Cómo enviarle una carta gratis al Papa León XIV a través de Correo Argentino: paso a paso y fecha límite

El Correo Argentino lanzó esta iniciativa a raíz de la histórica visita del Papa León XIV . Y precisó de qué manera se le podrán enviar cartas gratis al Sumo Pontífice .

La visita de León XIV a la Argentina es, sin dudas, un hecho histórico. Entre otras medidas, tanto el Gobierno Nacional como así también algunos provinciales dispusieron feriados en el calendario de noviembre. Como parte del acontecimiento, el Correo Argentino lanzó una iniciativa que comprende a todos los ciudadanos: enviarle -de modo gratuito - una carta al Papa .

Es así como el correo oficial de la Argentina anunció que invita a participar de la iniciativa “Una carta para León XIV ”, que permitirá enviar “ de manera gratuita cartas , postales y oraciones al Santo Padre a través de nuestra red de sucursales”.

Con motivo de la visita de León XIV , el Correo Argentino dispuso que, entre el 2 y el 13 de noviembre de 2026, se podrán despachar cartas y postales destinadas al Sumo Pontífice de manera gratuita en cualquiera de sus sucursales del país sin necesidad de colocar estampillas ni abonar el envío.

Como parte del acontecimiento, el Correo Argentino lanzó una iniciativa que comprende a todos los ciudadanos: enviarle -de modo gratuito- una carta al Papa.

A través de esta propuesta, el Correo Argentino puntualizó que de este modo “podrás compartir un saludo, una oración o unas palabras de bienvenida para el Papa. De esta manera, ponemos nuestra red federal al servicio de la comunidad y acercamos esta posibilidad a personas de todos los rincones de la Argentina”.

¿Cuáles son los requisitos del Correo Argentino para escribirle una carta al Papa León XIV?

Para poder escribirle una carta al Papa León XIV, el Correo Argentino precisó que se deberán incluir los siguientes datos en la misiva:

Destinatario: Su Santidad el Papa León XIV - Casilla de Correo N.º 4224,C1041WBQ.

- Casilla de Correo N.º 4224,C1041WBQ. Leyenda: en el ángulo superior derecho del sobre, deberán escribir la leyenda “Mensaje a León XIV ”.

”. Envío: gratuito, sin necesidad de colocar estampillas.

Con motivo de la visita de León XIV, el Correo Argentino dispuso que, entre el 2 y el 13 de noviembre de 2026, se podrán despachar cartas y postales destinadas al Sumo Pontífice de manera gratuita.

Asimismo, el correo oficial de la Argentina indicó que también podrán sumarse a esta iniciativa escuelas, parroquias, comunidades y organizaciones, que tendrán la posibilidad de presentar los mensajes de sus integrantes en conjunto, en cualquiera de sus sucursales, acompañados de un listado simple de remitentes.

Además, desde el Correo Argentino indicaron que, “una vez recibidas, reuniremos las cartas en nuestra sede central operativa para organizar su entrega y hacerlas llegar a la Santa Sede. Con esta iniciativa, ponemos nuestra red al servicio de quienes quieran hacerle llegar al Papa un mensaje de bienvenida y ser parte de este acontecimiento histórico”.

León XIV arriba a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanacerá en el país hasta el miércoles 11. Su visita involucra un despliegue logístico importante, que incluye traslados a la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad bonaerense de Luján. Apenas se confirmó la visita del Papa, el Gobierno Nacional emitió el decreto 1103/2026, mediante el cual declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.