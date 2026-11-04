Una medida del BCRA obligará a los clientes a suspender cualquier trámite que requiera presencia física en una sucursal.

Por qué es el último día con bancos este jueves 5 de noviembre en todo el país.

Este jueves 5 de noviembre será el último día con atención bancaria en todas las sucursales del país. Los bancos estarán cerrados durante cinco días consecutivos.

Debido al cierre de las entidades bancarias a partir del viernes 6 de noviembre, será una semana complicada para quienes deben realizar trámites.

De acuerdo a la información oficial, la interrupción de la atención presencial se debe a una confluencia de días no laborables, un feriado y los días de fin de semana.

En este contexto, una medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA) obligará a los clientes a planificar con antelación cualquier trámite que requiera presencia física en una sucursal.

A pesar del cierre de las oficinas, los clientes podrán realizar diversas operaciones a través de los canales digitales y los cajeros automáticos. Estas alternativas, habilitadas por cada entidad, permitirán la administración del dinero y la realización de gestiones bancarias durante el período de inactividad presencial.

Los cinco días que estarán cerrados los bancos en noviembre

De esta manera, los bancos estarán cerrados desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre, debido a la próxima visita del Papa León XIV.

El detalle de las jornadas sin atención bancaria presencial es el siguiente:

viernes 6 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Bancario.

se conmemora el Día del Trabajador Bancario. sábado 7 y domingo 8 de noviembre corresponden al cierre habitual de fin de semana.

corresponden al cierre habitual de fin de semana. lunes 9 de noviembre será feriado nacional, decretado por el Decreto 1103/2026, con motivo de la visita oficial del papa León XIV.

decretado por el Decreto 1103/2026, con motivo de la visita oficial del papa León XIV. martes 10 de noviembre, el BCRA estableció un feriado bancario en todo el territorio nacional mediante la Comunicación “A” 8487/2026, también en adhesión a la visita del Sumo Pontífice.

Las operaciones bancarias a través de home banking, banca móvil, billeteras electrónicas y cajeros automáticos continuarán disponibles durante los días de feriado bancario.

El propio Banco Central informó que estos canales digitales permanecen activos para la gestión financiera de los usuarios.

Día por día, los feriados que habrá por la visita del Papa León XIV

De acuerdo a este cronograma es que las autoridades concretaron diferentes de acuerdo con las provincias donde se desarrollarán las principales actividades de la visita.

León XIV suspendió su visita a Asís por consejo médico, pese a la evolución favorable tras la cirugía de pulmón (Foto: AFP / Tiziana Fabi)

El decreto establece los días y lugares en que habrá feriados:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: Provincia de Buenos Aires.

Para quiénes será feriado el lunes 9 de noviembre

La decisión responde a la necesidad de organizar los desplazamientos del Pontífice y garantizar las condiciones de seguridad durante su estadía.

De esta manera, quienes vivan en CABA y Córdoba tendrán cuatro días consecutivos de descanso, mientras que los habitantes de la provincia de Buenos Aires podrán disfrutar de un período similar, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11.

El calendario oficial todavía incluye varios feriados antes de que finalice 2026.

En el resto del país, el feriado del lunes 9 permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días a todos los trabajadores del país, que no desarrollen tareas los sábados ni domingos.

La norma aclara además que la medida permitirá alcanzar a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios.

De esta manera, el único feriado que alcanzará a todos los argentinos es el lunes 9 de noviembre. Los días 10 y 11 serán feriados con alcance territorial limitado.