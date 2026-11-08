Cinco religiosas iban rumbo a Luján cuando se reventó un neumático y la camioneta terminó volcada. Dos fueron derivadas al hospital.

Viajaban para ver al papa León XIV, volcaron en plena ruta y dos monjas tuvieron que ser trasladadas. Foto: Gentileza La Lupa Medios.

Cinco monjas que viajaban hacia Luján para participar de la visita del papa León XIV protagonizaron un accidente de tránsito en plena ruta. La camioneta en la que se trasladaban volcó sobre la Ruta Nacional 188 , en el partido bonaerense de General Pinto , luego de que uno de sus neumáticos se rompiera y la conductora perdiera el control.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 238 y generó un operativo policial para asistir a las ocupantes y ordenar la circulación. Pese a la violencia del vuelco, las cinco religiosas lograron salir del vehículo por sus propios medios.

De acuerdo con el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el accidente involucró a una Renault Kangoo. La camioneta era conducida por Silvia Susana Berronda , de 52 años, quien viajaba acompañada por otras cuatro religiosas: Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

La rotura de uno de los neumáticos habría provocado que la conductora perdiera el control del rodado. Como consecuencia, la camioneta volcó sobre la calzada.

ALGUNAS DE ALVEAR: Las cinco monjas oriundas de Alvear y San Rafael, que pertenecen al Instituto del Verbo Encarnado, sufrieron un vuelco sin consecuencias graves en el kilómetro 238 de la Ruta Nacional 188, a la altura del partido bonaerense de General Pinto https://t.co/lxtHIevC9T — Arnold (@Arnold_Ord) November 8, 2026

Dos monjas fueron trasladadas para recibir atención médica

Tras el accidente, las cinco ocupantes consiguieron salir del vehículo sin ayuda. Las primeras evaluaciones indicaron que presentaban politraumatismos, aunque ninguna tenía heridas de gravedad.

Sin embargo, dos de las pasajeras debieron ser trasladadas para recibir atención médica. Una de ellas presentaba un corte y la otra también fue derivada para ser examinada por una lesión similar.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, que implementaron un operativo de tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.

La expectativa por la llegada del papa León XIV a Luján

El accidente ocurrió en medio de los preparativos para la visita del papa León XIV a la ciudad bonaerense de Luján. El Sumo Pontífice tiene previsto encabezar una misa el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La celebración genera una gran expectativa entre los fieles y se espera que convoque a miles de personas de distintos puntos del país.

Las cinco religiosas viajaban precisamente para participar de ese encuentro, pero el recorrido se vio interrumpido por el vuelco en la Ruta Nacional 188.