Colapinto superó la segunda práctica del GP de España que registró el primer accidente de la F1 en Madring

El piloto de la escudería Alpine logró superar la temerosa prueba que registró varios accidentes en Fórmula 2. Cómo le fue a Gasly y cómo será cronograma para el sábado.

Franco Colapinto logró cerrar el viernes de pruebas sin daños en un circuito nuevo para la Fórmula 1 como es Madring, con el temor a flor de piel por las pruebas en los simuladores y las seis banderas rojas registradas en la F2 , entre ellos un accidente que tuvo a Nico Varrone como protagonista. Sin arriesgar demasiado, el pilarense sumó sus primeras vueltas pensando en agarrarle el ritmo para un sábado clave.

El piloto de Alpine no logró meterse en el Top 10 de la carrera y quedó posicionado en el puesto 15° de la grilla, cuatro puestos por detrás de su compañero Pierre Gasly (11°). Lo importante de las primeras pruebas era, más allá del ritmo, lograr sortear las dificultades del trazado sin sufrir daños.

En una jornada donde hubo seis banderas rojas en la Fórmula 2 que marcaron la peligrosidad del circuito de Madring , Arvid Linblad , de RB , fue el protagonista del primer accidente de la Fórmula 1 en el trazado. Ocurrió cuando faltaban tan solo 22 minutos para el cierre de la segunda práctica y cuando estaba ubicado en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, aunque esos resultados podían sufrir modificaciones. El piloto perdió la cola de su auto cuando intentó doblar y terminó impactando con el costado derecho de su auto, generando, a simple vista, una rotura de su rueda delantera, por lo que tuvo que ser retirado por una grúa.

Por su parte, el líder del campeonato Kimi Antonelli no dio tregua y terminó consolidándose en el primer puesto de la segunda tanda marcando un buen ritmo de Mercedes. Detrás de él, siguieron los Ferrari de Charles LeClerc y Lewis Hamilton.

Los resultados de la FP2 de Fórmula 1

El cronograma de la F1 para el fin de semana

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8.30 - 09.30 horas. -FINALIZADO-

8.30 - 09.30 horas. -FINALIZADO- Práctica 2: 12 - 13 horas. -FINALIZADO-

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30 a 8.30 horas.

7.30 a 8.30 horas. Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10 horas.

Nico Varrone, el primer argentino que sufrió Madring: fuerte choque en la accidentada clasificación de Fórmula 2

Nicolás Varrone fue el primero de los argentinos que sufrió el temeroso circuito de Madring, ubicado en la ciudad de Madrid, que debuta en el calendario de la Fórmula 1. Tal como se preveía en la previa del Gran Premio fue una jornada de varias banderas rojas y fuertes choques en la Fórmula 2 protagonizados pilotos como Tasanapol Inthraphuvasak en la práctica libre, el impacto de Colton Herta, Kush Maini y el del argentino que defiende la escudería VAR.

Durante la qualy para la Sprint de este sábado, que obligó a que los pilotos aprieten el acelerador aún más que en la práctica libre que llevaron para conseguir una buena posición de largada y evitar sobrepasos para un circuito prácticamente desconocido, Varrone terminó chocando contra el muro a la salida de uno de los túneles (entre las curvas 19 y 20) que tiene el circuito.

Cómo fue el choque de Varrone

Llamativamente, cuando intentaba continuar con la vuelta clasificatoria, Varrone salió del túnel pero no logró copiar el movimiento de la curva y siguió derecho de forma particular hasta impactar con el muro. Ese movimiento inesperado sembró la duda sobre si se trato de un error mecánico o de manejo.

Más allá del choque, salió caminando rápidamente y no sufrió problemas de salud. Ante esta jornada accidentada, plagada de banderas rojas, el piloto de Ingeniero Maschwitz tendrá que largar desde el puesto 19°, un panorama desolador para el piloto entendiendo que había terminado la única práctica libre en el segundo lugar.

El circuito de Madring ya tuvo su primer accidente: el tremendo impacto que preocupó en la Fórmula 2

El circuito de Madring no tardó en registrar el primer accidente. Las imágenes fueron impactante sobre lo que ocurrió con el piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, en la Fórmula 2, siendo la primera bandera roja para un circuito que parecía peligroso en primera instancia, tal como lo adelantó Pierre Gasly este viernes.

El fuerte choque se generó en la curva 19, lugar en el que perdió el lugar del monoplaza, no logró girar y terminó impactando de frente con el muro de contención que, al igual que el circuito de Mónaco, está cerca de la pista. Debido al impacto, el auto se incendió y tuvieron que hacer una limpieza profunda para quitar el aceite derramado en la zona, un proceso que demoró y detuvo la carrera por más de 30 minutos.

De esta manera, rápidamente llegó la primera bandera roja de un fin de semana que promete varias. Afortunadamente, el piloto no sufrió daños mayores, salió caminando por sus propios medios y solo se trató de un daño material.

El cronograma para la Fórmula 2

Viernes 11 de septiembre

Práctica: 06.05 a 06.50 horas. -FINALIZADO-

Clasificación: 10.00 a 10.30 horas. -FINALIZADO-

Sábado 5 de septiembre

Sprint: 09.15 a 10.05 horas.

Domingo 6 de septiembre