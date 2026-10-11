El Ruca Che suma nuevas propuestas gratuitas para todo el público: conocé la grilla completa

El emblemático estadio intensifica su rol comunitario con actividades que combinan hitos deportivos, espectáculos y una sólida agenda multidisciplinaria.

El Ruca Che suma nuevas actividades gratuitas para la comunidad mientras sostiene una agenda de grandes espectáculos y competencias deportivas de alcance internacional. El emblemático estadio ubicado en el oeste de Neuquén recibe a más de mil personas en sus 20 actividades semanales y ahora abrió cupos para dos propuestas: coro y ajedrez.

Las nuevas opciones apuntan a fortalecer la participación ciudadana, estimular la expresión artística y desarrollar el pensamiento analítico.

Ambas se incorporan a la programación del establecimiento, que combina actividades deportivas, culturales y recreativas para distintos públicos.

De esta manera, el estadio amplía su agenda y refuerza su lugar como punto de encuentro para las familias neuquinas, con propuestas que también forman parte de su funcionamiento cotidiano.

El Ruca Che, entre el deporte internacional y las actividades comunitarias

Este movimiento se desarrolla en un momento destacado para el Ruca Che, administrado por Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado (ECyDENSE), dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Tras un proceso de obras y mejoras que comenzó hace más de dos años, el recinto albergó recientemente la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, uno de los acontecimientos que lo posicionaron como escenario de competencias de magnitud internacional.

“El Ruca Che es mucho más que un edificio, es un espacio de encuentro de todos los neuquinos. Por eso venimos no solo fortaleciendo su infraestructura, sino también ampliando su agenda de actividades, para que cada día que abra sus puertas, genere nuevas oportunidades deportivas y culturales para toda la comunidad”, destacó la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

“Poner al Ruca Che en valor es fortalecer su propuesta, sumar cada vez más proyectos y eventos, y hacer que este lugar sea un punto de encuentro en la vida cotidiana de la comunidad”, sumó. “Poner al Ruca Che en valor es fortalecer su propuesta, sumar cada vez más proyectos y eventos, y hacer que este lugar sea un punto de encuentro en la vida cotidiana de la comunidad”, sumó.

En la misma sintonía, Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE, remarcó que “la actualidad del estadio emociona y nos llena de orgullo. La mayor satisfacción es que ningún neuquino o neuquina sienta que este lugar le queda lejos. Demostramos que el Ruca Che puede estar a la altura de los grandes escenarios globales sin dar la espalda a su comunidad, funcionando como una auténtica casa para cada familia neuquina”.

Qué espectáculos se vienen en el Ruca Che

La actividad comunitaria convive con una cartelera que, durante el año, convocó a multitudes con propuestas vinculadas a la música, la cultura y el deporte.

Para las próximas semanas, el calendario contempla las presentaciones de El Plan de la Mariposa, David Lebón, Ciro y los Persas, K4OS y Diego Torres. La programación también incluye a Abel Pintos en diciembre, como parte del cierre de la agenda anunciada.

En paralelo al circuito de espectáculos, el predio recibió el último fin de semana los festejos por el Día de las Personas Mayores, con una jornada recreativa.

La actividad compartió protagonismo con un cuadrangular de futsal infantil, que reunió a las divisiones Sub-8, Sub-10 y Sub-12. Así, las instalaciones albergaron propuestas para distintas generaciones en una misma jornada de encuentro y esparcimiento.

Coro y ajedrez en el Ruca Che: horarios y cómo inscribirse

Las nuevas propuestas gratuitas ya tienen abierta la inscripción. Quienes quieran participar del coro o de las clases de ajedrez pueden acercarse de lunes a viernes al acceso principal del estadio, sobre la calle Antártida Argentina 3900.

Los ensayos de coro se realizan los lunes y miércoles, de 16 a 17:50. La propuesta incorpora un espacio de expresión artística a la programación semanal del establecimiento.

Por su parte, las clases de ajedrez se desarrollan los mismos días, de 18 a 19:30, con una alternativa formativa destinada a estimular el pensamiento analítico.

Ambas actividades son abiertas a la comunidad y se suman a la grilla del Ruca Che.

Para obtener más información sobre las propuestas y las inscripciones, se puede consultar el perfil de Instagram @estadiorucache.