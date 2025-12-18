Viajar gratis en subte y colectivo: cómo acceder a los viajes que regalan Mercado Pago, Naranja X y Ualá

Las billeteras virtuales continuarán hasta fin de año con las promociones que reintegran hasta el 100% de los boletos del transporte público.

Las principales billeteras virtuales mantienen las promociones que bonifican hasta el 100% del boleto de subte de la Ciudad de Buenos Aires y el pasaje en colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distintas zonas del interior del país. Si se toman los descuentos que ofrecen Mercado Pago , Ualá y Naranja X , el ahorro mensual llega a $65.000.

El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 , aunque en los últimos meses fue renovado varias veces, por lo que habrá que esperar si también sigue el próximo año. Las promociones se enmarcan en la desregulación del transporte público que dispuso el Gobierno nacional, habilitando nuevos métodos de pago , además de la tradicional tarjeta SUBE . Esto aceleró la competencia entre las propias billeteras para capturar transacciones cotidianas.

Si bien cada fintech tiene su esquema propio con topes diferenciados, el común denominador para acceder a las bonificaciones más elevadas es utilizar el celular como medio de pago , ya sea a través de tecnología NFC o código QR. En algunos casos también se puede utilizar la tarjeta de débito física, pero el descuento será menor.

mercado pago2 Los descuentos en el transporte están disponibles pagando con tecnología NFC o código QR.

Cómo acceder al reintegro del 100% en subte y colectivo con Mercado Pago

La billetera virtual más usada de la Argentina ofrece la devolución de hasta el 100% de los boletos de subtes y colectivos. Para obtener el reintegro, es necesario abonar con QR a través del teléfono celular, utilizando dinero en cuenta, tarjeta de débito o crédito. El procedimiento para realizar el pago es el siguiente:

Ingresar a la aplicación

Tocar “Pagar viaje con QR” o el ícono de QR y deslizar hacia arriba

Seleccionar el método de pago que se quiera usar

Acercar el QR al molinete de subte o al lector del colectivo y mantenerlo quieto a una distancia de entre 10 y 20 cm

El pago se confirma en uno o dos segundos y el usuario queda habilitado para viajar

mercado pago pagar Para acceder al descuento desde Mercado Pago, se debe acceder al código QR que se genera desde la aplicación.

La promoción tiene un tope mensual de $15.000, que se acredita directamente en la billetera en un lapso de hasta 72 horas. En el caso de los colectivos, el descuento está disponible en líneas del AMBA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Catamarca, San Juan, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes y Entre Ríos. El listado completo puede consultarse desde la web de Mercado Pago.

Los descuentos que ofrecen Ualá y Naranja X en el transporte público

Ualá fue la primera billetera virtual en contar con este tipo de promociones y, en la actualidad, es la que mayor tope de reintegro ofrece, con $30.000 mensuales divididos en $15.000 para colectivos y otros $15.000 para el subte. Para el beneficio, se debe pagar con su tarjeta prepaga o de crédito Mastercard mi Google Pay o Apple Pay. Es necesario contar con tecnología NFC en el celular. La devolución es del 100% y se acredita en la cuenta o en resúmenes posteriores, según el tipo de tarjeta.

En tanto, Naranja X también lanzó su propia promoción con reintegro del 100% y tope mensual de $20.000 que, si bien es menor al de Ualá, es uno de los más altos del mercado. Al beneficio, que está disponible todos los días y en cualquier horario, se accede usando la tarjeta prepaga cargada en la billetera NFC del smartphone.

sube2 Si se combinan los beneficios de las distintas billeteras, se puede ahorrar hasta $65.000 al mes.

Por otro lado, para quienes aún prefieran utilizar la SUBE, se mantiene vigente el sistema Red SUBE, que brinda descuentos si se realizan una o más combinaciones en el transporte público en un lapso de dos horas. El beneficio, que sólo está disponible para usuarios que registren la tarjeta, permite ahorrar un 50% en el segundo viaje y un 75% a partir del tercero.

Cuál es la tarifa del colectivo y del subte en diciembre 2025

El boleto del transporte público varía según la distancia y si el usuario tiene la tarjeta SUBE registrada. Tras el último aumento de 4,4%, los precios de los colectivos quedaron de la siguiente manera:

Ciudad de Buenos Aires

0 a 3 km: $593,85

3 a 6 km: $661,55

6 a 12 km: $712,52

12 a 27 km: $763,52

Este cuadro, con SUBE registrada, aplica sólo a los colectivos 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Provincia de Buenos Aires (con SUBE registrada)

0 a 3 km: $598,31

3 a 6 km: $666,51

6 a 12 km: $717,85

12 a 27 km: $769,25

Más de 27 km: $820,29

Subte: el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires también tuvo un aumento de 4,4% en diciembre. En este caso, si se tiene a la SUBE registrada, se puede acceder a descuentos mientras más se viaje. Así está la tarifa en el último mes del año:

1 a 20 viajes: $1.207,91 (por boleto)

21 a 30 viajes: $966,33 (por boleto)

31 a 40 viajes: $845,54 (por boleto)

Más de 41 viajes: $724,74 (por boleto)

Premetro (tarifa única): $422,77 con SUBE registrada