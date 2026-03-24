A 50 años del 24 de marzo, aún falta encontrar a más de 250 nietos: el listado completo
140 ya fueron restituidos, pero muchas familias siguen con la búsqueda. Quiénes son los hijos de desaparecidos que aún son buscados y cuándo habrían nacido.
Son hijos e hijas de desaparecidos, apropiados durante la última dictadura. Fueron alejados de sus familias hace 50 años y la mayoría no lo sabe. Ya son adultos y en muchos casos, no tienen idea sobre su verdadero origen. Desde el regreso de la democracia, Abuelas de Plaza de Mayo - en medio de una búsqueda incansable - logró restituir la identidad de 140 nietos y nietas, pero la cantidad de casos (que supera los 200) pendientes mantiene abierta una investigación y la esperanza de poder encontrarlos.
El registro actualizado de Abuelas confirma un total de 252 casos documentados de nietos apropiados, lo que permite dimensionar el problema con mayor precisión. No se trata de una cifra simbólica ni estimativa: es el resultado de años de reconstrucción de información, testimonios y causas judiciales que todavía no lograron cerrarse.
500 niños apropiados y 140 recuperados
Se estima que fueron más de 500 los niños apropiados entre los años 1976 y 1983. En muchos casos, nacieron en centros clandestinos de detención; en otros, fueron secuestrados junto a sus padres. A partir de entonces, la búsqueda se estructuró sobre tres pilares: el trabajo de Abuelas, la intervención judicial y el desarrollo del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Ese proceso permitió restituir 140 nietos a lo largo de estos años, en muchos casos décadas después de los hechos. Cada restitución implicó reconstrucciones complejas, con cruce de archivos, declaraciones y análisis genéticos que confirmaron vínculos familiares.
Sin embargo, ese avance no modifica el dato central: hay alrededor de 300 casos que siguen abiertos, y sus familias aún mantienen la esperanza de poder encontrarlos.
Los nietos 139 y 140 recuperados en el último
Las restituciones más recientes, correspondientes a los nietos 139 y 140 en 2025, volvieron a poner en evidencia que la identificación sigue siendo posible incluso después de casi medio siglo. En ambos casos, las investigaciones lograron reconstruir la identidad de personas que habían vivido toda su vida con información falsa o incompleta.
En ese contexto, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, volvió a marcar el eje del trabajo: “La búsqueda no puede ser suspendida”.
El funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos sigue siendo central. El organismo recibe consultas de personas que dudan sobre su identidad, lo que permite abrir nuevas líneas de investigación. Ese dato es relevante porque muestra que la búsqueda no depende solo de causas judiciales abiertas, sino también de decisiones individuales.
Quiénes son los más de 250 nietos que faltan
Los nietos y nietas que aún son buscados tienen hoy entre 45 y 50 años. Algunos nacieron en cautiverio; otros fueron apropiados cuando eran muy chicos. En todos los casos, crecieron con una identidad construida a partir de datos falsos o incompletos.
Muchos no tienen información sobre su origen. Otros sí tienen dudas, pero no avanzaron en una consulta. Por eso, Abuelas sostiene campañas permanentes para que cualquier persona que tenga inquietudes pueda acercarse a realizar un análisis genético de forma confidencial.
Ese punto es clave: la restitución no siempre empieza desde una investigación externa, sino desde una duda personal.
Uno por uno, los nombres de los 252 nietos que siguen buscando
El sitio oficial de Abuelas reúne los casos de nietos y nietas que aún son buscados. El listado, que hoy contiene 252 registros y sigue en actualización, funciona como una herramienta concreta para cruzar información y sostener la búsqueda. No es un archivo cerrado. Es un registro en movimiento.
Las 140 restituciones muestran que el sistema funciona. Pero el dato que define el presente es otro: alrededor de 300 personas aún no conocen su identidad real.
-
Agüero - Gómez — nacido en marzo o abril de 1978
Agüero - López — nacido en marzo de 1978 / enero o febrero de 1977
Agüero - Porcel — nacido en enero o febrero de 1977
Aguirre - Monasterolo — nacido en octubre o noviembre de 1976
Aguirre - Noce — nacido en mayo de 1977
Mónica Silvia Alarcón — nacido en11 de agosto de 1975
Paula Noemí Albornoz Musacchio — nacido en agosto de 1977
Almada - Spotti — nacido en noviembre de 1977
Alonso - Greca — nacido en junio o julio de 1977
Amono - Bayoni — nacido en julio o agosto de 1977
Araldi - Oesterheld — nacido en noviembre de 1976
Aranda - Duarte — nacido en abril o mayo de 1978
Pablo Daniel Alejandro Aranda — sin fecha consignada
-
Araoz - Echevarría — nacido entre septiembre y diciembre de 1976
Arcuschin - Jansenson — nacido en abril de 1977
Argüello — nacido en julio o agosto de 1977
Arias - Ormeño — mediados de marzo de 1977
Arin - Cuadrelli — marzo de 1977
Astorga - Pérez — septiembre de 1976
Aued - Medici — febrero o marzo de 1978
-
Ayastuy - Bugnone — entre marzo y agosto de 1978
Balbuena - Raggio — noviembre de 1976
Barboza - Ibañez — abril o mayo de 1978
María Mercedes Barrera — 29 de marzo de 1979
Basanta - Grillo — abril de 1977
Battistiol - Colayago — noviembre o diciembre de 1977
Cristian Daniel Becker Barrera — sin fecha consignada
-
Beláustegui Herrera - López Guerra — febrero o marzo de 1977
Benito Choque - Peña — marzo o abril de 1977
Betelu — agosto o septiembre de 1977
Boca — entre abril y julio de 1976
Bocco - Hynes — diciembre de 1976 o enero de 1977
Buenanueva — 14 de junio de 1976
Busemi - Gofín — abril de 1980
Claudio Néstor Caielli Aiub — 20 de mayo de 1977
Calabozo - Ferrari — mayo o junio de 1977
Calleja - Capelli — entre octubre y diciembre de 1977
Cañete - Simerman — noviembre de 1977
Capella - Arzani — marzo o abril de 1977
Carballo - Ruiz — 24 de febrero de 1976
Caro - Assadourian — entre septiembre y noviembre de 1976
Carranza - Goeytes — marzo de 1977
Carrera - Bonoldi — junio o julio de 1977
Casanovas - Casello — julio o agosto de 1977
Castagna - Real Meiners — enero de 1977
Castro - Stritzler — enero de 1977
Cativiela - Prado — junio de 1977
Catnich - Landaburu — octubre de 1977
Cena - La Spina — noviembre de 1976
Chertkoff — febrero de 1976
-
Chirino - Vera — entre abril y mayo de 1978
Cian - Soto — diciembre de 1976
Cisterna — febrero de 1978
Clerc - Álvaro — febrero de 1977
Cortassa - Zapata — febrero de 1977
Corvalán - Delgado — enero de 1977
Courau - Di Cianni — diciembre de 1976
Cristi Melero - Delard Cabezas — julio de 1977
Cugura - Cayul — junio de 1978
D’Ambra Villares — 1976 o 1977
Darroux - Mijalchuk — julio de 1978
De Angeli - Garin — agosto de 1977
De Angeli - Godoy — junio o julio de 1978
Delgado - Busaniche — febrero de 1978
Della Flora — octubre o noviembre de 1977
Deria - Vaccaro — entre enero y febrero de 1979
Díaz - Alaniz — noviembre de 1977
Dopazo - Altmann Levy — enero de 1978
Duarte - González — septiembre u octubre de 1977
Duclós - Sciutto — septiembre u octubre de 1976
Elía - Álvarez — mayo o junio de 1978
Eroles - Martínez — octubre o noviembre de 1978
Espín - Torres — septiembre u octubre de 1976
Estévez - Funes — febrero o marzo de 1978
Ferreyra — antes de julio de 1977
Ferreyra - Luque — entre agosto y octubre de 1978
Fina - Carlucci — noviembre de 1976
Fornies - Fariñas — entre diciembre de 1975 y febrero de 1976
Fortunato - Vacas — noviembre o diciembre de 1977
Fote (hijo) - García — diciembre de 1977 o enero de 1978
Fraga - Grynberg — abril de 1977
Fraga - Paolucci — entre diciembre de 1978 y marzo de 1979
Fresneda - Argañaraz — octubre o noviembre de 1977
Frías - Casado — julio o agosto de 1978
Galizzi - Baravalle — diciembre de 1976 o enero de 1977
Galli - Flynn — diciembre de 1977 o enero de 1978
Garack - Lenain — septiembre u octubre de 1977
Garaycochea - Delgado Lizaso — febrero o marzo de 1977
García Cano - Quesada — enero de 1978
García - Galansky — mayo o junio de 1978
García - Zelarayán — mayo de 1976
Garralda - Izurieta — enero o febrero de 1977
Goldín - Molina — septiembre de 1977
Gómez — enero o febrero de 1977
Gómez García - Amarilla — julio o agosto de 1977
Gomila - Tedesco — enero de 1978
González — enero de 1977
González - Garasa — abril de 1977
González - Mazer — entre diciembre de 1976 y febrero de 1977
Gorga — agosto o septiembre de 1977
Grandi - Cournou — noviembre o diciembre de 1976
Gualdero — junio de 1976
Gudiño - Domínguez — mayo o junio de 1977
Guede - De Angelis — mayo o junio de 1977
Guzmán - Frías — 31 de mayo de 1976
Beatriz Lourdes Hernández Hobbas — 23 de febrero de 1961
Washington Fernando Hernández Hobbas — 24 de marzo de 1962
Hidalgo - Souto — 1976
Ibarra - Sosa — mayo de 1977
Ignace - Martínez — octubre de 1977
Ingegnieros - Pompa — octubre o noviembre de 1977
Iturriza - Nusbaum — noviembre o diciembre de 1977
Iula - Schand — noviembre o diciembre de 1978
Jakowczyk - Correa Llano — noviembre de 1976
Jeger - González — entre septiembre y diciembre de 1975
Jerez Bordereau - Huarte — noviembre o diciembre de 1976
Junquera - González — junio de 1977
Jurmussi - Lizarraga — diciembre de 1976 o enero de 1977
Kofman - Fernández — diciembre de 1977 o enero de 1978
Lagrutta - Coutada — noviembre o diciembre de 1976
Laguado Duca - Moreno — marzo o abril de 1977
Matilde Lanuscou — sin fecha consignada
-
Larrieu - Muñoz — julio o agosto de 1977
Ledesma - Muñoz — diciembre de 1978
Lescano - Quinteros — noviembre de 1976
Logares - Grinspon — entre 1978 y 1979
López — junio o julio de 1976
López - Feldman — octubre o noviembre de 1977
López Mateos - Isabella Valenzi — 2 de abril de 1977
López Torres - Capoccetti — diciembre de 1977 o enero de 1978
Lorusso Lämmle — diciembre de 1976
Lugones Casinelli - Vásquez Ocampo — enero de 1977
Luzi - Vega — septiembre de 1976
Machado - González — noviembre o diciembre de 1976
Maldonado - Molina — noviembre de 1979
Mancebo — septiembre de 1977
Mangone - Rapela — octubre o noviembre de 1977
Manuele - Ravignani — febrero de 1977
Marciano - Mora — noviembre o diciembre de 1978
Clara Anahí Mariani — sin fecha consignada
-
Michelena - De Gouveia — antes de marzo de 1978
Pablo Antonio Míguez — 1 de marzo de 1963
Mirabelli - Nardone — antes de agosto de 1979
Molina Cuello - Silva — julio o agosto de 1976
Molina - Falco — octubre de 1978
Montes - Dithurbide — entre abril y junio de 1977
Mora - González — entre abril y junio de 1977
Morales - Sans — junio o julio de 1977
Morales Von Pieverling - Keim Lledó — mayo o junio de 1977
Moyano - Navarro — abril de 1977
Moyano - Paulone — enero o febrero de 1977
Núñez — mediados de 1977 o principios de 1978
Ochoa - Blanc — mayo o junio de 1977
Olmedo - Pujol — marzo de 1977
Orona - Leiva — mayo de 1977
Orozco - Parodi — 14 de junio de 1976
Orzábal - Resnicoff — entre diciembre de 1978 y enero de 1979
Orzaocoa - Gómez — mayo o junio de 1975
Otaño - Manchiola — enero o febrero de 1977
Ovejero - Castillo Barrios — agosto o septiembre de 1977
Palacios - Kazgudenian — junio o julio de 1977
Paniagua - Villanueva — mayo de 1979
Parada - Cascella — septiembre u octubre de 1978
Pastor - Maurer — noviembre o diciembre de 1977
Patiño - Moavro — marzo o abril de 1976
Patrucco - Bargas — entre octubre de 1976 y febrero de 1977
Paz - Chuburu — mayo o junio de 1977
Pedregosa - Carrizo — septiembre u octubre de 1976
Pedregosa - Losada Jimenez — noviembre o diciembre de 1977
Pellegrini - Luque — noviembre o diciembre de 1977
Pérez Weiss - Carbonell — enero de 1977
Petrakos - Castellini — entre el 8 y el 12 de abril de 1977
Petricca - Lescaray — marzo o abril de 1977
Placci - Garófalo — entre mayo y julio de 1977
Poyastro - Monari — mayo o junio de 1977
Prieto - Gutiérrez — noviembre de 1976
Pucheta - Novillo Corvalán — noviembre o diciembre de 1976
Quevedo - González — junio de 1975
Quintana — abril o mayo de 1977
Quiroga - Jatib — febrero o marzo de 1977
Ramos - Cerrotta — junio o julio de 1977
Rawa Jasinski - Rodríguez — agosto o septiembre de 1977
Reale - Baronio — diciembre de 1977 o enero de 1978
Redel - Viñales — octubre o noviembre de 1976
Repetur - Carriquiriborde — diciembre de 1976
Reynoso - Lescano — enero o febrero de 1977
Rincón - Maroni — noviembre o diciembre de 1977
Rivada - Loperena — septiembre u octubre de 1977
Robledo - Angerosa — agosto de 1978
Robles - Pasatir — 1976
Rodríguez — agosto o septiembre de 1977
Rodríguez - Gerelli — enero de 1979
Rodríguez - Santamaría — enero de 1977
Roggerone - Masri — octubre o noviembre de 1977
Rojas - Gómez — agosto o septiembre de 1977
Roldán - Garaguso — marzo o abril de 1977
Román — febrero de 1977
Romero - Britos — junio de 1977
Rondoletto - Bermejo — marzo o abril de 1977
Rosemberg - Taboada — antes de febrero de 1977
Saieg - Roncelli — abril de 1978
Salvatierra — noviembre de 1976
Sánchez - Ibarra — octubre de 1977
Sandoval - Zarza — mayo de 1978
Santucho - Delfino — entre septiembre de 1976 y abril de 1977
Saun - Farías — a partir de julio de 1976
Seindlis - Oesterheld — diciembre de 1977 o enero de 1978
Serra - Barahona — diciembre de 1977 o enero de 1978
Sgarbossa - Rojas — entre junio y agosto de 1976
Sidaravicius — 20 o 21 de agosto de 1976
Silva - Beneyto — octubre o noviembre de 1977
Simonetti - Cáceres — septiembre de 1977
Sobral - Cicero — mayo o junio de 1977
Soldati - Jiménez — diciembre de 1977 o enero de 1978
Soler - Moreno — entre julio de 1977 y febrero de 1978
Speranza — abril o mayo de 1977
Stockdale - Cobo — marzo o abril de 1977
Suárez - Veiga — entre febrero y abril de 1977
Suárez - Villa — febrero o marzo de 1977
Tamburini - Magnet — enero o febrero de 1977
Tapia Contardo - Chelpa — julio o agosto de 1977
Testi - Morabito — octubre o noviembre de 1977
Toranzo - Palacín — septiembre u octubre de 1978
Torres — entre agosto y octubre de 1976
Torres - Segarra — junio o julio de 1978
Urtasun - Silveira Gramont — febrero de 1979
Uzin - Lijtman — septiembre u octubre de 1977
Valenzuela - Negro — principios de marzo de 1978
Valledor - Castilla — enero o febrero de 1978
Valledor - Lavalle — 4 de mayo de 1977
Vargas - Noriega — entre mayo y julio de 1977
Vázquez — octubre o noviembre de 1977
Velázquez - Carrieri — septiembre de 1977
Vergara - Ferrer — entre noviembre de 1977 y enero de 1978
Villanueva - Valdueza — septiembre u octubre de 1976
Vivanco - Abdala — agosto o septiembre de 1975
Vivas - De Armas — entre febrero y mayo de 1977
Waisberg - Beláustegui Herrera — diciembre de 1977
Carlos Osvaldo Woodley — sin fecha consignada
-
Zaffaroni Castilla - Islas Gatti — marzo o abril de 1977
Zalazar - Peralta — entre agosto y noviembre de 1976
Zeitlin — enero o febrero de 1978
Te puede interesar...
Leé más
Noticias relacionadas