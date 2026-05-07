El emblemático bar La Esquina Homero Manzi enfrenta un juicio millonario y está en riesgo de cierre

El tradicional local porteño fue condenado a pagar una indemnización a dos exbailarines y advierten que la situación compromete su continuidad.

El histórico café y restaurante porteño La Esquina Homero Manzi atraviesa una delicada situación económica tras un juicio laboral que lo obliga a afrontar una millonaria indemnización por una demanda iniciada por dos exempleados.

Desde el emblemático local ubicado en la esquina de San Juan y Boedo advirtieron que la deuda “es impagable” y que podría derivar en el cierre definitivo del establecimiento.

El conflicto judicial se originó durante la pandemia , cuando dos bailarines de tango vinculados al local se dieron por despedidos tras la interrupción de actividades provocada por la cuarentena obligatoria. A partir de esa situación, iniciaron una demanda laboral contra Boedo Sur S.A., la firma que administra el tradicional bar Homero Manzi.

En diálogo con La Nación, Gabriel Pérez, uno de los dueños, los demandantes se encontraban fuera del país durante ese período, dado que hacían giras en cruceros y distintas ciudades europeas. “Este monto para nosotros es absolutamente impagable, y no tiene nada que ver con la suma original, de aproximadamente dos millones de pesos. Por eso le pedimos a la Justicia que nos escuche e imponga algo razonable”, detalló.

Qué dice el fallo contra el histórico bar porteño

El fallo de primera instancia dictó inicialmente una condena de $2.654.020 para cada uno de los actores, pero el cálculo de intereses y las multas elevaron la cifra a $220 millones, de acuerdo con Pérez.

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“Los bailarines que hacen los shows en el local suelen trabajar también en el exterior. Nosotros les permitimos esos viajes y cubrimos los baches porque sabemos que les es muy beneficioso por el tipo de cambio y el nivel de salarios que se pagan en Europa. Ambos, al empezar la pandemia, estaban de viaje”, insistió el dueño del comercio.

La decisión judicial se suma a un difícil panorama que ya golpeaba al local: desde la administración destacaron que el negocio depende en gran parte del turismo, sector que “nunca recuperó los niveles previos a la pandemia”, y que agotaron su dinero para mantener el local abierto durante los meses de cuarentena.

“En 2020 gastamos todos los ahorros que fuimos guardando a lo largo de los años y pusimos todo lo que nos quedaba de resto para mantenernos pese a haber tenido que bajar las persianas; hoy ya no contamos con ese resguardo”, dijo Pérez.

“Necesitamos, francamente, que alguien vea que esto se fue de las manos, porque se cierran negocios, se deja a familias en la calle”, pidió también Pérez en una entrevista precia con Radio Mitre.

Los encargados del comercio ya presentaron una apelación. Tras ese pedido de impugnación, se aplicó una morigeración y el valor definitivo se estableció en aproximadamente $66 millones para cada empleado. Al sumar los honorarios profesionales de los abogados, el monto total que debe afrontar el comercio ronda los $150 millones. “Esto no solo nos afecta a nosotros como gestores, sino que también dejaría sin sustento a las familias de los 40 empleados en relación de dependencia que tenemos actualmente e impactaría en las más de 200 personas que están involucradas en la cadena de proveedores”, sostuvo.

Bar Esquina Homero Manzi (1)

Un emblema de la Ciudad

El local es uno de los comercios gastronómicos más destacados del centro porteño. En sus mesas, el escritor Homero Manzi, quien le da nombre al lugar, compuso Tango Sur en el año 1948, que sería interpretado más tarde por Aníbal Troilo.

En 1999 Esquina Homero Manzi cerró, pero dos años después fue recuperado por la familia de Gabriel, específicamente por Eulogio Pérez Ogando, que renovó su espíritu tanguero para poder seguir ofreciendo los espectáculos de tango que son una visita típica para turistas extranjeros.

“Mi viejo vino de España con 8 años y comenzó a trabajar de muy joven, haciéndose de abajo. Somos gente de trabajo y no nos cayó nada de arriba, por eso nos golpea tanto una injusticia así”, cerró Pérez.