Restricciones de vuelos, cierres en varios aeropuertos y prohibición de drones por la visita del Papa León XIV

La Administración Nacional de Aviación Civil dispuso cierres temporales y restricciones por la visita papal. En qué días y horarios será.

La ANAC implementará restricciones aéreas por la visita del Papa León XIV.

En medio de los preparativos y la puesta en marcha de varias medidas ante la visita histórica del Papa León XIV a la Argentina este fin de semana, se comenzaron a conocer algunas restricciones que se implementarán en materia de seguridad y que afectará la programación de los vuelos en algunas partes del país.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que implementará r estricciones significativas en el espacio aéreo argentino entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con motivo de la visita de León XIV.

Estas medidas, detalladas en el Suplemento a la AIP A 255/2026, buscan incrementar la defensa del espacio aéreo, por lo que afectarán a tres aeropuertos clave y áreas aledañas.

De acuerdo a lo que dio a conocer la ANAC, los aeropuertos de Aeroparque Jorge Newbery, el Internacional de Córdoba y Ezeiza concretarán ventanas de cierre de dos horas, sincronizadas con los movimientos del vuelo papal y las concentraciones masivas previstas.

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Estas restricciones se suman a la vigencia de zonas restringidas (ROZ) establecidas por el SUP A 249/2026, que limitan la operación a aeronaves militares, de seguridad y gubernamentales.

Además de los cierres programados en aeropuertos principales, se suspenderán despegues y aterrizajes en todos los aeródromos, helipuertos y lugares aptos no controlados dentro de las TMA (Zonas de Tránsito Aéreo Militar) BAIRES y Córdoba.

La normativa prohíbe expresamente la operación de drones, vuelos de instrucción, entrenamiento y diversas actividades aerodeportivas en los sectores afectados.

Cierres programados y su impacto operativo por la visita papal

Según precisaron, Aeroparque será el aeropuerto con mayor cantidad de cierres, sumando ocho horas de interrupción repartidas en tres días:

El domingo 8 , entre las 15:50 y 17:50, el aeropuerto cerrará por la llegada del vuelo papal.

, entre las 15:50 y 17:50, el aeropuerto cerrará por la llegada del vuelo papal. El lunes 9 , afectado por la concentración de la misa papal en Palermo, tendrá un cierre de 11:15 a 13:15.

, afectado por la concentración de la misa papal en Palermo, tendrá un cierre de 11:15 a 13:15. El martes 10 se registrarán cierres para la salida hacia Córdoba (06:30 a 08:30) y para la llegada desde esa provincia (17:10 a 19:10).

Las medidas en aeródromos y prohibición de drones

La suspensión de operaciones se extenderá a todos los aeródromos públicos y privados no controlados, helipuertos y Lugares Aptos Denunciados (LAD) dentro de las zonas de Tránsito Aéreo Militar, Buenos Aires y Córdoba.

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Estas zonas, que abarcan amplios perímetros alrededor de ambas ciudades, solo permitirán operaciones controladas con autorización ATS y código de transpondedor asignado, siempre que tengan origen o destino en aeropuertos habilitados.

La prohibición de drones, vuelos de instrucción, parapentes, paramotores, planeadores, globos y paracaidismo se aplicará en toda la zona de Tránsito Aéreo Militar

Días y horarios de las restricciones en los vuelos

Para incrementar la defensa del espacio aéreo durante la visita del Papa, se aplicarán restricciones de vuelos

-Domingo 8 de noviembre:

Aeroparque desde las 15:50 hasta las 17:50.

- Lunes 9 de noviembre de 2026:

Aeroparque Jorge Newbery desde las 11:15 hasta las 13:15.

-Martes 10 de noviembre de 2026:

Aeroparque desde las 06:30 hasta las 08:30.

Aeroparque desde las 17:10 hasta las 19:10.

Aeropuerto internacional de Córdoba desde las 07:30 hasta las 09:30.

Aeropuerto internacional Córdoba desde las 15:55 hasta las 17:55.

-Miércoles 11 de noviembre de 2026: