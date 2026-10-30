Mercado Pago se convertirá en Mercado Banco en Argentina: qué cambiará para los usuarios

La compañía de Marcos Galperin superó las revisiones técnicas del BCRA. Resta completar el trámite administrativo y obtener la aprobación del directorio.

Mercado Pago dio un paso clave para convertirse en banco en Argentina. El expediente de la compañía superó las revisiones técnicas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA) , por lo que quedó más cerca de obtener la licencia bancaria. Sin embargo, todavía debe completar el circuito administrativo y recibir la aprobación definitiva del directorio de la autoridad monetaria.

La confirmación llegó de parte de Juan Curutchet, superintendente del organismo, durante el Argentina Fintech Forum 2026 , organizado por la Cámara Argentina Fintech . El funcionario aseguró que no existen objeciones desde el área de supervisión para avanzar con el proyecto.

“Desde el punto de vista de la Superintendencia, el expediente de Mercado Banco ya tiene allanadas las revisiones técnicas. Ahora queda el circuito formal final y, después, eventualmente, el directorio”, explicó. También señaló que resta un tiempo administrativo normal para completar el procedimiento.

Qué cambiaría para los usuarios de Mercado Pago

Actualmente, Mercado Pago funciona como proveedor de servicios de pago (PSP), una figura regulada por el BCRA que permite ofrecer cuentas de pago, pero que no habilita a operar como una entidad bancaria.

La obtención de la licencia abriría la puerta a nuevos servicios financieros. Entre ellos, ofrecer cuentas con CBU, captar depósitos a plazo fijo y ampliar el financiamiento a personas y empresas mediante la intermediación financiera.

Por la suba del dólar, volvió a superar los $1.400 en los bancos, se generaron inconvenientes en las plataformas de billeteras virtuales.

Otro de los negocios en disputa sería la acreditación de salarios. Con una licencia bancaria, la compañía podría competir directamente por los trabajadores que hoy cobran sus haberes en entidades tradicionales y luego transfieren el dinero a sus billeteras digitales.

De esta manera, los usuarios podrían concentrar el cobro del sueldo y las operaciones cotidianas en una misma entidad. No obstante, la autorización no implicaría que las actuales cuentas con CVU se conviertan automáticamente en cuentas con CBU. Los plazos y las condiciones de una eventual migración deberán ser informados por la empresa.

La competencia con los bancos tradicionales

El desembarco bancario de Mercado Pago podría profundizar la disputa con las entidades tradicionales por los depósitos, las cuentas sueldo y el financiamiento.

Los depósitos representan una fuente importante de recursos para los bancos, que utilizan parte de esos fondos para desarrollar su actividad crediticia. Por eso, la posibilidad de que una de las principales plataformas digitales del país ingrese a ese mercado genera expectativas en el sector financiero.

Durante el foro, Curutchet también se refirió al crecimiento de las fintech y a los desafíos regulatorios que plantea su expansión. Según explicó, los proveedores de servicios de pago no presentan, en términos generales, los mismos riesgos de insolvencia y contagio sistémico que los bancos, aunque requieren controles sobre sus operaciones y la prevención del fraude.

Un escenario de transformación para las fintech

La eventual autorización a Mercado Pago se produce en un contexto en el que las fronteras entre las billeteras digitales y los bancos tradicionales son cada vez más difusas.

Durante el mismo encuentro participó Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, una compañía que nació como billetera digital y actualmente opera en Argentina con licencia bancaria.

“Eventualmente, los grandes jugadores digitales deberán tener sus propias licencias para operar el dinero, que es el 80% de la rentabilidad de América Latina”, sostuvo Barbieri.

El empresario también destacó las diferencias regulatorias entre los países de la región y planteó la importancia de promover la competencia para impulsar la innovación en el sistema financiero.