Dos cadenas nacionales y trasmisión en vivo de la visita del Papa León XIV: cuándo serán y qué se verá en cada una

León XIV estará cuatro días en el país. Además de las emisiones previstas por el Gobierno, el Episcopado prepara una cobertura en vivo por YouTube.

El domingo 8 de noviembre, el Papa iniciará su visita a la Argentina (Foto: Edgar Beltrán / The Pillar)

Ya en la cuenta regresiva de lo que será la visita del Papa León XIV , se van conociendo detalles acerca de las diferentes actividades y actos previstos para poder acompañarlo en toda su agenda oficial.

León XIV llegará desde Uruguay el domingo 8 de noviembre y estará en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Perú. En esos cuatro días celebrará tres misas y viajará a Córdoba. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje que realizó Juan Pablo II en 1987.

El Gobierno prevé emitir por cadena nacional dos de las actividades de León XIV en la Argentina . Fuentes oficiales informaron que el Gobierno eligió esos dos actos para las transmisiones.

Los horarios corresponden al inicio de cada actividad, según el programa del Vaticano. Por ahora no se informó cuánto durará cada emisión.

Del encuentro con Milei a la misa en Palermo

De acuerdo a la información que se conoció, la primera cadena nacional será el domingo 8 de noviembre, cerca de las 18:30 horas, cuando el Papa León XIV y el Presidente Javier Milei hablen en el Palacio Libertad.

La segunda está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11:30 horas, durante la misa que el pontífice celebrará en Palermo.

Javier Milei y León XIV conversaron en el Vaticano el 7 de junio de 2025. El domingo volverán a reunirse en la Casa Rosada antes del acto en el Palacio Libertad (Foto: Presidencia de la Nación)

Una por una, las actividades del Papa León XIV en Argentina

El domingo, el avión que trasladará al pontífice desde Montevideo aterrizará a las 16:30 en Aeroparque. De allí irá a Plaza San Martín para un homenaje al Libertador y luego a la Casa Rosada, donde está prevista su reunión privada con Milei a las 17:50.

El presidente y el Papa volverán a encontrarse cuarenta minutos después en el Palacio Libertad. Allí está previsto el acto que se verá por cadena nacional, con discursos ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. El Gobierno invitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los gobernadores.

La jornada del lunes empezará en Claypole, donde León XIV se reunirá a las 9:15 con el personal y las personas que reciben atención en el Pequeño Cottolengo Don Orione. Desde allí regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la misa al aire libre frente al Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador.

A la tarde, el Papa irá a la Universidad Católica Argentina para un encuentro con representantes del mundo del trabajo, previsto para las 16:10. Luego se reunirá con referentes de distintas confesiones en el Palacio San Martín y a las 18:45 celebrará las vísperas en la Catedral Metropolitana.

Cómo seguir la visita por televisión y por internet

La Conferencia Episcopal Argentina prepara cerca de 55 horas de programación en su canal oficial de YouTube, con corresponsales, invitados y transmisiones en vivo a lo largo de las cuatro jornadas.

El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño también habilitó una página que reúne las señales del Episcopado argentino y de Vatican News en español. Allí se podrá seguir la gira desde su primera escala en Uruguay hasta el cierre en Perú.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada.

El martes 10, León XIV celebrará misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. Por la tarde se reunirá con obispos, sacerdotes y otros miembros de la Iglesia en la catedral de esa ciudad. Regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes a las 20:15, en el mismo lugar donde habrá celebrado la misa del lunes.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires antes de viajar a Luján para oficiar su última misa en el país. La celebración empezará a las 10 en la plaza de la basílica. A las 13:30 será la despedida oficial en Ezeiza y media hora después está prevista su partida hacia Lima.