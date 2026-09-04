Franco Colapinto va por la clasificación en Monza: hora y cómo verlo

Franco Colapinto vuelve a salir a pista este sábado en Monza , el templo de la velocidad, con un objetivo claro: confirmar en clasificación las buenas señales que mostró Alpine durante el viernes. El argentino tuvo una primera jornada competitiva en el Gran Premio de Italia , aunque terminó con sensaciones mezcladas después de ubicarse 9° en la primera práctica y 11° en la segunda.

La clasificación del GP de Italia se disputará este sábado desde las 11 de la mañana de Argentina en el Circuito Internacional de Monza. La actividad definirá el orden de largada para la carrera del domingo, en la decimotercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La qualy podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium , la plataforma digital de ESPN.

Antes de la qualy, Colapinto tendrá una última referencia en pista. La Práctica Libre 3 del GP de Italia será este sábado desde las 7:30 de la mañana de Argentina y servirá para terminar de ajustar el Alpine antes de la clasificación.

Así llega Franco Colapinto a la qualy del Gran Premio de Italia

Colapinto llega a esta instancia después de un viernes importante para Alpine. El equipo estrenó actualizaciones en el auto del argentino y el arranque fue positivo: en la primera práctica libre terminó 9° con un tiempo de 1:24.028, por delante de Paul Aron, que reemplazó a Pierre Gasly en esa sesión y finalizó décimo.

El dominio de esa tanda quedó en manos de Ferrari. Charles Leclerc fue el más rápido con 1:23.008, seguido por Lewis Hamilton, a 0.173, mientras que George Russell completó los tres primeros lugares con Mercedes. En ese contexto, el rendimiento de Colapinto dejó una señal alentadora para Alpine en el inicio del fin de semana.

En el segundo entrenamiento, el argentino mejoró su registro personal y marcó 1:23.619, aunque terminó 11°. Lo hizo con una sola vuelta rápida con neumáticos blandos, en una tanda que tuvo a Russell como referencia con 1:22.559. Gasly, ya arriba del otro Alpine, quedó 14° y fue 0.154 más lento que Colapinto.

Más allá de los puestos, el propio piloto argentino no terminó del todo conforme con el cierre del día. Después de una primera práctica con mejores sensaciones, el equipo sintió que dio un paso atrás en la segunda salida a pista, por lo que la clasificación será una prueba directa para medir cuánto pueden rendir las mejoras en condiciones decisivas.

Monza es un circuito especial dentro del calendario. Conocido como el “Templo de la Velocidad”, exige velocidad punta, precisión en las frenadas y una vuelta casi perfecta para no perder tiempo en sectores donde las diferencias suelen ser mínimas. Por eso, largar bien ubicado puede ser determinante para la carrera.

El trazado italiano tiene 5,793 kilómetros, cuenta con 11 curvas y la carrera del domingo se disputará a 53 vueltas, con una distancia total de 306,720 kilómetros. El récord de vuelta pertenece a Rubens Barrichello, con 1:21.046, marcado en 2004.

Para Colapinto, la clasificación será uno de los momentos centrales del fin de semana. Después del 14° puesto en Países Bajos, condicionado por una penalización desde el inicio, Monza aparece como una oportunidad para volver a pelear por una buena posición de largada con un Alpine renovado.