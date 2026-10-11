Por primera vez en su historia, un pueblo del Norte Neuquino tendrá agua potable.

Auquinco contará con agua de red segura, tratada y disponible durante todo el año, poniendo fin a décadas de abastecimiento pecrario.

El paraje rural Auquinco , ubicado en el Norte Neuquino, tendrá acceso por primera vez a un servicio de agua potable seguro y continuo. La obra permitirá garantizar el suministro durante las 24 horas, todos los días del año, y dejar atrás décadas de dificultades en el abastecimiento.

El simple gesto de abrir una canilla será una realidad para las más de 40 familias de este paraje, ubicado en cercanías a Buta Ranquil . Con la obra "Sistema de Agua Potable-Paraje Auquinco" , priorizada por el gobernador Rolando Figueroa y financiada con crédito de la CAF, las familias contarán con este servicio de calidad.

"Es una emoción muy grande para nosotros ver que se está avanzando con esta obra. Fueron muchos años de espera y pelea para poder ser escuchados por el gobierno ", expresó Morelia una de las primeras pobladoras del Paraje.

Hasta el momento, las familias dependían de la captación directa de agua sin tratamiento ni cloración, que egresaba de la turbina de la Microcentral del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), y no contaban con un tanque de reserva.

Además, la red existente era precaria y no llegaba a todas las viviendas, lo que generaba dificultades para acceder al recurso de manera regular.

La compleja tarea de tener agua en Auquinco

"Yo tengo que caminar un montón para destapar la manguera negra que se tapa por cualquier hoja y rama. A veces de noche, voy a destapar, y cuando regreso a la casa ya no sale agua de nuevo, entonces tengo que agarrar la linterna e ir hasta allá de nuevo para tener agua”, dijo Morelia sobre la complejidad que atraviesa en la actualidad.

"Es muy triste para nosotros algunos días que no estamos porque salimos a hacer nuestras cosas, llegar a la casa y que no haya una gota de agua. Entonces, tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo e ir a colectar, sino no tenemos agua y nos morimos de sed", agregó.

Estas situaciones cambiarán totalmente al disponer de agua potable las 24 horas del día. Además, se tiene en cuenta el impacto directo que eso tiene en la prevención de enfermedades de origen hídrico. También aporta previsibilidad: el tanque de reserva garantiza el suministro ante variaciones en la captación, algo impensado hasta hoy en Auquinco.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los $1.225 millones y es financiado mediante un crédito de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Su ejecución está a cargo de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), con la inspección del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

"Estamos invirtiendo en infraestructura para resolver problemas que en muchos lugares llevan décadas esperando una respuesta, como sucede hoy con las más de 40 familias de Auquinco. Porque gestionar el agua también es generar condiciones para el desarrollo: mejorar la calidad de vida, fortalecer el arraigo y permitir que las familias y el sector privado puedan invertir y proyectarse en cada rincón de la provincia”, enfatizó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

Con la nueva infraestructura, el sistema incorporará una obra de toma, un acueducto de alimentación, tanquillas rompecarga, un tanque de reserva, una sala de cloración y una red de distribución con conexiones domiciliarias. También se instalará un cerco perimetral en la zona de captación para impedir el ingreso de animales y preservar la calidad del agua.

Para cuidar el entorno natural, las excavaciones se realizaron de forma manual y con herramientas livianas.

"En esta nueva gestión le dimos otra importancia a la gestión del agua, abordándola de manera integral: desde la preservación y el uso responsable del recurso hídrico hasta garantizar el acceso al agua potable y el correcto tratamiento de los efluentes", destacó Esteves.