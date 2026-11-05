Quiénes pueden pedir los préstamos personales de $50.000.000 a pagar en 6 años en noviembre 2026: los requisitos y todos los detalles

Bancos públicos y privados ofrecen financiamiento rápido hasta $50.000.000 a devolver en 72 meses, pero los requisitos varían según la entidad y el perfil del solicitante.

Quiénes pueden pedir los préstamos personales de $50.000.000 a pagar en 6 años en noviembre 2026: requisitos y todos los detalles

Los préstamos personales se mantienen como herramientas rápidas de financiamiento. Y en noviembre 2026 , varios bancos públicos y privados cuentan con distintas líneas de crédito que permiten conseguir hasta $50.000.000 , aunque las condiciones de acceso, las tasas de interés y los plazos de devolución varían según la entidad y el perfil del solicitante.

Una de las principales características de estas alternativas es la posibilidad de financiarse en un plazo de hasta seis años , es decir, 72 meses , siempre que la línea elegida contemple ese período. Sin embargo, no todas las personas pueden solicitar automáticamente el monto máximo: los bancos establecen requisitos vinculados con los ingresos, la situación laboral, el historial crediticio y la capacidad de pago.

A continuación, cómo financiarse a través del Banco Nación , el Banco Provincia y el BBVA .

Préstamo personal del Banco Nación: hasta $50 millones y 72 cuotas

La entidad financiera más grande del país ofrece una de las alternativas más competitivas para quienes buscan solicitar un préstamo personal de $50.000.000. Su línea de financiamiento permite acceder a montos de hasta $100.000.000 y contempla un período de devolución de hasta 72 meses, equivalente a seis años.

El Banco Nación permite solicitar hasta $100 millones, con un plazo de devolución de hasta 72 meses.

La propuesta está destinada a trabajadores en relación de dependencia que cumplan con las condiciones establecidas por la entidad. Uno de los puntos centrales es que los clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 49%. El Costo Financiero Total (CFT) se ubica en 78,38%. Uno de los principales requisitos es que la cuota mensual no debe superar el 35% de los ingresos netos del solicitante.

La solicitud puede realizarse a través de los canales digitales de la entidad o presencialmente en una sucursal. Para iniciar la gestión, se debe presentar el DNI y la documentación necesaria para acreditar los ingresos. También puede solicitarse el Certificado de Cumplimiento Censal. Una vez presentada la documentación, el banco evalúa la solicitud. Si el crédito es aprobado, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Préstamo personal del Banco Provincia: hasta $50 millones en cinco años

La entidad bonaerense también cuenta con una línea de préstamos personales que permite solicitar hasta $50.000.000. Sin embargo, existe una diferencia importante respecto de la propuesta del Banco Nación: en este caso, el plazo máximo de devolución es de 60 meses, es decir, cinco años, y no de seis. La alternativa está destinada principalmente a empleados del sector privado, trabajadores estatales y jubilados que cobran sus haberes en el Banco Provincia.

En el Banco Provincia, el plazo máximo de devolución es de 60 meses, es decir, 5 años.

En cuanto a las tasas de interés, la entidad contempla diferentes condiciones según el vínculo del solicitante con el banco y la modalidad de financiamiento. Para los clientes que perciben sus salarios o jubilaciones en la institución, la tasa nominal anual informada es del 65,10%. En cambio, para quienes no cobran sus haberes en el Banco Provincia y para trabajadores independientes, la tasa publicada es del 78,90%, aunque en este segmento el monto máximo disponible es considerablemente menor.

La gestión puede realizarse desde BIP Móvil o el Home Banking del Banco Provincia. Los pasos son:

Ingresar a la aplicación BIP Móvil o al Home Banking .

o al . Seleccionar la opción Solicitar Préstamo .

. Elegir el monto que se desea solicitar y el plazo de financiación disponible.

Revisar las condiciones, las tasas y los términos de la operación.

Aceptar la propuesta y confirmar la solicitud.

Préstamo personal del BBVA: hasta $50 millones en 72 meses

El BBVA es otra de las entidades que ofrece préstamos personales de hasta $50.000.000 y permite financiar la devolución en un plazo máximo de 72 meses. A diferencia del Banco Provincia, esta alternativa sí contempla seis años para cancelar la deuda. La entidad ofrece montos de hasta $60.000.000 para las solicitudes realizadas por internet y de hasta $70.000.000 para quienes gestionen el crédito directamente en una sucursal. La Tasa Nominal Anual es más alta que las otras dos opciones y llega al 109%.

El BBVA cuenta con la tasa de interés más alta de las tres opciones.

La línea está disponible para empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que sean clientes del banco. Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Tener entre 18 y 74 años.

Contar con una antigüedad laboral mínima de tres meses si se cobra el sueldo en BBVA.

Acreditar al menos un año de antigüedad laboral si se cobra el sueldo en otra entidad bancaria.

Los profesionales independientes deben demostrar un año de actividad.

Los monotributistas y comerciantes deben acreditar dos años de antigüedad.

Percibir ingresos mensuales mínimos de $308.200.

Mantener la cuota mensual dentro del 30% de los ingresos netos.

La entidad permite iniciar la solicitud a través de su simulador de préstamos personales. El interesado debe ingresar, seleccionar el importe que necesita y establecer el plazo de devolución. Posteriormente, deberá completar los datos personales, revisar las condiciones de financiación y aceptar los términos correspondientes. Si la solicitud es aprobada, el dinero se deposita en la cuenta bancaria del cliente. También existe la posibilidad de realizar la gestión presencialmente en una sucursal, donde el límite máximo de financiación es superior al disponible por internet.