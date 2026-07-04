"Es algo mágico": así congeló el frío la cascada La Fragua en Manzano Amargo

Con -8°C la cascada La Fragua se vistió de hielo. El agua lucha por salir entre estalactitas de hielo gigantes. Manzano Amargo, el "Paraíso del Norte Neuquino".

La magia del clima dejó una hermosa postal en la cascada La Fragua, en el norte neuquino.

Después de varias semanas con temperaturas que oscilaron entre los -8°C y los -10°C bajo cero, el norte neuquino regaló una postal que parece sacada de una película.

Nos fuimos hasta la Cascada La Fragua , en la localidad de Manzano Amargo , conocida como el "Paraíso del Norte Neuquino" . Y el espectáculo estaba ahí: el gran salto de agua, mitad congelado, mitad vivo, peleando para seguir su curso entre paredes de hielo y escarcha.

En esta zona, ubicada justo en el punto donde confluyen la imponente Cordillera de los Andes y la emblemática Cordillera del Viento , la columna vertebral de la región del Alto Neuquén , las temperaturas siempre son más bajas que en el pueblo. Este viernes el termómetro marcó -8°C.

"Excelente día para visitar el salto de agua en invierno", dijeron los que se animaron al frío. Y no se equivocaron.

El ojo que captó la magia

Las imágenes que se volvieron virales en la región son de Braian Muñoz, de 27 años, oriundo de Andacollo y vecino de Manzano Amargo.

"Me dedico hace 4 años a la fotografía y hace 1 año y monedas a video. Soy creador de contenido y futuro filmmaker", contó el joven profesional en su contacto con LM Neuquén.

Actualmente trabaja para Turismo Neuquén y realiza colaboraciones para hoteles del territorio provincial. Además, hace trabajos audiovisuales en toda la zona.

Gentileza: Braian Muñoz

"Me gusta poder mostrar el Norte Neuquino de manera tal que se pueda difundir nuestras bellezas y así que nos visiten y poder crecer como región", aseguró.

Y lo logra. Con cada video y cada foto, Braian nos recuerda por qué el norte tiene que estar en el mapa turístico nacional.

“Tener esta belleza acá es algo mágico": así fue el ascenso

Las heladas de las últimas semanas volvieron a regalar una postal única en la zona: el gran salto de agua de la Cascada de la Fragua, se congeló parcialmente y vecinos ya pudieron acercarse a verla.

Uno de ellos fue Braian Muñoz, quien junto a amigos realizó el ascenso hasta el parador donde se aprecia la cascada.

"Estaba bastante fresquito. Esta seguidilla de heladas que hubo entre varias semanas produjo que se congelara este gran salto de agua", contó Braian.

Gentileza Braian Muñoz

Afortunadamente este año el acceso fue más fácil que en otras temporadas. "Fuimos en vehículo porque tuvimos la suerte de que no había nieve como en otros años. Así tuvimos la oportunidad de poder llegar bien. Por ahí sí estaba un poco complicada la llegada arriba por el hielo, pero llegamos bien", relató.

Al llegar, la imagen los dejó sin palabras. "Hacía muchísimo frío. Cuando llegamos ahí fue algo impresionante volver a ver esa cascada congelada. La verdad que es muy impactante. Tener la suerte de vivir acá en Manzano Amargo poder tener estas bellezas es algo increíble y mágico", expresó.

Gentileza Braian Muñoz

Asimismo, el joven también dejó una recomendación clave para quienes quieran ir: "Un datito no menos importante: ir en horas de la mañana. Desde las 10 hasta el mediodía o un poquito más. Porque después a la tarde probablemente hay desprendimiento de roca y es medio peligroso".

Con las bajas temperaturas que se vienen registrando, la expectativa es que la cascada se congele por completo. "Ahora estamos esperando la posibilidad. Si sigue helando fuertemente y llega a caer algunas nevadas, posiblemente se congele en algún momento por completo nuevamente. Así que bueno, a la espera de ese suceso único que puede volver a repetirse", cerró.

Manzano Amargo: destino para las 4 estaciones

La comisión de fomento de Manzano Amargo, a cargo de Malvina Antiñir, está trabajando fuerte junto al gobierno neuquino para que la localidad sea un destino para todas las épocas del año. Y el invierno llegó para quedarse en la agenda.

Para recibir al visitante, la localidad cuenta con una Hostería que forma parte de la cadena de Hosterías del Norte Neuquino. A eso se suman servicios privados de cabañas y alojamientos, además de casas de gastronomía y otros servicios esenciales para el turista.

La idea es clara: que nadie se pierda esta imagen que "llega al alma". Como aquella ardilla de La Era de Hielo que iba por su bellota, todos los turistas deberían tener esa misma actitud: ir a buscar esta postal única.

La Cascada La Fragua congelada es hoy la bellota del Norte Neuquino. Y está esperando por vos.