Advierten por la presencia de guanacos en la Ruta 237: solicitan reducir la velocidad

La intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi emitió un comunicado donde informó la presencia de la especie.

La presencia de la especie es caracteristica de esta epoca del año.

La presencia de guanacos sobre la Ruta 237 encendió la alerta en uno de los corredores más transitados hacia la cordillera. Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi solicitaron extremar las precauciones , especialmente en sectores donde también se registra hielo sobre la calzada.

Quienes transiten por este camino durante este fin de semana deberán prestar máxima atención. La Intendencia emitió una advertencia por el incremento de la presencia de la especie en las inmediaciones de la ruta.

Si bien se trata de una situación característica de esta época del año, representa un riesgo de siniestros viales.

Las autoridades explicaron que los animales suelen desplazarse cerca de la calzada y cruzar de manera repentina, principalmente en los sectores del Anfiteatro y el Valle Encantado.

Dónde se registra la mayor presencia de guanacos

Desde el área protegida indicaron que durante el invierno es habitual observar grupos de guanacos alimentándose junto a la ruta o atravesando el camino en busca de pasturas, lo que obliga a los conductores a circular con extrema precaución.

Ante este escenario, recomendaron reducir la velocidad, respetar toda la señalización vial y mantenerse atentos a la posible aparición de animales silvestres sobre la cinta asfáltica.

Como parte de las acciones preventivas, guardaparques realizan recorridas permanentes por los sectores de mayor circulación para advertir a los automovilistas y reforzar las medidas de seguridad, con el objetivo de disminuir el riesgo de accidentes tanto para las personas como para la fauna.

Especie nativa de valor especial

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron además que el guanaco es una especie nativa declarada Vertebrado de Valor Especial, por lo que evitar atropellamientos representa una prioridad para su conservación.

A esta situación se suma otro factor de riesgo: la presencia de hielo sobre la Ruta 237 producto de las bajas temperaturas que afectan a la región.

Según informaron, las condiciones más peligrosas suelen registrarse durante las primeras horas de la mañana, al atardecer y en los sectores con sombra, donde el hielo puede formarse sin ser advertido por los conductores.

Si bien el avistaje de guanacos constituye uno de los principales atractivos del corredor turístico que conecta la cordillera con el Alto Valle, las autoridades insistieron en que una conducción responsable resulta fundamental para prevenir accidentes y preservar la fauna silvestre que habita el área protegida.