Suspenden los embargos de ARCA a pymes hasta mayo de 2027 y anunció otras tres medidas

El ministro de Economía presentó ante la UIA un paquete con más cuotas para deudas con ARCA, uso de saldos a favor y créditos para la industria automotriz.

Luis Caputo anunció la suspensión de embargos para PyMEs hasta mayo de 2027, buscando aliviar el sector.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este martes la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) para las pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027.

El ministro llevó a cabo estos anuncios durante el discurso ante la Unión Industrial Argentina (UIA) , en el Golden Center porteño, y sumó otras tres medidas para aliviar la presión financiera sobre las empresas en un contexto de tasas altas y financiamiento de corto plazo.

El objetivo, según explicó, es darles a las pymes más margen para ordenar sus cuentas y regularizar obligaciones sin comprometer su funcionamiento.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en la 32° Conferencia Industrial organizada por @UIAok, resaltó que “venimos de un modelo que claramente no era el camino y de un pasado al que no queremos volver: más de 14 años sin crecimiento del empleo ni de la economía, con un programa… pic.twitter.com/y2p9w17O5e — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 3, 2026

"Un problemón"

Luis Caputo reconoció que el costo financiero de las pymes es "un problemón" y que no se resolverá "en un mes o dos". Dijo que el margen del equipo económico depende de la situación fiscal, pero defendió el "enorme beneficio" de las medidas.

Sobre el crédito, planteó que la dificultad para ampliarlo no pasa solo por la falta de pesos, sino por la incertidumbre y el desajuste entre depósitos de corto plazo y préstamos de mayor duración.

Además, propuso que los proveedores puedan descontar facturas de grandes compañías, una vez conformadas, con tasas más bajas que las bancarias.

El anuncio llega en un momento delicado para el sector productivo. En las últimas semanas, varios reportes marcaban el aumento de pymes que no logran pagar sus impuestos en término y sobre las proyecciones de consultoras que anticipan que la economía ya habría entrado en recesión en el tercer trimestre. En ese marco, el Gobierno busca mostrar señales de alivio para las empresas, siempre dentro del esquema de consolidación fiscal que defiende el ministro.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, expuso en la 32° Conferencia Industrial organizada por @UIAok en la ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/YplPy13YDn — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 3, 2026

Qué cambia para las pymes

En la práctica, la suspensión de embargos les da un respiro hasta mayo de 2027 para ordenar sus cuentas sin que el organismo recaudador avance sobre sus fondos. A eso se suma la posibilidad de refinanciar deudas vencidas hasta fines de octubre y de usar saldos a favor para cancelar obligaciones aduaneras, en lugar de esperar los reintegros. Esa última medida apunta, además, a compensar las demoras históricas del Estado en la devolución de esos fondos.

Por otra parte, el ministro Caputo también adelantó que propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los sellos. La Nación compensaría parte de la recaudación a cambio de la adhesión, en especial para las firmas incluidas en los regímenes de incentivo a las inversiones.

Las cuatro medidas

1. Embargos suspendidos. ARCA no podrá embargar a las pymes hasta mayo de 2027.

2. Plan de pagos ampliado. Las deudas con ARCA vencidas hasta el 31 de octubre podrán regularizarse en hasta 18 cuotas. Hasta ahora, el límite para entrar al plan era el 30 de junio.

3. Saldos a favor para deudas aduaneras. Las pymes podrán usar el 100% de sus créditos por IVA de exportación o reintegros para cancelar deudas aduaneras. Para las grandes empresas, la facilidad será parcial al principio y el porcentaje irá subiendo de manera gradual.

4. Créditos para la industria automotriz. El Banco Nación lanzará líneas con tasa fija, que según se informó rondaría el 20%, y plazos de tres, cuatro y cinco años