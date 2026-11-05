Islas Malvinas: Milei defendió las denuncias penales contra las petroleras y pidió frenar Sea Lion

Durante la Cumbre Iberoamericana, agradeció el respaldo al reclamo de soberanía. Las audiencias serán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo.

Milei, al llegar a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde reclamó por Malvinas. (Foto: Claudio Álvarez / El País).

La Argentina llevó a la Cumbre Iberoamericana su pedido para frenar la explotación de petróleo al norte de las islas Malvinas . Los países de la región respaldaron la reanudación de las negociaciones de soberanía con el Reino Unido .

El Presidente Javier Milei expuso este jueves ante el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid, allí agradeció el apoyo de los países al comunicado especial sobre Malvinas y ratificó que recuperar la soberanía es un "objetivo permanente e irrenunciable", que el país procura alcanzar "por medios pacíficos y conforme al derecho internacional".

Milei también defendió su plan económico, reivindicó la libertad individual y la propiedad privada y cuestionó a los regímenes que encarcelan opositores. Su intervención se produjo cinco días antes de las audiencias en las que la Argentina y el Reino Unido expondrán sus argumentos por la explotación de petróleo en el Atlántico Sur.

El mensaje de Milei al Reino Unido

Al referirse a la disputa, Milei reiteró su disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas. Después dirigió un reclamo al Gobierno británico. "Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda al resto del mundo", sostuvo.

El mandatario cuestionó el avance de Sea Lion, el proyecto de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Aseguró que esas actividades afectan recursos que la Argentina reclama como propios,defendió las sanciones administrativas y las denuncias penales contra las empresas y sus directivos.

Milei extendió el reclamo a las islas Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Agradeció, además, el respaldo iberoamericano para que Buenos Aires y Londres vuelvan a sentarse a negociar.

Qué pidió la Argentina para frenar Sea Lion

El Gobierno presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos del proyecto. También pidió evitar nuevos permisos que pudieran agravar la controversia y preservar los derechos que invoca sobre los recursos y el medio marino.

El saludo entre Milei y Pedro Sánchez, ante Felipe VI y Andrés Allamand. (Foto: Claudio Álvarez / El País).

La presentación se vincula con el arbitraje que la Argentina inició el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Mientras se constituye ese tribunal arbitral, el país solicitó las medidas urgentes ante el organismo con sede en Hamburgo.

El tribunal fijó las audiencias para el 10 y 11 de noviembre. La delegación argentina expondrá en primer turno y la representación del Reino Unido lo hará después. Las jornadas serán públicas y tendrán transmisión en vivo.

El balance económico y las críticas a los regímenes de la región

Milei presentó el equilibrio fiscal, la baja de impuestos y la desregulación como resultados de su gestión. También dijo que las solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, superaron los 210.000 millones de dólares.

Milei durante la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana. (Foto: Susana Vera / Reuters).

En el plano político, sostuvo que "hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa". Por otro lado, reclamó que los programas de los organismos multilaterales justifiquen los recursos que reciben y eviten superponer mandatos y responsabilidades.

Al comienzo de su discurso, el mandatario expresó sus condolencias por las 69 víctimas del accidente ferroviario en Toledo, entre ellas dos argentinos, y deseó una pronta recuperación a los heridos. En el cierre convocó a los líderes iberoamericanos a poner la autoridad que reciben de los ciudadanos "al servicio de su libertad".