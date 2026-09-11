Nico Varrone, el primer argentino que sufrió Madring: fuerte choque en la accidentada clasificación de Fórmula 2

El piloto que había terminado segundo en la práctica libre tuvo un choque y largará desde el fondo. Cómo fue.

Nicolás Varrone fue el primero de los argentinos que sufrió el temeroso circuito de Madring , ubicado en la ciudad de Madrid, que debuta en el calendario de la Fórmula 1 . Tal como se preveía en la previa del Gran Premio fue una jornada de varias banderas rojas y fuertes choques en la Fórmula 2 protagonizados pilotos como Tasanapol Inthraphuvasak en la práctica libre , el impacto de Colton Herta, Kush Maini y el del argentino que defiende la escudería VAR.

Durante la qualy para la Sprint de este sábado, que obligó a que los pilotos aprieten el acelerador aún más que en la práctica libre que llevaron para conseguir una buena posición de largada y evitar sobrepasos para un circuito prácticamente desconocido, Varrone terminó chocando contra el muro a la salida de uno de los túneles (entre las curvas 19 y 20) que tiene el circuito.

Llamativamente, cuando intentaba continuar con la vuelta clasificatoria, Varrone salió del túnel pero no logró copiar el movimiento de la curva y siguió derecho de forma particular hasta impactar con el muro. Ese movimiento inesperado sembró la duda sobre si se trato de un error mecánico o de manejo.

Más allá del choque, salió caminando rápidamente y no sufrió problemas de salud. Ante esta jornada accidentada, plagada de banderas rojas, el piloto de Ingeniero Maschwitz tendrá que largar desde el puesto 19°, un panorama desolador para el piloto entendiendo que había terminado la única práctica libre en el segundo lugar.

El circuito de Madring ya tuvo su primer accidente: el tremendo impacto que preocupó en la Fórmula 2

El circuito de Madring no tardó en registrar el primer accidente. Las imágenes fueron impactante sobre lo que ocurrió con el piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, en la Fórmula 2, siendo la primera bandera roja para un circuito que parecía peligroso en primera instancia, tal como lo adelantó Pierre Gasly este viernes.

El fuerte choque se generó en la curva 19, lugar en el que perdió el lugar del monoplaza, no logró girar y terminó impactando de frente con el muro de contención que, al igual que el circuito de Mónaco, está cerca de la pista. Debido al impacto, el auto se incendió y tuvieron que hacer una limpieza profunda para quitar el aceite derramado en la zona, un proceso que demoró y detuvo la carrera por más de 30 minutos.

De esta manera, rápidamente llegó la primera bandera roja de un fin de semana que promete varias. Afortunadamente, el piloto no sufrió daños mayores, salió caminando por sus propios medios y solo se trató de un daño material.

El cronograma para la Fórmula 2

Viernes 11 de septiembre

Práctica: 06.05 a 06.50 horas. -FINALIZADO-

Clasificación: 10.00 a 10.30 horas. -FINALIZADO-

Sábado 5 de septiembre

Sprint: 09.15 a 10.05 horas.

Domingo 6 de septiembre