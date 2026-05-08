Advierten por la llegada de una ciclogénesis: frío, lluvias y ráfagas de 100 km/h

El fenómeno podría extender la inestabilidad durante el fin de semana y generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la formación de una ciclogénesis , un fenómeno que podría extender la inestabilidad durante el fin de semana y generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

El fenómeno se extiende en diversas zonas del país, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un marcado ingreso de aire frío que hará desplomar las temperaturas durante el fin de semana.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el recambio de masa de aire comenzó a sentirse con mayor fuerza durante la madrugada del viernes, cuando el ambiente continuó húmedo, pero con características mucho más frías.

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De esta manera, se consolidará el ingreso de aire de origen polar que marcará el pulso meteorológico de los próximos días.

El mes de mayo inició con condiciones meteorológicas atípicas, con un cambio marcado de temperaturas, con el ingreso de aire más frío y la llegada de fuertes tormentas. Además, se registraron días con altas temperaturas, humedad y un ambiente inestable.

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.

Su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío, lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.

ciclogenesis No es la primera vez que los especialistas meteorológicos advierten sobre la presencia de una ciclogénesis en Argentina,

Cuándo impactará en Buenos Aires

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el proceso comenzó a sentirse el jueves y podría extenderse hasta el sábado.

Para este viernes, en Buenos Aires, se espera una temperatura mínima de 8°C. A la tarde, la temperatura máxima rondará los 14°C. El sábado se prevé una mínima de 9°C y máxima de 14°C.

El domingo, en tanto, se estima una mínima de 9°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas