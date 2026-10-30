Presos fabricarán camas para los evacuados por las inundaciones de El Niño: "Se terminó el confort"

La decisión fue tomada ante las graves consecuencias que están dejando las lluvias extraordinarias y los fuertes temporal. Ya hay cientos de evacuados.

El avance del fenómeno y la crecida de los principales ríos generó graves complicaciones, con más de 2.200 evacuados y 590 hogares afectados.

Este viernes ,el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció un nuevo plan de trabajo para los detenidos en las cárceles de la provincia. La medida se da en medio de las graves consecuencias que está dejando el fenómeno de "El Niño" , que provocó cientos de evacuados.

El avance del fenómeno de El Niño y la crecida de los principales ríos de la provincia generó graves complicaciones, con más de 2.200 evacuados y más de 590 hogares afectados. De esta manera, el gobernador presentó la producción de camas como una forma de incorporar tareas de utilidad social en el ámbito penitenciario.

Los internos fabrican camas para los evacuados que sufrieron las consecuencias del fenómeno climático y se distribuirán en centros de asistencia de la provincia.

"Se terminó el estado ausente y el confort para los que delinquen", expresó Zdero en un video publicado en sus redes sociales. Allí, anunció que los presos ya fabricaron 100 camas y seguirán haciéndolo.

"Esto es un cambio de paradigma. Pusimos fin a los celulares en las cárceles y ahora cada preso colabora trabajando", sostuvo. En este contexto, el Gobierno provincial habilitó centros de contención para brindar alojamiento, alimentación y asistencia sanitaria a las familias damnificadas.

Según precisó, la fabricación de camas se suma a las tareas de acondicionamiento de esos establecimientos.

Los trabajos se desarrollarán en las instalaciones penitenciarias e involucrarán tareas de carpintería y herrería, con el objetivo de producir el mobiliario necesario para los espacios destinados a recibir a las familias afectadas.

"Paso a paso avanzamos y cumplimos con hechos. Falta mucho pero vamos por el camino correcto", concluyó su mensaje Zdero.

Presos tomaron de rehén a un penitenciario y terminó en tragedia

Un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM) fue tomado como rehén por dos presos en el penal de Boulogne Sur Mer, en un episodio que comenzó durante la madrugada y se resolvió a las 8.30. En medio de la situación, la madre y la tía del uniformado murieron en un siniestro vial cuando viajaban hacia el establecimiento para acompañarlo.

La víctima fue identificada como Mauro Alejandro Zugasti. Los dos internos, Ramiro Colucci y Claudio González Flores, lo retuvieron en un patio de la cárcel y utilizaron su teléfono celular para publicar un video en su perfil de TikTok. Según informó el director general del SPM, Eduardo Orellana, los presos también le exigieron dinero a la familia del agente.

Mientras se desarrollaba el conflicto, los familiares de Zugasti se dirigían al penal desde la localidad de La Paz. La camioneta en la que viajaban chocó contra un árbol en medio de las intensas lluvias y la caída de granizo.

“Según manifestó el conductor de la camioneta, debido a las intensas lluvias y la caída de granizo, perdió el control del rodado mientras trasladaba a cuatro personas. Como consecuencia del impacto, dos mujeres que viajaban en la parte trasera fallecieron en el lugar”, informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

De acuerdo con fuentes oficiales, Ramiro Colucci cumple una condena de 27 años de prisión por delitos que incluyen homicidio agravado por el uso de arma de fuego, robos agravados y portación ilegítima de arma de fuego de guerra. Lleva más de 18 años detenido.

Por su parte, Claudio González Flores fue condenado a 23 años de prisión por robo agravado y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros delitos. Está detenido desde hace más de 17 años.