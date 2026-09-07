Lo mejor y lo peor de Colapinto en Monza, donde se confirmó el salto de Alpine

El argentino llegó a estar tercero, cayó hasta el puesto 16 después de una salida de pista y reconstruyó su carrera hasta terminar noveno.

Franco Colapinto pasó en Monza por prácticamente todas las situaciones posibles en una carrera de Fórmula 1. Largó séptimo, llegó a superar a Max Verstappen después de la bandera roja y se encontró tercero. Una salida de pista lo mandó hasta el puesto 16 cuando tenía una oportunidad concreta de conseguir su mejor resultado de la temporada. Después volvió. Colapinto superó a Carlos Sainz , recuperó terreno sobre el grupo que peleaba por los últimos puntos y encontró una de las maniobras de la carrera al pasar prácticamente en simultáneo a Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto . Más tarde dejó atrás a Yuki Tsunoda y terminó noveno.

Dos puntos que parecían perdidos varios minutos antes. La remontada tampoco borra el error. Franco tenía un auto competitivo, había largado desde la cuarta fila y su posición antes de salirse de pista lo dejaba en condiciones de construir un resultado mucho mayor. Lo interesante de su domingo estuvo en la capacidad para volver a ejecutar después del golpe.

Ahí tuvo importancia Stuart Barlow, su ingeniero de carrera. Colapinto estaba frustrado por haber desperdiciado una posición privilegiada y desde el muro trabajaron para sacarlo de esa situación rápidamente. Al terminar, el argentino pidió disculpas por radio y Barlow le recordó dos cosas: había vuelto a entrar en Q3 y acababa de recuperarse desde el puesto 16 hasta el noveno.

Gasly mostró hasta dónde puede llegar este Alpine

Monza permitió finalmente comparar a los dos A526 con la misma especificación. Colapinto recibió el paquete que Gasly había estrenado una semana antes en Zandvoort y el resultado general del fin de semana confirmó que Alpine encontró rendimiento. Gasly consiguió el sábado la primera pole position de su carrera con 1m21s786, apenas 60 milésimas por delante de George Russell.

Colapinto también llegó a Q3 y su séptimo lugar de largada completó la mejor clasificación conjunta de Alpine en mucho tiempo.

La diferencia entre ambos apareció principalmente en el último sector. Colapinto perdió 57 milésimas respecto de Gasly en el primero y 134 en el segundo. Hasta ahí, la vuelta estaba relativamente equilibrada. En el tercero cedió 243 milésimas. Ascari explica buena parte de esa diferencia.

Gasly consiguió transitar las curvas 8, 9 y 10 con mayor velocidad, acelerar antes en la salida y mantener más altas las revoluciones durante el tramo siguiente. Esa ventaja continuó acumulándose hasta la frenada de Parabólica. Algo similar ocurrió al salir de la última curva. Pierre pudo aplicar el acelerador antes y de manera más progresiva. Franco, en cambio, mostró mejores velocidades sobre varias rectas.

Con los dos autos utilizando el mismo paquete, la diferencia ya no puede atribuirse a la evolución que solamente tenía Gasly en Países Bajos. Hay una combinación de puesta a punto y ejecución, especialmente en las curvas de media y alta velocidad, donde Pierre consiguió aprovechar mejor el A526.

El domingo agregó otra información. El ritmo medio de Alpine fue de 1m26s628, quinto entre los equipos y por delante de Racing Bulls, Audi, Haas y Williams. Mercedes encabezó esa medición con 1m25s900, seguido por Red Bull, McLaren y Ferrari. Los registros individuales ayudan a entender la carrera de Colapinto. Gasly promedió 1m26s01 y Franco 1m26s31. Entre ambos quedaron Hamilton, Piastri, Norris y Lawson.

La diferencia tiene además un componente importante: Gasly largó desde la pole y pudo completar buena parte de su carrera con aire más limpio. Colapinto tuvo que reconstruir la suya desde el puesto 16, pasando autos y girando durante muchas vueltas en tráfico.

Gasly finalmente terminó séptimo. Colapinto, noveno. Alpine se llevó así ocho puntos de Monza después de un fin de semana que confirmó algo más importante que el resultado aislado: el paquete introducido después del receso amplió la ventana competitiva del auto.

En Zandvoort había funcionado sobre un circuito de mucha carga; una semana después respondió también en el escenario opuesto, con largas rectas, poca resistencia aerodinámica y frenadas violentas.

Eso le da más valor técnico a la evolución.

Antonelli hizo en casa lo que nadie había conseguido este año

La carrera tuvo otro protagonista inevitable. Andrea Kimi Antonelli largó 19° después de recibir una penalización por cambiar componentes de su unidad de potencia y terminó ganando el Gran Premio de Italia.

Hasta este domingo, las doce carreras disputadas en 2026 habían sido ganadas por pilotos que largaron desde la primera fila. Antonelli rompió la tendencia desde la penúltima posición. Mercedes tenía el auto con mejor ritmo medio del fin de semana y el italiano lo aprovechó durante 53 vueltas. La estrategia también terminó jugando a su favor: un Virtual Safety Car le permitió colocar neumáticos medios nuevos mientras Russell continuó con duros usados. En el tramo final alcanzó a su compañero y completó la remontada para conseguir su séptima victoria de la temporada.

El resultado tiene además un peso histórico. Italia llevaba 60 años esperando que uno de sus pilotos ganara su Gran Premio. El último había sido Ludovico Scarfiotti, con Ferrari, en 1966. Antonelli lo hizo con 20 años, en Monza y largando 19°. También amplió a 66 puntos su ventaja sobre Russell en el campeonato. Lo que comenzó como una temporada sorprendente empieza a tomar una dimensión diferente cuando quedan once carreras: el italiano ya no solamente gana carreras, administra la diferencia que lo puede convertir en campeón mundial.

Varrone volvió a los puntos y Colnaghi perdió el resultado por una sanción

Nicolás Varrone cerró el fin de semana de Fórmula 2 con su primer punto desde Canadá. Había terminado 11° en la Sprint y el domingo avanzó desde el puesto 13 hasta el décimo en la carrera principal. El resultado cortó una serie de 13 carreras sin sumar y llevó al piloto de Van Amersfoort Racing a 15 puntos en el campeonato, donde ocupa el puesto 19.

Mattia Colnaghi estuvo cerca de completar otro buen fin de semana en Fórmula 3. Después de terminar sexto en la Sprint, cruzó el meta noveno en la carrera principal, pero recibió diez segundos de penalización por un contacto con Pedro Clerot y cayó al puesto 20. La sanción terminó además con una secuencia de cinco carreras consecutivas dentro de los puntos. Colnaghi queda 13° en el campeonato con 44 unidades.