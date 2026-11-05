Murió Patricia Walsh, histórica dirigente del Frente de Izquierda

Este jueves se confirmó el fallecimiento de la ex legisladora y excandidata a presidente.

Trabajó como periodista y fue una incansable luchadora por los derechos humanos.

Este jueves al mediodía se confirmó la muerte de Patricia Walsh, dirigente histórica del Frente de Izquierda.

La hija de Rodolfo Walsh tenía 74 años y falleció luego de haber estado internada durante los últimos días tras una operación de pulmón.

Fue diputada nacional, legisladora porteña desde el 2007 al 2010 y dos veces candidata a presidenta de la Nación. Trabajó como periodista y fue una incansable luchadora por los derechos humanos.

Patricia también fue encargada de promocionar los juicios contra los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Fue delegada gremial despedida del Inti en 1976 y reincorporada en 1984; además formó parte de Hijos y fue querellante en las causas Esma y Masacre de la Calle Corro.

En 2025 presentó una acción judicial junto a Myriam Bregman para exigir la preservación de los archivos de la Armada frente a la gestión de Javier Milei, afirmando: “Esa documentación es imprescindible para la búsqueda de verdad y justicia”.

Acusó a los represores responsables del secuestro y crimen de Rodolfo, declaró en las causas abiertas por ello y en las que también se activaron por la muerte de su hermana Vicki. Patricia tenía 24 años cuando Vicki fue asesinada y 25 cuando desaparecieron a su padre.

Denunció los crímenes en su familia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y años después, en 1999 fue candidata a presidenta de la Nación por la alianza Izquierda Unida, integrada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Comunista (PC).

La trayectoria política y militancia de Patricia

Su trayectoria pública incluyó funciones como diputada nacional entre 2001 y 2005, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2010, y dos candidaturas a la presidencia de la Nación.

En 2001 fue elegida Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en representación de la Alianza Izquierda Unida, conformada por el MST y el Partido Comunista.

Desde esa banca impulsó el proyecto para declarar la nulidad absoluta de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, junto con los indultos presidenciales de Carlos Menem. Su insistencia en los pedidos de sesiones especiales dio resultado el 12 de agosto de 2003, cuando la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto, que luego se convirtió en la Ley 25.779 sancionada por el Senado.

En 2007, regresó a la función pública al ser elegida Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el MST-Nueva Izquierda. Durante su mandato se destacó por la presentación de proyectos vinculados a la salud pública, los derechos humanos, la equidad de género y su férrea postura opositora al oficialismo porteño, labor que le valió los Premios Parlamentarios 2008 y 2009.

En sus últimas participaciones electorales tejió alianzas con Proyecto Sur en 2011 y fue propuesta como candidata a vicejefa de Gobierno por el Frente Camino Popular en 2015, junto a Claudio Lozano.

La lucha contra la criminalización de la protesta social, el cupo femenino y la legalización del aborto fueron ejes permanentes de su actividad política hasta el final.