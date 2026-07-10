Peligro en la Ruta 237: un camión de enormes dimensiones perdió el control y despistó

El siniestro vial ocurrió este viernes por la mañana en medio de las intensas nevadas. El tránsito se vio afectado por unas horas.

Las intensas nevadas que afectan a la cordillera y la zona centro de Neuquén volvieron a complicar la circulación este viernes, cuando un camión cisterna despistó y quedó cruzado sobre la Ruta 237.

La situación obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito hasta que se logró liberar la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 en el sector conocido como Corral de Piedra, antes de llegar a Collón Curá, entre Piedra del Águila y Collón Curá.

Según informó Vialidad Nacional, el conductor perdió el control del vehículo cuando clavó los frenos. Al tratarse de un camión que circulaba sin carga, la unidad se desestabilizó y terminó atravesada sobre la cinta asfáltica.

Qué pasó con el camión en la Ruta 237

De acuerdo con la información brindada por los equipos que intervinieron, se trató de un despiste y no de un choque con otros vehículos. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

La posición en la que quedó el camión provocó una afectación momentánea de la circulación hasta que personal de Policía y Vialidad Nacional coordinó las tareas para retirar la unidad y restablecer el tránsito.

Poco después de las 10:30, la calzada ya había sido completamente liberada y la circulación volvió a la normalidad.

Cómo está el tránsito en la Ruta 237

Tras el incidente, las autoridades informaron que la calzada permanece mojada y continúa nevando, aunque sin acumulación de nieve sobre ese tramo de la Ruta 237.

Desde los organismos viales reiteraron el pedido de circular con extrema precaución, mantener una velocidad moderada, aumentar la distancia de frenado y respetar las indicaciones del personal que realiza controles sobre la ruta.

Rutas cortadas y alerta por nieve en toda la zona cordillerana

El fin de semana largo se vive en la provincia de Neuquén en un contexto de lluvias e inestabilidad climática. Desde la dirección de Defensa Civil alertaron a la población para que tome precauciones a la hora de trasladarse, ya que las lluvias y nevadas complican la transitabilidad.

Carlos Cruz, director de Defensa Civil, confirmó que el frente de inestabilidad cobró fuerza en las últimas horas y generó complicaciones severas en la conectividad terrestre. El funcionario detalló que el fenómeno incluye lluvias persistentes, caída de aguanieve y acumulaciones de nieve en las zonas más altas de la región cordillerana y en la zona petrolera.

"Tenemos lluvias prácticamente en el 100% de la provincia de Neuquén", aseguró en una entrevista radial, en la que ofreció recomendaciones a los que necesiten traslarse dentro del territorio provincial.

El reporte oficial indica que la humedad cubre el territorio provincial desde el área de Buta Ranquil y Barrancas hacia el sur. En la zona de la Confluencia y la región del Limay, las precipitaciones son permanentes, aunque por el momento no presentan una intensidad torrencial.

Sin embargo, la situación cambia de forma drástica en las cotas altas de la Ruta Nacional 40 y la zona de los Lagos, donde la nieve ya condiciona el tránsito de los turistas y residentes que circulan por el lugar. Ante este panorama, las autoridades provinciales emitieron recomendaciones para quienes deban emprender viajes hacia el interior.