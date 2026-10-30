Santiago Bausili advirtió que en 2027 habrá más inversiones para las empresas del sector exportador

El titular del BCRA afirmó que el año próximo se van a profundizar las características del modelo económico. Sufrirán las pymes que requieran "protección".

Es necesario revisar las declaraciones del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, para entender que algunas de las recomendaciones que están llegando desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y desde la propia interna del gobierno de que sería necesario activar en algo la economía en el año electoral, no van ser tomadas en cuenta.

Este jueves dijo que el actual escenario de economía con algunas empresas creciendo y las que están vinculadas al mercado interno en picada, se va a profundizar en 2027. Así lo señaló en una conferencia de prensa en la que presentó el Informe de Política Monetaria (IPOM) que elabora la máxima autoridad monetaria.

"Este tipo de dinámica anticipamos que es el mismo escenario que vamos a tener el año que viene, que es que los sectores exportadores van ir viendo mas inversión, ya que si miramos el listado de proyecto del RIGI están dominados por exportadores", explicó el funcionario.

En ese sentido, Bausili consideró el hecho como "inédito" en el país, al destacar que el proceso inversor que hubo en la década del 90 del siglo pasado se dirigió hacia privatizaciones de servicios públicos, que no generaban exportaciones.

Aseguró que "hay segmentos de la economía que están funcionando donde el país tiene ventajas competitivas", y que en cambio "sufren aquellos que no tienen ventajas competitivas y que por lo tanto requerían del apoyo de protección".

"En la medida que esa protección se va eliminado van creciendo esos otros sectores. Deberíamos ver que se profundiza esa tendencia o anticipamos que se va a ir dando con el correr del tiempo". "En la medida que esa protección se va eliminado van creciendo esos otros sectores. Deberíamos ver que se profundiza esa tendencia o anticipamos que se va a ir dando con el correr del tiempo".

En otras palabras, el titular del Banco Central indicó que de mantenerse la actual política económica, las empresas pequeñas van a seguir soportante el peso del ajuste, probablemente con mayor cantidad de cierres.

Precisamente, en la última conferencia de prensa, la vocera de prensa Julie Kozak había planteado que en la mirada del FMI sería necesario que el gobierno argentino tome algunas medidas para reactivar una economía que pinta en desacelerarse mucho más profundamente de lo previsto.

Las declaraciones de Basuili anticipan que durante el año próximo las empresas del sector de energía como las que están operando en Vaca Muerta van a seguir recibiendo inversiones. En cambio, el sector de empresas vinculadas a la industria cuya máxima concentración está en la zona de la Capital y el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, van a seguir mostrando problemas para operar.

Cuál es el actual escenario para las industrias que se va a profundizar en 2027

Según señala el Observatorio Pyme la producción y el empleo PyME industrial consolidaron su sesgo contractivo con 14 trimestres consecutivos en baja interanual.