Video viral: la Embajada de Noruega recreó las frases de Moria Casán y la reacción de la diva fue espectacular.

En las últimas horas, la Embajada de Noruega en Argentina se volvió viral en las redes sociales tras publicar un video donde sus funcionarios, incluido el embajador, actúan y recrean algunas de las frases más célebres de Moria Casán .

El inesperado crossover cultural captó de inmediato la atención de la homenajeada, quién no dudó en reaccionar al curioso clip dio vuelta las redes y generó interacciones de todo tipo.

La iniciativa diplomática surgió a raíz del rotundo éxito de la serie biográfica de Moria Casán en Netflix , estrenada en agosto de 2026. A través de un creativo sketch grabado en las oficinas de la embajada, los empleados noruegos simularon situaciones cotidianas de trabajo resolviéndolas con la inconfundible actitud de la diva.

Los noruegos después de ver la serie de @Moria_Casan ¿Les pasó? pic.twitter.com/IhByWvLwD3 — Noruega en Argentina (@NoruegaenARG) September 21, 2026

En el video se puede ver a un funcionario saludando a su jefe con un "¿What pass papi?"; a una empleada respondiendo ante la queja de una compañera por la comida diciendo "¡El decorado se calla!"; a otro frente a una impresora averiada consolando a su compañera con el infalible "Si querés llorar, llorá"; y hasta una extensa perorata de un diplomático en una reunión de prioridades que remata con: "Yo quiero vivir con vos, no para vos. Me voy a ocupar, pero no me voy a preocupar. Vas a tener que aprender muchas cosas solo... Estos chicos tienen síndrome de Cenicienta".

A través de su cuenta de X, Casán compartió el video junto a una expresión típica de ella: "Mueroooo". Más tarde les dedicó otro mensaje a través de la misma red y prometió comunicarse con la embajada: "Honor, gracias EMBAJADOR, me comunicare con uds, Unidos x el amor, thanks a toda la gente de la embajada x el respeto, humor y amor a mi país".

Finalmente, Moria Casán se reunió con el embajador de Noruega y parte de las personas que participaron del video viral. Fue la propia Embajada de Noruega en Argentina que a través de sus redes sociales compartió imágenes del encuentro. "¿El crossover que no sabíamos que necesitábamos?", escribieron junto a un video de la reunión.

Moria Casán fulminó otra vez a Susana Giménez

Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena después de responder a unas declaraciones de Susana Giménez. La conductora fue consultada por la serie de Netflix inspirada en la vida de la One y también por el vínculo que mantienen ambas figuras del espectáculo argentino.

El intercambio comenzó cuando la prensa encontró a Susana tras su llegada al país. En ese contexto, los periodistas le preguntaron qué opinaba sobre la producción dedicada a Moria y destacaron que la One había hablado positivamente sobre ella: “Lo sé, ahora está tranquila, exitosa. Siempre nos hemos querido. Yo nunca le contesté las cosas que me decía”, respondió la conductora de Telefe.

La declaración no pasó inadvertida para Moria, quien decidió contestar públicamente y cuestionó la manera en que Susana habría interpretado algunas de sus intervenciones: “La Su no maneja el humor. No tiene sentido del humor. Si no tenés humor no podés manejar la ironía”, señaló la One al referirse a su histórica colega. Moria continuó con su descargo y aseguró que las palabras de Susana no modifican su postura. “Yo le iba a contestar, pero a mí no me mueve la aguja la Giménez, lo que diga o lo que no diga porque ella es una retirada espiritual, una jubilada del éxito”, remató.

Pero sus declaraciones no terminaron allí. Casán también hizo referencia al presente laboral de Susana y cuestionó que actualmente resida fuera de la Argentina: “Si no estás trabajando, vivís en otro país y venís acá a hacer sociales. No estás trabajando, no estás en actividad, no tenés éxito”, sostuvo Moria.