Cómo funciona PapApp Luján: la aplicación que se puede usar sin internet durante la visita de León XIV

“La señal se va a saturar completamente”, advierten. Ante esta situación, la aplicación gratuita desarrollada por dos estudiantes será una herramienta de ayuda.

La App ofrece mapas y datos útiles para quienes viajen a la Luján por la visita del Papa León XIV.

Una aplicación gratuita permitirá a los fieles orientarse en Luján durante la visita del Papa León XIV , incluso en los sectores donde no exista señal de celular. La propuesta busca facilitar la circulación en una jornada que reunirá a miles de personas en la ciudad bonaerense.

La convocatoria masiva podría generar complicaciones en la conectividad y dificultar el acceso a información útil para quienes lleguen desde distintos puntos del país. Por eso, contar con recorridos y referencias disponibles desde el teléfono puede resultar clave para organizar los desplazamientos.

Se trata de PapApp Luján , una herramienta desarrollada por Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, alumnos de cuarto año de Ingeniería Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y oriundos de Luján.

Cómo surgió la idea de la App Luján

Ambos creadores conocen el movimiento que generan las peregrinaciones y la visita papal, por lo que pensaron la aplicación como una respuesta a una dificultad que se repite cuando la cantidad de teléfonos supera la capacidad de la red. “La señal se va a saturar completamente”, afirmó Forteza en una entrevista con Infobae.

El proyecto comenzó hace dos meses, mientras ambos estudiantes cursaban en la UADE y reunían la información necesaria sobre los servicios, los accesos y los caminos previstos para la visita a Luján.

La idea surgió en una conversación familiar y avanzó a partir de una necesidad concreta: ofrecer una alternativa para quienes lleguen a la ciudad y pierdan la posibilidad de usar las aplicaciones habituales de navegación. “Arrancó de cero hace dos meses”, contó Forteza.

PapApp Luján reunirá en un mismo mapa la ubicación de escenarios, puestos médicos, zonas de hidratación, pantallas gigantes, estacionamientos, puntos de encuentro y carpas de comunión, entre otros servicios.

La información estará ordenada por categorías para que cada persona pueda identificar lo que necesita sin navegar entre datos innecesarios. “Como 25 capas”, describió Forteza al explicar la cantidad de niveles informativos que incorporaron al sistema.

Uno de los recursos apunta a resolver una de las situaciones habituales de las grandes concentraciones: encontrar el vehículo después de varias horas y tras recorrer una ciudad desconocida o colmada.

La aplicación permitirá guardar el punto donde se dejó estacionado el auto y, más tarde, elegir la función “volver a mi auto” para recibir una guía peatonal hasta ese lugar. Al comparar esa función con las plataformas de navegación, Forteza resumió la diferencia central: “Es un Waze que funciona sin Internet”.

Cómo se usa la App

El funcionamiento sin conexión no elimina por completo la necesidad de prepararse antes de viajar. Los usuarios deberán descargar PapApp Luján desde las tiendas oficiales y abrirla con internet antes del evento, para que el teléfono incorpore los mapas, los recorridos y el resto de los datos.

Una vez completada esa instancia, la información queda guardada en el dispositivo y puede consultarse incluso si no hay cobertura o si el equipo está en modo avión. “Todo corre local en tu celular”, explicó Forteza.

Esa modalidad también forma parte de las recomendaciones de Addamo y Forteza para quienes asistan a la jornada. Sugieren descargar la aplicación y actualizar sus contenidos con anticipación, tanto para evitar depender de los datos móviles como para cuidar la batería durante el recorrido.

Después de hacerlo, plantean que el modo avión puede ser útil cuando la señal sea débil o inexistente. “Nosotros decimos que lo usen en modo avión para guardar la batería del celular”, señaló Forteza.

La decisión de que los datos queden almacenados en cada teléfono busca, además, que la plataforma no dependa de consultas permanentes a un servidor mientras transcurra el evento.

Según sus creadores, esa arquitectura permitiría que la aplicación siga disponible aunque una gran cantidad de personas la use al mismo tiempo, aunque existe una etapa inicial de descarga desde la nube.

“La aplicación se la pueden bajar las siete mil millones de personas que están en el planeta. No colapsa porque al ser 100% local no puede colapsar”, afirmó Forteza.

Además del mapa visible para los usuarios, Addamo y Forteza crearon un sistema propio para cargar y actualizar los datos con mayor rapidez. Ese trabajo incluye los recorridos de peregrinación, los ingresos a Luján y los trayectos sugeridos para quienes dejen sus vehículos en zonas periféricas y continúen a pie.