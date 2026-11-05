Murió Elsa Pavón, la primera Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta

Fue cofundadora del organismo. Su caso fue el primero resuelto con el Índice de Abuelidad.

Su muerte fue confirmada por compañeras de militancia de la Asociación Anahí, entidad que presidía.

Este jueves se conoció la muerte de Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y referente de los derechos humanos. Así lo confirmaron compañeras de militancia de la Asociación Anahí, entidad que presidía en la actualidad. Tenía 90 años.

En 1984, Pavón se convirtió en la primera abuela en recuperar a Paula, su nieta secuestrada y apropiada durante la última dictadura militar.

Este caso fue el primero en resolverse gracias al Índice de Abuelidad , una herramienta científica que permitió demostrar el vínculo genético entre nietos apropiados y sus abuelos y abuelas.

Pavón fue parte del núcleo inicial que fundó Abuelas de Plaza de Mayo y, en 1996, cofundó junto a "Chicha" Mariani la Asociación Anahí, dedicada a resguardar la Casa Mariani-Teruggi y a continuar con la búsqueda de Clara Anahí Mariani y los demás nietos apropiados que aún faltan encontrar.

Su historia se convirtió en un símbolo de lucha para las Abuelas que siguen buscando a sus nietos. Su experiencia abrió el camino para que otras familias pudieran reencontrarse con sus nietos y nietas, víctimas del plan sistemático de apropiación durante la dictadura.

El secuestro de su hija y su yerno, que continúan desaparecidos

El 18 de mayo de 1978, Mónica Grinspon y Claudio Logares fueron secuestrados junto a Paula, que tenía 23 meses, en Montevideo, Uruguay, donde vivían.

La pareja fue trasladada a la Argentina y permaneció detenida en distintos centros clandestinos, entre ellos la Brigada de Investigaciones de San Justo y el Pozo de Banfield. Ambos continúan desaparecidos.

Tras el secuestro de sus padres, Paula quedó en manos del entonces subcomisario de la Policía Bonaerense Rubén Lavallén y su esposa, Raquel Leiro, quienes la inscribieron como hija propia.

La niña fue localizada en Buenos Aires en julio de 1983 y, al año siguiente, estudios genéticos confirmaron que era hija de Mónica y Claudio y nieta de Elsa.

El 13 de diciembre de 1984, la Justicia ordenó la restitución de la identidad de Paula. El fallo marcó un antecedente histórico al aceptar los análisis genéticos como prueba judicial en un caso de apropiación durante la dictadura.

Aún así, la búsqueda tiene un pendiente. Al momento del secuestro, Mónica Grinspon estaba embarazada. Por eso, además de recuperar a Paula, Elsa y el resto de la familia buscaban a otro nieto o nieta que podría haber nacido durante el cautiverio de su madre.

Desde la propia entidad confirmaron la triste partida a través de sus canales de comunicación oficiales. En el mensaje manifestaron: "Nos duele contarles una noticia muy triste para nosotros, el fallecimiento de nuestra lúcida y sabia presidenta, la querida Elsa Pavón, a sus 90 años"

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"Elsa continuó su lucha querellando en causas emblemáticas como el juicio a Videla por apropiación de menores, el Plan Cóndor y Brigadas. Cofundó y preside la Asociación Anahí, que resguarda la Casa Mariani Teruggi y mantiene la búsqueda de Clara Anahí. Y desde 2025 es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)", indicaron.

"Hasta hace pocas semanas Elsa seguía recorriendo aulas y bibliotecas para seguir construyendo un Nunca Más con los más jóvenes", remarcaron mostrando su lucha hasta último momento" agregaron.