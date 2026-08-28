Una personal trainer argentina está detenida hace un mes en EE.UU: la compleja situación que atraviesa

Tiene 33 años y la policía migratoria la detuvo en un aeropuerto, cuando volvía de un viaje familiar.

Otra argentina vuelve a ser protagonista de una compleja situación en Estados Unidos, al haber sido detenida hace un mes atrás por las autoridades migratorias. Estaba a punto de abordar un vuelo para ir a su casa.

Ernestina “Tina” Pavlovsky tiene 33 años, reside desde hace 13 años en la localidad estadounidense de Aspen, en el estado de Colorado, y desde el 1 de agosto permanece privada de su libertad bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El dramático episodio comenzó el pasado 1 de agosto en el aeropuerto internacional de Miami, cuando la joven intentaba abordar un vuelo para regresar a su hogar tras haber compartido un reencuentro familiar en Florida.

En Aspen, Pavlovsky se desempeñaba como instructora y personal trainer. Convive junto a su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, con quien planeaba casarse próximamente. Según el testimonio brindado por Kosinski a Aspen Daily News norteamericana, el arresto se produjo de manera imprevista y sumamente traumática.

Mientras ella se disponía a embarcar, un grupo de agentes federales vestidos de civil la rodeó repentinamente en la puerta de embarque, la redujo y la puso bajo custodia oficial.

Tras el operativo inicial, la fuerza de control migratorio la trasladó en primera instancia al centro de procesamiento de ICE ubicado en Miramar, Florida.

Pocas horas después fue derivada al Centro de Transición de Broward y, posteriormente, la embarcaron con grilletes en un vuelo hacia las instalaciones del Centro de Procesamiento CoreCivic en Laredo, estado de Texas.

En dicho complejo penal permanece alojada en duras condiciones mientras aguarda una audiencia judicial fijada para el 1 de septiembre.

En su entorno social y profesional la describen como una persona cálida, acogedora y generosa. Apasionada por el deporte, Tina es aficionada al esquí y al snowboard, amante del cine y sumamente apegada a su perro Moksha. Sus allegados remarcan que se destaca por su carácter magnético y alegre, capaz de iluminar cualquier espacio al que ingresa.

La compleja situación legal de Ernestina Pavlovsky

Respecto de su situación legal, Pavlovsky había ingresado a Estados Unidos años atrás mediante una visa de turista. Si bien había iniciado trámites de regularización, el proceso quedó inconcluso e inactivo tras atravesar un divorcio. Sin antecedentes penales en su haber, la joven decidió no salir del país durante años por temor a que las autoridades le impidieran el reingreso.

Su entorno enfatiza que la joven no intentaba ocultarse de las fuerzas de seguridad, sino que se encontraba a la espera de poder resolver el estado de sus trámites pendientes.

La noticia de su detención generó un fuerte impacto social entre los vecinos de Aspen. Demostrando una notable solidaridad, la comunidad organizó campañas locales y reunió casi 50.000 dólares mediante la plataforma GoFundMe para costear la representación legal de su defensa. Pese a esta contundente red de apoyo, el juez a cargo de la causa le denegó la posibilidad de acceder a una libertad bajo fianza.

El magistrado argumentó una presunta falta de vínculos suficientes en el país, interpretando que existía un riesgo de fuga. Ante este revés, la defensa y sus seres queridos concentran todos sus esfuerzos en la audiencia de septiembre para evitar su deportación.