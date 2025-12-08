PIX en Brasil: las billeteras digitales se disputan a los turistas con mejores cotizaciones

Mercado Pago y Brubank se sumaron a los pagos con QR a través de PIX y compiten con Prex, Cocos, Belo, Lemon o BindX para operaciones transfronterizas.

De cara a la temporada de verano , los pagos en Brasil con PIX se transformaron en un nuevo campo de batalla para las billeteras virtuales , que buscan atraer a los turistas argentinos con mejor tipo de cambio y más facilidades .

A las opciones ya existentes se agregaron recientemente Mercado Pago y Brubank , que lanzaron sus pagos con QR , mientras que BindX presentó una solución para integrar a otras billeteras digitales en este mercado en expansión.

Aunque Brasil es uno de los destinos más elegidos por los argentinos, esta no es la única razón por la cual se convirtió en el primer país para ofrecer pagos transfronterizos. El Banco Central brasileño lanzó PIX en 2020 , un medio de pago instantáneo que permite abonar desde una cena en un restaurante hasta un asaí en la playa mediante código QR o clave PIX.

Originalmente, se creó para los usuarios locales y se terminó por convertir en el medio de pago más utilizado, incluso por sobre las tarjetas de débito y crédito. Sin embargo, el verano pasado se sumaron a la infraestructura empresas como Belo, Cocos, Lemon, Takenos, Fiwind, una tendencia que en las últimas semanas incorporó nuevos jugadores.

Mercado Pago llegó en Brasil

Mercado Pago días atrás anunció que los argentinos podrán usar su cuenta en la billetera digital para pagar en comercios de Brasil. Se podrán hacer compras en reales con el saldo en pesos disponible en cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas ni hacer cambio de divisas. La opción “Pagar con Pix” se habilitará progresivamente para todos los usuarios.

“Era una funcionalidad muy requerida por nuestros usuarios”, dijo Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

Más de 2,9 millones de argentinos viajaron a destinos brasileños entre enero y octubre de este año, de acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur). Fue un aumento del 85% frente al mismo período en 2024. De cara a la temporada de verano 2025/26, se prevé un incremento del 31,6% en los vuelos que comparten ambos países.

Más billeteras virtuales en Brasil

Otro de los anuncios vino por parte de Brubank, el primer (y hasta ahora único) banco argentino que permite operar con PIX desde su aplicación. Desde la compañía resaltaron que para este verano se estiman entre 2,5 y 3 millones de visitantes, impulsados en gran parte por el público joven.

El gasto promedio de los turistas argentinos alcanzó los US$8 millones diarios con PIX durante al año pasado y, según estimaciones privadas, podría superar los US$10 millones diarios esta temporada.

También se sumó la plataforma de compraventa de criptomonedas Binance, que habilitará Binance Pay para que los argentinos paguen en Brasil. “Pagar con criptomonedas, más allá de las fronteras y monedas locales, representa un salto hacia la verdadera libertad financiera: ofrece rapidez, seguridad y flexibilidad para usar tus activos digitales, sin comisiones”, dijo Andrés Ondarra, gerente general de Binance para Argentina y Cono Sur.

Desde Belo, una de las billeteras pioneras en facilitar el uso de PIX para los argentinos, destacan que la llegada de nuevos competidores tiene un impacto positivo a la hora de afianzar el hábito de los pagos digitales. “La incorporación de Mercado Pago confirma lo que decíamos desde un principio: pagar con la billetera local tiene sentido y es una tendencia irreversible. Nosotros apuntamos a agilidad, conveniencia y ventajas específicas para los usuarios cross-border”, Manuel Beaudroit, CEO & cofundador de Belo.

Qué billetera virtual ofrece el mejor tipo de cambio

La competencia de las billeteras digitales se transformó en cuál es la aplicación que ofrece el tipo de cambio más competitivo. En el abanico de oferta que hay en el mercado, el real puede valer desde $285,79 a $297,52.

En cualquier caso, se ofrece una solución para no tener que cargarle a sus clientes el recargo de 30% a cuenta de Ganancias que se aplica cuando se viaja al exterior. Esto es porque se realiza automáticamente la conversión de pesos a reales con un tipo de cambio un poco más alto que el MEP ($1481) o la criptomoneda estable Tether ($1532). En cambio, el dólar tarjeta cotiza a $1917,50 en Banco Nación.

Una de las compañías detrás de estos rieles está BindX, el brazo fintech del Grupo Bind, que días atrás presentó API PIX, una solución que le permitirá a cualquier billetera argentina integrarse fácilmente al ecosistema de pagos de Brasil, sin riesgos cambiarios. Detrás de escena, el usuario escanea un QR del comercio brasileño, la API lee la información, muestra cuánto cuesta en reales, cuánto se debitará en pesos argentinos y el tipo de cambio utilizado. Una vez confirmada la operación, la plataforma se encarga del resto del pago.