el interior neuquino

En Centenario la locura mundialista se vivió hasta altas horas de la madrugada. Sobre la calle Expedicionarios del desierto, en la plaza del Bicentenario, cientos de hinchas llegaban en autos, motos y caminando a festejar al lugar de encuentro. Según reveló Centenario Digital, se vivió un ambiente familiar y tranquilo mientras se apreciaban fuegos artificiales.

En el norte neuquino el frío no paró a Tricao Malal. Decenas de familias salieron a festejar, agitando banderas, con fuegos artificiales y algunos chicos saltando sobre un charco de agua. Las vuvuzelas y el clásico bombo de cancha, no faltaron en esta ocasión.

Una inédita postal se vivió en Los Guañacos, donde un joven salió tras el triunfo arriba de su caballo, con la bandera argentina flameando en su mano entre los bocinazos de vecinos que también celebraban este momento.

Un episodio similar se vivió en El Cholar, donde un joven se lo ve a toda velocidad en su caballo flamenado la bandera argentina.

Villa la Angostura no se quedó atrás. En el centro de la localidad cordillerana, se movilizaron decenas de autos mientras que otros llegaron a pie a festejar el triunfo albiceleste. "Veni veni, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar", se escucha cantar a la gente, abrazada y saltando bajo un manto celeste y blanco.

vdf