La Mañana Abuelas de Plaza de Mayo

A 50 años del 24 de marzo, aún falta encontrar a más de 250 nietos: el listado completo

140 ya fueron restituidos, pero muchas familias siguen con la búsqueda. Quiénes son los hijos de desaparecidos que aún son buscados y cuándo habrían nacido.

Abuelas de Plaza de Mayo mantiene abierta la búsqueda de cientos de personas que aún no conocen su identidad.

Son hijos e hijas de desaparecidos, apropiados durante la última dictadura. Fueron alejados de sus familias hace 50 años y la mayoría no lo sabe. Ya son adultos y en muchos casos, no tienen idea sobre su verdadero origen. Desde el regreso de la democracia, Abuelas de Plaza de Mayo - en medio de una búsqueda incansable - logró restituir la identidad de 140 nietos y nietas, pero la cantidad de casos (que supera los 200) pendientes mantiene abierta una investigación y la esperanza de poder encontrarlos.

El registro actualizado de Abuelas confirma un total de 252 casos documentados de nietos apropiados, lo que permite dimensionar el problema con mayor precisión. No se trata de una cifra simbólica ni estimativa: es el resultado de años de reconstrucción de información, testimonios y causas judiciales que todavía no lograron cerrarse.

500 niños apropiados y 140 recuperados

Se estima que fueron más de 500 los niños apropiados entre los años 1976 y 1983. En muchos casos, nacieron en centros clandestinos de detención; en otros, fueron secuestrados junto a sus padres. A partir de entonces, la búsqueda se estructuró sobre tres pilares: el trabajo de Abuelas, la intervención judicial y el desarrollo del Banco Nacional de Datos Genéticos.

A casi medio siglo, Abuelas de Plaza de Mayo siguen trabajando para restituir a los nietos y nietas que faltan.

Ese proceso permitió restituir 140 nietos a lo largo de estos años, en muchos casos décadas después de los hechos. Cada restitución implicó reconstrucciones complejas, con cruce de archivos, declaraciones y análisis genéticos que confirmaron vínculos familiares.

Sin embargo, ese avance no modifica el dato central: hay alrededor de 300 casos que siguen abiertos, y sus familias aún mantienen la esperanza de poder encontrarlos.

Los nietos 139 y 140 recuperados en el último

Las restituciones más recientes, correspondientes a los nietos 139 y 140 en 2025, volvieron a poner en evidencia que la identificación sigue siendo posible incluso después de casi medio siglo. En ambos casos, las investigaciones lograron reconstruir la identidad de personas que habían vivido toda su vida con información falsa o incompleta.

En ese contexto, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, volvió a marcar el eje del trabajo: “La búsqueda no puede ser suspendida”.

El funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos sigue siendo central. El organismo recibe consultas de personas que dudan sobre su identidad, lo que permite abrir nuevas líneas de investigación. Ese dato es relevante porque muestra que la búsqueda no depende solo de causas judiciales abiertas, sino también de decisiones individuales.

Quiénes son los más de 250 nietos que faltan

Los nietos y nietas que aún son buscados tienen hoy entre 45 y 50 años. Algunos nacieron en cautiverio; otros fueron apropiados cuando eran muy chicos. En todos los casos, crecieron con una identidad construida a partir de datos falsos o incompletos.

Muchos no tienen información sobre su origen. Otros sí tienen dudas, pero no avanzaron en una consulta. Por eso, Abuelas sostiene campañas permanentes para que cualquier persona que tenga inquietudes pueda acercarse a realizar un análisis genético de forma confidencial.

Ese punto es clave: la restitución no siempre empieza desde una investigación externa, sino desde una duda personal.

Uno por uno, los nombres de los 252 nietos que siguen buscando

El sitio oficial de Abuelas reúne los casos de nietos y nietas que aún son buscados. El listado, que hoy contiene 252 registros y sigue en actualización, funciona como una herramienta concreta para cruzar información y sostener la búsqueda. No es un archivo cerrado. Es un registro en movimiento.

Las 140 restituciones muestran que el sistema funciona. Pero el dato que define el presente es otro: alrededor de 300 personas aún no conocen su identidad real.

  • Agüero - Gómez — nacido en marzo o abril de 1978

  • Agüero - López — nacido en marzo de 1978 / enero o febrero de 1977

  • Agüero - Porcel — nacido en enero o febrero de 1977

  • Aguirre - Monasterolo — nacido en octubre o noviembre de 1976

  • Aguirre - Noce — nacido en mayo de 1977

  • Mónica Silvia Alarcón — nacido en11 de agosto de 1975

  • Paula Noemí Albornoz Musacchio — nacido en agosto de 1977

  • Almada - Spotti — nacido en noviembre de 1977

  • Alonso - Greca — nacido en junio o julio de 1977

  • Amono - Bayoni — nacido en julio o agosto de 1977

  • Araldi - Oesterheld — nacido en noviembre de 1976

  • Aranda - Duarte — nacido en abril o mayo de 1978

  • Pablo Daniel Alejandro Arandasin fecha consignada

  • Araoz - Echevarría — nacido entre septiembre y diciembre de 1976

  • Arcuschin - Jansenson — nacido en abril de 1977

  • Argüello — nacido en julio o agosto de 1977

  • Arias - Ormeño — mediados de marzo de 1977

  • Arin - Cuadrelli — marzo de 1977

  • Astorga - Pérez — septiembre de 1976

  • Aued - Medici — febrero o marzo de 1978

  • Ayastuy - Bugnone — entre marzo y agosto de 1978

  • Balbuena - Raggio — noviembre de 1976

  • Barboza - Ibañez — abril o mayo de 1978

  • María Mercedes Barrera — 29 de marzo de 1979

  • Basanta - Grillo — abril de 1977

  • Battistiol - Colayago — noviembre o diciembre de 1977

  • Cristian Daniel Becker Barrerasin fecha consignada

  • Beláustegui Herrera - López Guerra — febrero o marzo de 1977

  • Benito Choque - Peña — marzo o abril de 1977

  • Betelu — agosto o septiembre de 1977

  • Boca — entre abril y julio de 1976

  • Bocco - Hynes — diciembre de 1976 o enero de 1977

  • Buenanueva — 14 de junio de 1976

  • Busemi - Gofín — abril de 1980

  • Claudio Néstor Caielli Aiub — 20 de mayo de 1977

  • Calabozo - Ferrari — mayo o junio de 1977

  • Calleja - Capelli — entre octubre y diciembre de 1977

  • Cañete - Simerman — noviembre de 1977

  • Capella - Arzani — marzo o abril de 1977

  • Carballo - Ruiz — 24 de febrero de 1976

  • Caro - Assadourian — entre septiembre y noviembre de 1976

  • Carranza - Goeytes — marzo de 1977

  • Carrera - Bonoldi — junio o julio de 1977

  • Casanovas - Casello — julio o agosto de 1977

  • Castagna - Real Meiners — enero de 1977

  • Castro - Stritzler — enero de 1977

  • Cativiela - Prado — junio de 1977

  • Catnich - Landaburu — octubre de 1977

  • Cena - La Spina — noviembre de 1976

  • Chertkoff — febrero de 1976

  • Chirino - Vera — entre abril y mayo de 1978

  • Cian - Soto — diciembre de 1976

  • Cisterna — febrero de 1978

  • Clerc - Álvaro — febrero de 1977

  • Cortassa - Zapata — febrero de 1977

  • Corvalán - Delgado — enero de 1977

  • Courau - Di Cianni — diciembre de 1976

  • Cristi Melero - Delard Cabezas — julio de 1977

  • Cugura - Cayul — junio de 1978

  • D’Ambra Villares — 1976 o 1977

  • Darroux - Mijalchuk — julio de 1978

  • De Angeli - Garin — agosto de 1977

  • De Angeli - Godoy — junio o julio de 1978

  • Delgado - Busaniche — febrero de 1978

  • Della Flora — octubre o noviembre de 1977

  • Deria - Vaccaro — entre enero y febrero de 1979

  • Díaz - Alaniz — noviembre de 1977

  • Dopazo - Altmann Levy — enero de 1978

  • Duarte - González — septiembre u octubre de 1977

  • Duclós - Sciutto — septiembre u octubre de 1976

  • Elía - Álvarez — mayo o junio de 1978

  • Eroles - Martínez — octubre o noviembre de 1978

  • Espín - Torres — septiembre u octubre de 1976

  • Estévez - Funes — febrero o marzo de 1978

  • Ferreyra — antes de julio de 1977

  • Ferreyra - Luque — entre agosto y octubre de 1978

  • Fina - Carlucci — noviembre de 1976

  • Fornies - Fariñas — entre diciembre de 1975 y febrero de 1976

  • Fortunato - Vacas — noviembre o diciembre de 1977

  • Fote (hijo) - García — diciembre de 1977 o enero de 1978

  • Fraga - Grynberg — abril de 1977

  • Fraga - Paolucci — entre diciembre de 1978 y marzo de 1979

  • Fresneda - Argañaraz — octubre o noviembre de 1977

  • Frías - Casado — julio o agosto de 1978

  • Galizzi - Baravalle — diciembre de 1976 o enero de 1977

  • Galli - Flynn — diciembre de 1977 o enero de 1978

  • Garack - Lenain — septiembre u octubre de 1977

  • Garaycochea - Delgado Lizaso — febrero o marzo de 1977

  • García Cano - Quesada — enero de 1978

  • García - Galansky — mayo o junio de 1978

  • García - Zelarayán — mayo de 1976

  • Garralda - Izurieta — enero o febrero de 1977

  • Goldín - Molina — septiembre de 1977

  • Gómez — enero o febrero de 1977

  • Gómez García - Amarilla — julio o agosto de 1977

  • Gomila - Tedesco — enero de 1978

  • González — enero de 1977

  • González - Garasa — abril de 1977

  • González - Mazer — entre diciembre de 1976 y febrero de 1977

  • Gorga — agosto o septiembre de 1977

  • Grandi - Cournou — noviembre o diciembre de 1976

  • Gualdero — junio de 1976

  • Gudiño - Domínguez — mayo o junio de 1977

  • Guede - De Angelis — mayo o junio de 1977

  • Guzmán - Frías — 31 de mayo de 1976

  • Beatriz Lourdes Hernández Hobbas — 23 de febrero de 1961

  • Washington Fernando Hernández Hobbas — 24 de marzo de 1962

  • Hidalgo - Souto — 1976

  • Ibarra - Sosa — mayo de 1977

  • Ignace - Martínez — octubre de 1977

  • Ingegnieros - Pompa — octubre o noviembre de 1977

  • Iturriza - Nusbaum — noviembre o diciembre de 1977

  • Iula - Schand — noviembre o diciembre de 1978

  • Jakowczyk - Correa Llano — noviembre de 1976

  • Jeger - González — entre septiembre y diciembre de 1975

  • Jerez Bordereau - Huarte — noviembre o diciembre de 1976

  • Junquera - González — junio de 1977

  • Jurmussi - Lizarraga — diciembre de 1976 o enero de 1977

  • Kofman - Fernández — diciembre de 1977 o enero de 1978

  • Lagrutta - Coutada — noviembre o diciembre de 1976

  • Laguado Duca - Moreno — marzo o abril de 1977

  • Matilde Lanuscousin fecha consignada

  • Larrieu - Muñoz — julio o agosto de 1977

  • Ledesma - Muñoz — diciembre de 1978

  • Lescano - Quinteros — noviembre de 1976

  • Logares - Grinspon — entre 1978 y 1979

  • López — junio o julio de 1976

  • López - Feldman — octubre o noviembre de 1977

  • López Mateos - Isabella Valenzi — 2 de abril de 1977

  • López Torres - Capoccetti — diciembre de 1977 o enero de 1978

  • Lorusso Lämmle — diciembre de 1976

  • Lugones Casinelli - Vásquez Ocampo — enero de 1977

  • Luzi - Vega — septiembre de 1976

  • Machado - González — noviembre o diciembre de 1976

  • Maldonado - Molina — noviembre de 1979

  • Mancebo — septiembre de 1977

  • Mangone - Rapela — octubre o noviembre de 1977

  • Manuele - Ravignani — febrero de 1977

  • Marciano - Mora — noviembre o diciembre de 1978

  • Clara Anahí Marianisin fecha consignada

  • Michelena - De Gouveia — antes de marzo de 1978

  • Pablo Antonio Míguez — 1 de marzo de 1963

  • Mirabelli - Nardone — antes de agosto de 1979

  • Molina Cuello - Silva — julio o agosto de 1976

  • Molina - Falco — octubre de 1978

  • Montes - Dithurbide — entre abril y junio de 1977

  • Mora - González — entre abril y junio de 1977

  • Morales - Sans — junio o julio de 1977

  • Morales Von Pieverling - Keim Lledó — mayo o junio de 1977

  • Moyano - Navarro — abril de 1977

  • Moyano - Paulone — enero o febrero de 1977

  • Núñez — mediados de 1977 o principios de 1978

  • Ochoa - Blanc — mayo o junio de 1977

  • Olmedo - Pujol — marzo de 1977

  • Orona - Leiva — mayo de 1977

  • Orozco - Parodi — 14 de junio de 1976

  • Orzábal - Resnicoff — entre diciembre de 1978 y enero de 1979

  • Orzaocoa - Gómez — mayo o junio de 1975

  • Otaño - Manchiola — enero o febrero de 1977

  • Ovejero - Castillo Barrios — agosto o septiembre de 1977

  • Palacios - Kazgudenian — junio o julio de 1977

  • Paniagua - Villanueva — mayo de 1979

  • Parada - Cascella — septiembre u octubre de 1978

  • Pastor - Maurer — noviembre o diciembre de 1977

  • Patiño - Moavro — marzo o abril de 1976

  • Patrucco - Bargas — entre octubre de 1976 y febrero de 1977

  • Paz - Chuburu — mayo o junio de 1977

  • Pedregosa - Carrizo — septiembre u octubre de 1976

  • Pedregosa - Losada Jimenez — noviembre o diciembre de 1977

  • Pellegrini - Luque — noviembre o diciembre de 1977

  • Pérez Weiss - Carbonell — enero de 1977

  • Petrakos - Castellini — entre el 8 y el 12 de abril de 1977

  • Petricca - Lescaray — marzo o abril de 1977

  • Placci - Garófalo — entre mayo y julio de 1977

  • Poyastro - Monari — mayo o junio de 1977

  • Prieto - Gutiérrez — noviembre de 1976

  • Pucheta - Novillo Corvalán — noviembre o diciembre de 1976

  • Quevedo - González — junio de 1975

  • Quintana — abril o mayo de 1977

  • Quiroga - Jatib — febrero o marzo de 1977

  • Ramos - Cerrotta — junio o julio de 1977

  • Rawa Jasinski - Rodríguez — agosto o septiembre de 1977

  • Reale - Baronio — diciembre de 1977 o enero de 1978

  • Redel - Viñales — octubre o noviembre de 1976

  • Repetur - Carriquiriborde — diciembre de 1976

  • Reynoso - Lescano — enero o febrero de 1977

  • Rincón - Maroni — noviembre o diciembre de 1977

  • Rivada - Loperena — septiembre u octubre de 1977

  • Robledo - Angerosa — agosto de 1978

  • Robles - Pasatir — 1976

  • Rodríguez — agosto o septiembre de 1977

  • Rodríguez - Gerelli — enero de 1979

  • Rodríguez - Santamaría — enero de 1977

  • Roggerone - Masri — octubre o noviembre de 1977

  • Rojas - Gómez — agosto o septiembre de 1977

  • Roldán - Garaguso — marzo o abril de 1977

  • Román — febrero de 1977

  • Romero - Britos — junio de 1977

  • Rondoletto - Bermejo — marzo o abril de 1977

  • Rosemberg - Taboada — antes de febrero de 1977

  • Saieg - Roncelli — abril de 1978

  • Salvatierra — noviembre de 1976

  • Sánchez - Ibarra — octubre de 1977

  • Sandoval - Zarza — mayo de 1978

  • Santucho - Delfino — entre septiembre de 1976 y abril de 1977

  • Saun - Farías — a partir de julio de 1976

  • Seindlis - Oesterheld — diciembre de 1977 o enero de 1978

  • Serra - Barahona — diciembre de 1977 o enero de 1978

  • Sgarbossa - Rojas — entre junio y agosto de 1976

  • Sidaravicius — 20 o 21 de agosto de 1976

  • Silva - Beneyto — octubre o noviembre de 1977

  • Simonetti - Cáceres — septiembre de 1977

  • Sobral - Cicero — mayo o junio de 1977

  • Soldati - Jiménez — diciembre de 1977 o enero de 1978

  • Soler - Moreno — entre julio de 1977 y febrero de 1978

  • Speranza — abril o mayo de 1977

  • Stockdale - Cobo — marzo o abril de 1977

  • Suárez - Veiga — entre febrero y abril de 1977

  • Suárez - Villa — febrero o marzo de 1977

  • Tamburini - Magnet — enero o febrero de 1977

  • Tapia Contardo - Chelpa — julio o agosto de 1977

  • Testi - Morabito — octubre o noviembre de 1977

  • Toranzo - Palacín — septiembre u octubre de 1978

  • Torres — entre agosto y octubre de 1976

  • Torres - Segarra — junio o julio de 1978

  • Urtasun - Silveira Gramont — febrero de 1979

  • Uzin - Lijtman — septiembre u octubre de 1977

  • Valenzuela - Negro — principios de marzo de 1978

  • Valledor - Castilla — enero o febrero de 1978

  • Valledor - Lavalle — 4 de mayo de 1977

  • Vargas - Noriega — entre mayo y julio de 1977

  • Vázquez — octubre o noviembre de 1977

  • Velázquez - Carrieri — septiembre de 1977

  • Vergara - Ferrer — entre noviembre de 1977 y enero de 1978

  • Villanueva - Valdueza — septiembre u octubre de 1976

  • Vivanco - Abdala — agosto o septiembre de 1975

  • Vivas - De Armas — entre febrero y mayo de 1977

  • Waisberg - Beláustegui Herrera — diciembre de 1977

  • Carlos Osvaldo Woodleysin fecha consignada

  • Zaffaroni Castilla - Islas Gatti — marzo o abril de 1977

  • Zalazar - Peralta — entre agosto y noviembre de 1976

  • Zeitlin — enero o febrero de 1978

