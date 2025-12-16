La billetera virtual tiene una promoción que permite obtener dinero sin la necesidad de tener fondos en la cuenta ni realizar depósitos.

Cómo ganar hasta $1.000.000 gracias a Mercado Pago: el truco para que te paguen sin poner plata

Mercado Pago , una de las billeteras virtuales más utilizadas del país, cuenta con la posibilidad de ganar hasta $1.000.000 de una forma muy sencilla, sin la necesidad de depositar fondos ni realizar ninguna inversión. Básicamente, se trata de un mecanismo de referidos que está disponible desde agosto pasado y se trata de recomendar la plataforma a otros usuarios.

La billetera virtual tiene 10 millones de usuarios activos mensuales en Argentina y casi 68 millones en la región, con fuerte crecimiento en países como Brasil y México.

Entre sus funciones, permite invertir a través de su cuenta remunerada , comprar dólares, abonar servicios, pagar con código QR o a través de transferencias y cargar celular o la SUBE , entre varias posibilidades.

Cómo ganar hasta $1.000.000 gracias a Mercado Pago

El sistema para ganar dinero con la plataforma creada por Marcos Galperin sin la necesidad de contar con fondos consiste en recomendarle la aplicación a otros usuarios. Cuando estas personas la utilicen para realizar pagos, recargar la tarjeta SUBE o el celular, se acreditarán $10.000 en la cuenta del usuario que lo recomendó. De todos modos, hay un límite: sólo puede hacerse hasta un máximo de 100 referidos. Si se alcanza ese tope, entonces la ganancia será de $1.000.000.

mercado pago Desde dentro de la app permite enviar un link a tus contactos de WhatsApp.

Esta promoción se puede aprovechar ingresando a Mercado Pago y tocando sobre el mensaje que dice “Recomendá la app y gana $10.000”. Tras pulsar sobre el banner, la billetera virtual dirige al usuario a un icono de WhatsApp, donde puede copiar y enviar el enlace de descarga de Mercado Pago a sus contactos.

Si esta leyenda no aparece a simple vista, se debe ingresar en la barra inferior de la aplicación e ir a la sección “Beneficios”. Si no, en el menú principal buscar la opción “Invitá y ganá”.

Cómo es la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago y qué beneficios tiene

En otro paso para dejar de ser solo una billetera virtual, Mercado Pago lanzó su primera tarjeta de crédito respaldada por Mastercard. Inicialmente, solo estará disponible para algunos usuarios que cumplan con ciertos requisitos crediticios.

Entre sus mayores atractivos, el plástico no tiene cargo de emisión, mantenimiento ni renovación anual, según informó la propia compañía. La tarjeta física se envía por correo y llega al domicilio del usuario sin costos adicionales. Además, cuenta con una versión digital que se habilitará inmediatamente después de que la solicitud es aprobada, lo que permite comenzar a comprar online sin esperar el envío del plástico.

mercado pago2 La tarjeta de crédito de Mercado Pago no tiene costo de emisión ni de mantenimiento.

Dentro de los beneficios más destacados figura la posibilidad de pagar hasta en tres cuotas sin interés dentro de Mercado Libre, así como la opción de realizar pagos mediante QR para operaciones superiores a $30.000. La tarjeta es válida en cualquier comercio que acepte Mastercard.

Cómo viajar gratis en colectivo con Mercado Pago

Entre todas sus opciones, la fintech funciona como método de pago del transporte público. De hecho, la billetera virtual cuenta con distintas promociones que bonifican hasta el 100% del boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varios puntos del país.

Una de ellas consiste en escanear con el lector del transporte el código QR generado desde la app. Esto otorga un descuento de 90% con tope de $10.000 mensuales. Para aprovecharla, es necesario ingresar al apartado “Beneficios”, seleccionar la promoción y activarla. El mecanismo permite utilizar dinero en cuenta o tarjetas de débito o crédito que tengan adheridas.

mercado pago pagar Escaneando el QR, Mercado Pago bonifica el 90% del pasaje del colectivo.

Además, abonando con su tarjeta Mastercard Contactless a través de NFC brinda una bonificación del 100%, con un máximo mensual de $15.000. Y por último, quienes paguen con el plástico prepago, accederán a un descuento del 20% con un tope mensual de $12.000.