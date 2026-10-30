"Disculpame, soy médico", la insólita reacción de un hombre al que atraparon cometiendo dos graves infracciones

Un conductor fue interceptado por agentes de Seguridad Vial. El video del tenso momento.

Una peligrosa maniobra fue detectada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cuando un conductor circulaba por la banquina en dos ocasiones mientras utilizaba el celular. El procedimiento quedó registrado en un video que fue publicado en redes sociales.

Al ser interceptado, el funcionario le señaló sus irregularidades al conducir: "Hiciste banquina atrás , nos viste a nosotros, ingresaste, nos pasaste a nosotros, volviste otra vez a la banquina y cuando me pongo al lado tuyo venís con el teléfono”.

El conductor intentó justificar su accionar: "Disculpame, soy médico y tengo que ir a operar. Vengo contestando un mensaje del laburo", respondió.

El agente le señaló que usar la banquina está permitido exclusivamente en emergencias reales, por lo que si sabía que tenía una operación debía haber salido con tiempo.

Una multa de más de dos millones de pesos para el conductor

La conversación entre el agente y el conductor siguió mientras el oficial tomaba los datos para realizar una multa. "Está bien, usted no lo considera una emergencia, discúlpeme", respondió el conductor, ante lo cual el agente fue directo: “Y no. Porque usted ya sabía que tenía que ir a operar".

Acto seguido, el agente le informó que labraría dos actas: por circular por la banquina y por el uso del teléfono celular al volante, ambas conductas prohibidas por las normas de tránsito vigentes.

Por ambas infracciones, el conductor deberá afrontar una sanción económica superior a los 2,5 millones de pesos.

El caso forma parte de un operativo de mayor alcance. La ANSV ya sancionó a 2.632 conductores por circular en forma indebida por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

La circulación por la banquina, salvo en casos de emergencia, y el uso de teléfonos celulares a la hora de conducir están prohibidos de acuerdo a lo pautado por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Por ambas infracciones, el conductor deberá afrontar una sanción económica superior a los 2,5 millones de pesos.

Camionero manejó borracho más de 900 km con 2,65 g/l y le hizo una advertencia a los agentes

Un nuevo video publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) expone a un camionero que dio positivo en un test de alcoholemia en plena ruta. Y en medio del operativo el hombre anticipó a los agentes cuál iba a ser el resultado.

"No va a dar cero", dijo el conductor de 40 años que había iniciado su viaje en Corrientes, por lo que llevaba alrededor de 917 kilómetros conduciendo los últimos con alcohol, ya que fue interceptado en la Autopista Panamericana, en Buenos Aires.

El resultado sorprendió a los agentes cuando arrojó 2,65 g/l de alcohol en sangre, una cifra incompatible con las exigencias para conducir un vehículo de carga. El procedimiento realizado al conductor de 40 años quedó registrado por las cámaras de los agentes y fue publicado en redes sociales.

El test positivo le impidió continuar conduciendo y se expone a una multa superior a los 2 millones de pesos y a una suspensión de la licencia de hasta 18 meses. Para los choferes profesionales, la normativa establece tolerancia cero de alcohol al volante.