A qué hora llega el Papa León XIV a la Argentina este domingo 8 de noviembre

El pontífice arribará desde Uruguay y permanecerá tres días en el país. Su agenda incluye recorridas y misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Tras su paso por Uruguay, el Papa León XIV llega este domingo a la Argentina.

El papa León XIV llega este domingo 8 de noviembre a la Argentina , en el marco de su gira por Latinoamérica. El arribo del sumo pontífice marcará el inicio de una visita de tres días que tendrá distintas actividades religiosas y encuentros con los fieles.

Tras su paso por Uruguay , el líder de la Iglesia católica continuará su recorrido por el país con una agenda que contempla celebraciones religiosas en diferentes puntos del territorio nacional. Se espera una importante convocatoria de fieles en cada una de las actividades programadas.

El avión papal aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery , el presidente Javier Milei encabezará la comitiva oficial para recibir al Sumo Pontífice .

Así será la agenda del Papa León XIV el domingo 8 de noviembre

Tras el aterrizaje en Aeroparque, la primera actividad del Papa en suelo argentino será a las 17 horas, donde participará de un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

A continuación, el pontífice se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. Y a las 18:30 horas encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus discursos oficiales.

Quiénes son los artistas que acompañarán al Papa en su visita a la Argentina

egún el sitio oficial El Papa en Argentina, estos son los cantantes y grupos de danza que se presentarán ante el sumo pontífice y en representación de los diferentes géneros y estilos musicales de toda la nación.

Claypole

Abel Pintos y Coro Cottolengo Don Orione.

Previa y Misa en el Monumento de los Españoles - Ciudad de Buenos Aires

Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

Encuentro del mundo del trabajo – Ciudad de Buenos Aires

Agustín Day.

Vigilia y misa en FAdeA – Córdoba

José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

Encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles – Ciudad de Buenos Aires

Sofía Martínez, Ignacio Girón, Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

Vigilia y misa en Basílica Nuestra Señora de Luján

Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

Además de este listado, desde la organización informaron: “Estos son los primeros artistas y participantes confirmados. En los próximos días se darán a conocer nuevos nombres que se irán sumando a las distintas celebraciones y encuentros. Más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas”.

Cómo participar de las actividades en las que estará el papa León XIV

Cuatro de las actividades del itinerario papal son abiertas al público general de forma gratuita y sin necesidad de inscripción previa: la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, la misa del martes 10 en el predio de FAdeA en Córdoba, la vigilia con jóvenes del martes 10 también en el Monumento de los Españoles, y la misa del miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El único evento que exige inscripción previa de forma estricta para todos los asistentes, y no solo para los sectores de adelante, es el encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba, del martes 10 a las 15:15.