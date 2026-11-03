Resultados de las quinielas de hoy 2 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 2 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 4048
1° 4048, 2° 2066, 3° 4966, 4° 7830, 5° 2992, 6° 4080, 7° 8866, 8° 7922, 9° 6378, 10° 5460, 11° 3158, 12° 1037, 13° 2888, 14° 4360, 15° 5963, 16° 2954, 17° 0126, 18° 8678, 19° 2038, 20° 9765
El Primero
Cabeza: 3880
1° 3880, 2° 2602, 3° 4482, 4° 5428, 5° 0494, 6° 3273, 7° 1528, 8° 0911, 9° 2857, 10° 3059, 11° 4351, 12° 3272, 13° 2131, 14° 6765, 15° 4296, 16° 9735, 17° 3385, 18° 7644, 19° 2085, 20° 4141
La Matutina
Cabeza: 7171
1° 7171, 2° 4574, 3° 2335, 4° 1386, 5° 0448, 6° 8150, 7° 0360, 8° 1468, 9° 8132, 10° 5348, 11° 3357, 12° 7347, 13° 8245, 14° 3369, 15° 4421, 16° 0788, 17° 6122, 18° 8832, 19° 1166, 20° 5058
La Vespertina
Cabeza: 5983
1° 5983, 2° 6539, 3° 0064, 4° 8424, 5° 5174, 6° 2785, 7° 0937, 8° 4433, 9° 3184, 10° 8843, 11° 8201, 12° 6448, 13° 2813, 14° 5742, 15° 3824, 16° 1015, 17° 4262, 18° 5846, 19° 8063, 20° 4118
La Nocturna
Cabeza: 3139
1° 3139, 2° 8093, 3° 2028, 4° 1408, 5° 8296, 6° 8308, 7° 7898, 8° 2164, 9° 8147, 10° 8993, 11° 7329, 12° 5226, 13° 3367, 14° 4375, 15° 4444, 16° 1299, 17° 2680, 18° 0486, 19° 7050, 20° 9766
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 2845
1° 2845, 2° 2185, 3° 2695, 4° 0697, 5° 9187, 6° 9227, 7° 3302, 8° 8085, 9° 1488, 10° 1794, 11° 6575, 12° 2355, 13° 9899, 14° 1389, 15° 2197, 16° 4743, 17° 1645, 18° 9968, 19° 6337, 20° 5888
El Primero
Cabeza: 1405
1° 1405, 2° 9061, 3° 1725, 4° 7255, 5° 7616, 6° 1489, 7° 7519, 8° 9739, 9° 2292, 10° 7154, 11° 5621, 12° 8565, 13° 9010, 14° 7969, 15° 9265, 16° 7251, 17° 0954, 18° 5094, 19° 3225, 20° 8414
La Matutina
Cabeza: 1884
1° 1884, 2° 1391, 3° 3790, 4° 5291, 5° 0794, 6° 3265, 7° 8804, 8° 3084, 9° 6002, 10° 2892, 11° 2081, 12° 8898, 13° 1591, 14° 6420, 15° 0423, 16° 8188, 17° 3032, 18° 3355, 19° 5556, 20° 1777
La Vespertina
Cabeza: 8150
1° 8150, 2° 5572, 3° 2441, 4° 4808, 5° 2730, 6° 2997, 7° 4899, 8° 1503, 9° 6882, 10° 5441, 11° 2186, 12° 3271, 13° 7865, 14° 2761, 15° 2765, 16° 3949, 17° 0403, 18° 6768, 19° 2993, 20° 8420
La Nocturna
Cabeza: 5176
1° 5176, 2° 2742, 3° 9161, 4° 7196, 5° 9796, 6° 8276, 7° 6805, 8° 9997, 9° 6987, 10° 6200, 11° 9770, 12° 9407, 13° 1302, 14° 3812, 15° 3209, 16° 0110, 17° 1110, 18° 9745, 19° 2028, 20° 5468
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 2745
1° 2745, 2° 3763, 3° 0738, 4° 1831, 5° 3699, 6° 5101, 7° 2539, 8° 0104, 9° 0780, 10° 1244, 11° 9772, 12° 6839, 13° 5420, 14° 7525, 15° 1971, 16° 3240, 17° 8267, 18° 6223, 19° 8455, 20° 0816
El Primero
Cabeza: 6166
1° 6166, 2° 0066, 3° 4229, 4° 6297, 5° 8942, 6° 7183, 7° 0006, 8° 3765, 9° 3555, 10° 6547, 11° 7398, 12° 5977, 13° 1073, 14° 4169, 15° 3254, 16° 3278, 17° 5124, 18° 8940, 19° 7049, 20° 3624
La Matutina
Cabeza: 2697
1° 2697, 2° 6707, 3° 2072, 4° 8623, 5° 7203, 6° 1528, 7° 5479, 8° 0554, 9° 8639, 10° 8569, 11° 4988, 12° 8131, 13° 1719, 14° 3642, 15° 4685, 16° 1100, 17° 9093, 18° 9564, 19° 1048, 20° 2583
La Vespertina
Cabeza: 3420
1° 3420, 2° 0786, 3° 0392, 4° 1020, 5° 4124, 6° 4273, 7° 4367, 8° 1065, 9° 0504, 10° 3817, 11° 3230, 12° 3393, 13° 7015, 14° 4997, 15° 0569, 16° 6610, 17° 8005, 18° 7876, 19° 1773, 20° 9261
La Nocturna
Cabeza: 2875
1° 2875, 2° 1388, 3° 3235, 4° 9113, 5° 4539, 6° 8418, 7° 1530, 8° 6595, 9° 9915, 10° 0125, 11° 2894, 12° 6512, 13° 4379, 14° 5594, 15° 5598, 16° 2092, 17° 4462, 18° 5291, 19° 1641, 20° 1023
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 1757
1° 1757, 2° 7688, 3° 5793, 4° 7178, 5° 9432, 6° 6572, 7° 8230, 8° 5699, 9° 8459, 10° 3580, 11° 7760, 12° 8247, 13° 3271, 14° 6573, 15° 7894, 16° 6444, 17° 0781, 18° 8659, 19° 3597, 20° 8737
El Primero
Cabeza: 6338
1° 6338, 2° 2029, 3° 9985, 4° 9874, 5° 3373, 6° 7455, 7° 7602, 8° 6788, 9° 2414, 10° 4524, 11° 5679, 12° 1063, 13° 6161, 14° 6664, 15° 0821, 16° 2809, 17° 6739, 18° 2303, 19° 0462, 20° 7138
La Matutina
Cabeza: 3932
1° 3932, 2° 3347, 3° 5535, 4° 5247, 5° 4819, 6° 9668, 7° 0224, 8° 2856, 9° 0126, 10° 7831, 11° 7933, 12° 9311, 13° 4168, 14° 0172, 15° 4635, 16° 3407, 17° 9224, 18° 3399, 19° 0203, 20° 9968
La Vespertina
Cabeza: 2978
1° 2978, 2° 1034, 3° 5223, 4° 1863, 5° 4467, 6° 4671, 7° 7620, 8° 7352, 9° 1953, 10° 7222, 11° 3709, 12° 8803, 13° 1547, 14° 7799, 15° 1952, 16° 6847, 17° 9132, 18° 3585, 19° 0918, 20° 1309
La Nocturna
Cabeza: 2923
1° 2923, 2° 9062, 3° 4901, 4° 3998, 5° 1491, 6° 8194, 7° 2730, 8° 5586, 9° 5027, 10° 7205, 11° 9022, 12° 6668, 13° 9688, 14° 1982, 15° 6497, 16° 6174, 17° 3763, 18° 3995, 19° 2093, 20° 8053
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 5339
1° 5339, 2° 5038, 3° 1568, 4° 3609, 5° 5333, 6° 3302, 7° 0196, 8° 2007, 9° 0089, 10° 9026, 11° 7823, 12° 3865, 13° 7857, 14° 6806, 15° 9691, 16° 9431, 17° 2784, 18° 2904, 19° 5206, 20° 2684
El Primero
Cabeza: 1215
1° 1215, 2° 3678, 3° 5559, 4° 4940, 5° 1881, 6° 0708, 7° 4773, 8° 3408, 9° 8642, 10° 6529, 11° 6067, 12° 6038, 13° 6842, 14° 3407, 15° 3601, 16° 6414, 17° 4471, 18° 8419, 19° 5374, 20° 8684
La Matutina
Cabeza: 3210
1° 3210, 2° 5554, 3° 3653, 4° 7690, 5° 1228, 6° 9005, 7° 0382, 8° 0341, 9° 3484, 10° 1586, 11° 2831, 12° 9393, 13° 8648, 14° 5693, 15° 3623, 16° 5651, 17° 7577, 18° 1846, 19° 8983, 20° 2239
La Vespertina
Cabeza: 5785
1° 5785, 2° 9588, 3° 1115, 4° 6007, 5° 4673, 6° 0166, 7° 1925, 8° 1313, 9° 5879, 10° 4416, 11° 8597, 12° 2867, 13° 8773, 14° 3196, 15° 9628, 16° 0635, 17° 3981, 18° 6060, 19° 8829, 20° 0781
La Nocturna
Cabeza: 8169
1° 8169, 2° 2212, 3° 7008, 4° 8066, 5° 4220, 6° 6450, 7° 4283, 8° 5585, 9° 2205, 10° 9198, 11° 7229, 12° 8582, 13° 6456, 14° 9083, 15° 0477, 16° 1602, 17° 8496, 18° 4553, 19° 4374, 20° 4896
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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