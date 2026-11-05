Cuáles serán las actividades del Papa León XIV el domingo 8 de noviembre en Argentina

El pontífice permanecerá tres días en el país, donde dará misas multitudinarias. Los detalles de su agenda.

El Sumo Pontífice comenzará su visita oficial a la Argentina el domingo 8 de noviembre, con actividades en Buenos Aires.

La llegada del Papa León XIV a la Argentina marca un hito histórico, donde habrá una agenda marcada por diversas actividades en varias partes del país, y donde se espera una presencia multitudinaria.

La estadía forma parte de una gira más amplia por América del Sur que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y concluirá el 16 de noviembre en Perú, con un recorrido de doce días por diez ciudades.

Durante su estadía en el país, tendrá encuentros con el presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales, representantes de distintos sectores sociales y religiosos, además de celebraciones multitudinarias.

Su llegada al país será el domingo 8 de noviembre y marcará el comienzo de una visita que se extenderá hasta el miércoles 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Así será la agenda del Papa León XIV el domingo 8 de noviembre

La primera jornada de la visita de León XIV será el domingo 8 de noviembre, cuando a las 16.30 horas, el avión papal aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo.

Tras el aterrizaje en Aeroparque, la primera actividad del Papa en suelo argentino será a las 17 horas, donde participará de un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

A continuación, el pontífice se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. Y a las 18:30 horas encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus discursos oficiales.

Una visita histórica

La visita del Papa León XIV pondrá fin a 39 años sin visitas papales al país, ya que Juan Pablo II había estado en el país en abril de 1987, y desde entonces transcurrió el pontificado completo de Francisco, el primer papa argentino de la historia, que nunca regresó a su tierra natal.

El viaje fue confirmado por el propio pontífice a través de sus redes sociales. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el papa León XIV para confirmar su gira por Latinoamérica.

El operativo de seguridad por la visita del papa León XIV incluirá medidas especiales para proteger el espacio aéreo.

Cuatro de las actividades del itinerario papal son abiertas al público general de forma gratuita y sin necesidad de inscripción previa: la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles.

La misa del martes 10 en el predio de FAdeA en Córdoba, la vigilia con jóvenes del martes 10 también en el Monumento de los Españoles, y la misa del miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para todas ellas, la organización habilitó un formulario de inscripción voluntaria, con el único fin de estimar la cantidad de asistentes. Los menores de 16 años pueden ser anotados por un familiar o en el marco de un grupo, siempre acompañados por un adulto.

Quienes quisieran ocupar sectores preferenciales o corralitos debieron inscribirse antes del 28 de octubre, fecha en la que cerró el registro para esas ubicaciones especiales. Los organizadores asignarán una entrada con código QR a las solicitudes aprobadas.

El único evento que exige inscripción previa de forma estricta para todos los asistentes, y no solo para los sectores de adelante, es el encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba, del martes 10 a las 15:15.

El resto de los actos de la agenda, entre ellos los encuentros en la Casa Rosada, el Palacio Libertad, la UCA, el Palacio San Martín, la Catedral Metropolitana y el Complejo Penitenciario de Devoto, son de carácter privado y solo contarán con la presencia de invitados e involucrados en cada ceremonia.