El mensaje de Karina Milei para recibir al papa León XIV: "Todo listo"

La secretaria general de la Presidencia compartió un mensaje en redes sociales y destacó los preparativos del Gobierno nacional para recibir al pontífice.

Karina Milei expresó su expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina.

Karina Milei publicó un mensaje en redes sociales antes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina y expresó la expectativa del Gobierno nacional por la visita del pontífice. La funcionaria compartió unas palabras en la previa de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año.

El arribo del líder de la Iglesia católica movilizó un amplio operativo de organización que involucró al Poder Ejecutivo, las autoridades eclesiásticas y los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires , la provincia de Buenos Aires y Córdoba . Los preparativos incluyeron la coordinación de las actividades previstas durante los tres días de estadía.

A través de sus redes sociales, la secretaria general de la Presidencia escribió: “¡Todo listo para recibir al papa León XIV!”. Con esa frase, la hermana del Presidente hizo referencia a los últimos detalles de la organización y al recibimiento que prepara la administración nacional para el sumo pontífice.

El lema de la visita papal

“Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos”, apuntó Karina Milei, junto a un video que muestra los preparativos por el viaje apostólico.

¡Todo listo para recibir al papa León XIV! Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico.Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en “Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”. — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 8, 2026

Asimismo, la titular de la Secretaría General acompañó sus palabras haciendo referencia al lema que enmarca la llegada del papa al país: “En 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'”.

“Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico”, acotó.

A qué hora llega el Papa León XIV a la Argentina

El Sumo Pontífice llegará al país a las 16.30 de este domingo 8 de noviembre, cuando el avión papal aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery, el presidente Javier Milei encabezará la comitiva oficial para recibir al Sumo Pontífice.

El papa León XIV comenzará su visita oficial a la Argentina el domingo 8 de noviembre, con actividades en Buenos Aires.

Tras el aterrizaje en Aeroparque, la primera actividad del Papa en suelo argentino será a las 17 horas, donde participará de un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

A continuación, el pontífice se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. Y a las 18:30 horas encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus discursos oficiales.

Cómo participar de las actividades en las que estará el papa León XIV

Cuatro de las actividades del itinerario papal son abiertas al público general de forma gratuita y sin necesidad de inscripción previa: la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, la misa del martes 10 en el predio de FAdeA en Córdoba, la vigilia con jóvenes del martes 10 también en el Monumento de los Españoles, y la misa del miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El único evento que exige inscripción previa de forma estricta para todos los asistentes, y no solo para los sectores de adelante, es el encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba, del martes 10 a las 15:15.