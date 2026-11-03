Restricciones de vuelos, cierres en varios aeropuertos y prohibición de drones por la visita del Papa León XIV
La Administración Nacional de Aviación Civil dispuso cierres temporales y restricciones por la visita papal. En qué días y horarios será.
En medio de los preparativos y la puesta en marcha de varias medidas ante la visita histórica del Papa León XIV a la Argentina este fin de semana, se comenzaron a conocer algunas restricciones que se implementarán en materia de seguridad y que afectará la programación de los vuelos en algunas partes del país.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que implementará restricciones significativas en el espacio aéreo argentino entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con motivo de la visita de León XIV.
Estas medidas, detalladas en el Suplemento a la AIP A 255/2026, buscan incrementar la defensa del espacio aéreo, por lo que afectarán a tres aeropuertos clave y áreas aledañas.
De acuerdo a lo que dio a conocer la ANAC, los aeropuertos de Aeroparque Jorge Newbery, el Internacional de Córdoba y Ezeiza concretarán ventanas de cierre de dos horas, sincronizadas con los movimientos del vuelo papal y las concentraciones masivas previstas.
Estas restricciones se suman a la vigencia de zonas restringidas (ROZ) establecidas por el SUP A 249/2026, que limitan la operación a aeronaves militares, de seguridad y gubernamentales.
Además de los cierres programados en aeropuertos principales, se suspenderán despegues y aterrizajes en todos los aeródromos, helipuertos y lugares aptos no controlados dentro de las TMA (Zonas de Tránsito Aéreo Militar) BAIRES y Córdoba.
La normativa prohíbe expresamente la operación de drones, vuelos de instrucción, entrenamiento y diversas actividades aerodeportivas en los sectores afectados.
Cierres programados y su impacto operativo por la visita papal
Según precisaron, Aeroparque será el aeropuerto con mayor cantidad de cierres, sumando ocho horas de interrupción repartidas en tres días:
- El domingo 8, entre las 15:50 y 17:50, el aeropuerto cerrará por la llegada del vuelo papal.
- El lunes 9, afectado por la concentración de la misa papal en Palermo, tendrá un cierre de 11:15 a 13:15.
- El martes 10 se registrarán cierres para la salida hacia Córdoba (06:30 a 08:30) y para la llegada desde esa provincia (17:10 a 19:10).
Las medidas en aeródromos y prohibición de drones
La suspensión de operaciones se extenderá a todos los aeródromos públicos y privados no controlados, helipuertos y Lugares Aptos Denunciados (LAD) dentro de las zonas de Tránsito Aéreo Militar, Buenos Aires y Córdoba.
Estas zonas, que abarcan amplios perímetros alrededor de ambas ciudades, solo permitirán operaciones controladas con autorización ATS y código de transpondedor asignado, siempre que tengan origen o destino en aeropuertos habilitados.
La prohibición de drones, vuelos de instrucción, parapentes, paramotores, planeadores, globos y paracaidismo se aplicará en toda la zona de Tránsito Aéreo Militar
Días y horarios de las restricciones en los vuelos
Para incrementar la defensa del espacio aéreo durante la visita del Papa, se aplicarán restricciones de vuelos
-Domingo 8 de noviembre:
- Aeroparque desde las 15:50 hasta las 17:50.
- Lunes 9 de noviembre de 2026:
- Aeroparque Jorge Newbery desde las 11:15 hasta las 13:15.
-Martes 10 de noviembre de 2026:
- Aeroparque desde las 06:30 hasta las 08:30.
- Aeroparque desde las 17:10 hasta las 19:10.
- Aeropuerto internacional de Córdoba desde las 07:30 hasta las 09:30.
- Aeropuerto internacional Córdoba desde las 15:55 hasta las 17:55.
-Miércoles 11 de noviembre de 2026:
- Aeropuerto internacional de Ezeiza desde las 13:00 hasta las 15:00.
Te puede interesar...
Leé más
Encontraron muerta a una docente y su expareja: la estremecedora sospecha de la policía
El Niño no se toma vacaciones: advierten por los lugares donde podría llover más de lo habitual este verano
Encontraron muerta a una mujer en un barrio privado: la sospecha sobre el ataque de un perro de la familia
-
TAGS
- aeropuertos
- ANAC
- papa León XIV
Noticias relacionadas