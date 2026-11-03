Encontraron muerta a una mujer en un barrio privado: la sospecha sobre el ataque de un perro de la familia

La mujer tenía 88 años. Su hijo la vio tirada en el piso cuando entró a la vivienda. Qué se sabe hasta el momento.

Un efectivo junto a una jaula de traslado frente a la casa donde encontraron muerta a Liliana Felisa Hernández, de 88 años (Foto: El Sol de Mendoza)

Un trágica muerte causó gran conmoción en las últimas horas, al confirmarse el hallazgo del cuerpo de una mujer.Tenía heridas en la cara y en otras partes del cuerpo. Los impactantes detalles del hecho.

Liliana Felisa Hernández tenía 88 años, fue encontrada muerta el lunes en su casa de Chacras de Coria, Mendoza. Su hijo la vio tirada en el piso cuando entró a la vivienda.

En la propiedad había un pitbull que pertenecía a la familia. Las marcas en el cuerpo eran compatibles con mordeduras y orientaron la investigación hacia el perro. Todavía no se estableció si esas lesiones causaron la muerte de Hernández.

La Fiscalía ordenó peritajes en la vivienda y una autopsia, que ya realizó el Cuerpo Médico Forense. Todavía se espera el informe para determinar cuándo se produjeron las heridas y en qué circunstancias falleció la mujer.

Del llamado al 911 a las pericias en la casa

Daniel Castellano, el hijo de la mujer fallecida, había salido por la mañana para trabajar. Al regresar a la casa, en el barrio privado Chacra Boedo, encontró a su madre y llamó al 911 para pedir una ambulancia. Según el reporte policial, la alerta ingresó cerca de las 14.

El ingreso a Chacra Boedo, el barrio donde el hijo de Hernández la encontró sin vida al regresar del trabajo (Foto: Google Maps / Infobae)

Agentes de la Comisaría 47° y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado acudieron al domicilio, cerca del cruce de Boedo y Antonio Próvolo, en el departamento de Luján de Cuyo. El equipo médico examinó a Hernández y confirmó que ya había muerto.

Por orden de la Fiscalía, la Policía Científica inspeccionó la casa y recogió rastros. En el operativo participaron la Unidad Investigativa Departamental de Luján y la Policía Rural. El relevamiento busca reconstruir qué pasó en la vivienda antes del regreso de Castellano.

El perro quedó bajo custodia

Los primeros informes dejaban abierta la posibilidad de que el perro fuera la mascota de Hernández. Los datos reunidos más tarde indicaron que pertenecía a su entorno familiar, aunque no convivía habitualmente con ella. La Policía Rural quedó a cargo del animal mientras se completan las pericias.

La ley provincial 7.633 menciona al pitbull entre las razas alcanzadas por el régimen de tenencia de perros considerados peligrosos. La norma prevé una licencia municipal, la inscripción del animal y un seguro de responsabilidad civil.

El Código Contravencional exige bozal en espacios públicos o privados de uso común y correa corta no extensible.

La Policía Científica recogió rastros en la casa de Hernández para reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo. La foto corresponde a un operativo anterior (Foto: Rodrigo D’Angelo / MDZ)

El registro municipal debe dejar constancia del estado sanitario del perro cada año y de los incidentes en los que cause daños a terceros. En el caso de Chacras de Coria, no se informó quién figuraba como titular del animal ni si estaba inscripto.

Qué busca determinar la autopsia

Una de las hipótesis es que las mordeduras del pitbull hayan provocado la muerte. Los investigadores evalúan además si Hernández sufrió una descompensación antes del presunto ataque. Otra posibilidad es que la mujer ya hubiera fallecido por un motivo distinto cuando el perro la mordió.

La hora del llamado al 911 ubica el momento en que Castellano encontró a su madre. Para esclarecer lo que pasó antes, la Fiscalía deberá cotejar el informe forense con los rastros tomados en la vivienda. Hasta el momento, no hay una conclusión oficial sobre el papel del perro en la muerte.