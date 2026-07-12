Mariano Gaido adelantó cuando podrían realizarse las elecciones del 2027

El intendente de Neuquén respaldó la eliminación de las PASO y se refirió a su presencia en el acto del 9 de Julio encabezado por Javier Milei en Tucumán.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , brindó una entrevista en LU5 y además del anuncio de las nuevas obras , también hubo lugar para hablar de política. Allí, se refirió a las elecciones del 2027. Además, dio detalles de su presencia en el acto oficial por el 9 de Julio en Tucumán, encabezado por el presidente Javier Milei.

En diálogo con Alejandro López en "Al final de todo", adelantó cual es la posible fecha de los comicios y de cómo lo vienen charlando con el gobernador Rolando Figueroa .

El jefe comunal también respaldó la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sostuvo que se trata de "una muy buena decisión" del Gobierno nacional.

Gaido visitó LU5 este sábado y estuvo en el programa "Al final de Todo".

¿Elecciones en septiembre?

Consultado sobre el cronograma electoral, Gaido señaló: "El gobernador plantea hacerlas en agosto y yo septiembre. Estamos trabajando en esos plazos, nos respetamos mucho".

El intendente sostuvo que septiembre le parece "un plazo razonable, es el mes aniversario y además se podrá disfrutar de las obras finalizadas con la primavera también. Yo fui elegido un 22 de septiembre".

Durante la entrevista, Gaido también manifestó su apoyo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar las elecciones primarias. "Estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO, es una muy buena decisión del presidente. Lo único que hace es molestar a los que queremos trabajar", sostuvo.

Su presencia en el acto del 9 de Julio

El intendente también se refirió a su participación en el acto oficial por el Día de la Independencia realizado en Tucumán, junto al gobernador Rolando Figueroa y compartió la actividad con el presidente Javier Milei y funcionarios nacionales.

"Lo acompañé a Rolando al acto del 9 de Julio porque él me invitó. Fui a acompañarlo al gobernador, para trabajar por la República Argentina y por Neuquén, una provincia con las cuentas ordenadas", explicó.

En ese sentido, aseguró que mantiene una relación institucional con el Gobierno nacional y destacó el rol que, a su entender, tiene la provincia en el desarrollo económico del país: "Somos un actor primordial en el crecimiento de Argentina. Tengo un profundo respeto por el presidente. Creo ser de los actores que trabajamos para que al país le vaya bien".

Gaido indicó además que durante la actividad mantuvo conversaciones con distintos integrantes del gabinete nacional y señaló que conocía previamente a algunos de ellos por funciones que desempeñaron en otros gobiernos.

El rol de Neuquén y Vaca Muerta

Durante sus declaraciones, el intendente volvió a destacar la importancia de Neuquén en el escenario nacional por el desarrollo de Vaca Muerta.

"Neuquén es la gran oportunidad del país, porque Vaca Muerta genera los recursos que el país necesita, pero primero esos recursos deben ser para los neuquinos. Los neuquinos tienen que tener el gas que necesitan", expresó.

Nuevas obras y fecha para inaugurar la nueva Avenida Mosconi

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la nueva Avenida Mosconi. El intendente aseguró que la obra nunca se detuvo, pese a las lluvias y las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas con el inicio del invierno.

Indicó que la inauguración está prevista para noviembre o diciembre y que incluirá también la habilitación de todos los accesos junto con la conexión hacia la avenida Raúl Alfonsín.

Gaido recordó que se trata de una obra de gran magnitud, con todos los servicios subterráneos y una traza de cinco carriles por sentido.

Más obras: gestión por financiamiento del BID

El jefe comunal confirmó además que el próximo martes, a las 11, encabezará una reunión en Buenos Aires con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto al gobernador Rolando Figueroa, funcionarios nacionales, integrantes del gabinete municipal y equipos técnicos.

Según indicó, el objetivo será presentar distintos proyectos de infraestructura para la ciudad. En ese contexto, sostuvo que Neuquén destina el 45% de su presupuesto a obras públicas y el 25% al funcionamiento del personal municipal, muy por encima de lo que hacen el resto de las provincias.