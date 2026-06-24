Le puede pasar a cualquiera: policías chocaron con guanacos en la ruta y quedaron a pie

Cuatro efectivos de Santa Cruz volvían de una reunión institucional cuando se les cruzó un grupo de camélidos. La camioneta no arrancó más.

Cuatro delegados de la Policía y los Bomberos de El Calafate protagonizaron un accidente de tránsito este martes sobre la ruta provincial 5 de Santa Cruz , cuando un grupo de guanacos se les cruzó imprevistamente en el camino, en una situación que suele presentarse en los caminos de la Patagonia .

La camioneta en la que viajaban impactó de frente contra dos de los animales y el daño les impidió continuar viaje: venían desde Río Gallegos , luego de participar en una reunión institucional.

El siniestro se registró alrededor de las 18:30 del martes 23 de junio , ya noche cerrada, a unos 10 kilómetros antes del paraje La Esperanza .

Los cuatro efectivos regresaban de una reunión de negociación salarial en la Escuela de Policía de Río Gallegos, en la que se discuten aumentos para la fuerza policial y para los bomberos de la provincia.

Según informaron medios locales, cuando circulaban por la ruta, un grupo de seis guanacos cruzó de forma repentina la calzada

La camioneta Toyota, que era de propiedad de uno de los integrantes de la delegación, no alcanzó a esquivarlos e impactó contra dos de los animales.

El golpe fue frontal y provocó daños importantes en el vehículo.

Sólo golpes en las piernas

A pesar de la magnitud del impacto, ninguno de los cuatro ocupantes resultó con lesiones graves.

Los efectivos sufrieron golpes principalmente en las piernas.

Una ambulancia del puesto sanitario de La Esperanza concurrió al lugar de manera preventiva para asistir a los involucrados y constatar su estado de salud, junto con efectivos policiales de la zona.

La camioneta quedó en un paraje

Las consecuencias más graves del accidente las sufrió la Toyota.

Policias chocaron con guanacos en Santa Cruz y quedaron a pie - toyota La peor parte se la llevó la camioneta: los policías solo sufrieron golpes en las piernas.

Los daños materiales fueron de tal magnitud que la camioneta no pudo continuar el viaje y quedó en el paraje a la espera de una grúa para su traslado a El Calafate.

Los cuatro efectivos debieron organizar su regreso a la localidad por otros medios.

Una ruta identificada como zona de riesgo

La aparición de guanacos sobre la Ruta Provincial N° 5 no es un hecho aislado.

Las propias autoridades de Santa Cruz han identificado ese tramo, que conecta Güer Aike con El Calafate, entre los sectores de mayor riesgo por presencia de fauna silvestre en la calzada en ocasión de emitir alertas para que los conductores circulen con precaución.

La situación es frecuente en toda la Patagonia: los guanacos se desplazan en grupos y cruzan de manera impredecible, lo que representa un peligro constante para conductores particulares, transportistas y servicios de pasajeros, especialmente en horarios de baja visibilidad.

Cómo prevenir choques con guanacos

Ante la frecuencia de estos incidentes, que como queda demostrado ya puede tomar por sorpresa hasta a agentes preparados especialmente para desplazarse, la Policía Caminera reitera la necesidad de extremar las precauciones al circular por zonas de riesgo.

La recomendación es reducir la velocidad a 45 km/h en esos tramos y adoptar una conducción defensiva para poder anticiparse a la aparición de animales.

Los especialistas indican que, si un guanaco aparece sobre la calzada, el conductor debe encender las balizas y reducir la velocidad de manera progresiva.

Guanacos en las rutas. Los guanacos en las rutas son un problema muy frecuente en toda la Patagonia.

No se recomienda el uso de la bocina, ya que el ruido puede asustar al animal y provocar reacciones inesperadas.

Si se trata de una manada, la indicación es mantener la calma, evitar movimientos bruscos y esperar a que los animales despejen el camino antes de continuar el viaje.