Un famoso periodista deportivo pidió la renuncia de un director técnico y defenestró a otro: "Impresentable"

A pesar de que el equipo que cuestionó logró la victoria, el periodista fue lapidario con su análisis en Instagram. Qué dijo.

Independiente de Avellaneda logró una victoria importante ante Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de visitante, debido a que no fue de las mejores presentaciones futbolísticas y necesitaba sumar tres puntos. Lo consiguió, pero igualmente el equipo quedó en el blanco de críticas de muchos hinchas.

En las últimas horas un reconocido periodista deportivo fue durísimo con el rendimiento del equipo, pidió la salida del entrenador Jadson Viera y cargó contra varios jugadores. A su vez, aprovechó para mandar un fuerte mensaje cuestionando al entrenador del equipo santiagueño, Sebastián Domínguez.

"Yo le pido hoy, que ganó, la renuncia a Jadson Viera . Impresentable. Un solo gol en tres partidos. Ya debutó contra Independiente Rivadavia, fue goleado por Gimnasia de Mendoza y hoy (este domingo) el equipo fue un espanto, realmente". Quién inició diciendo esa frase en un duro descargo en Instagram fue Gustavo López.

Luego de su enérgico pedido a través de las redes sociales, López dio los motivos: "Tardó en hacer los cambios, muchísimo. Jugaba a las fichitas con Ribaír Rodríguez mirando un pizarrón que no sé realmente qué es lo que estaban haciendo, y cuando los hizo tarde, los hizo mal".

"Esta dirigencia, el equipo de Independiente cómo terminó. A ver si me acuerdo: Rey, Calderón de 4 que es un refuerzo que jugó cinco minutos, Fedorco que por lo menos sacó lo que tenía que sacar, no le da un pase a un compañero pero marcó, cabeceó, sacó un gol en la línea, Zabala de mal partido, tanto en defensa como ataque, como cuando llegó a Independiente; el mediocampo terminó siendo Tata Martínez, Marcone, Martino, Palais, Tempone y Cabral, que entró un minuto, que es una falta de respeto ponerlo ese tiempo".

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"Teniendo la bandeja servida para todo, vendieron a los futbolistas. Le quiero decir a los hinchas de Independiente: no tiene futuro este equipo, es espantoso. Hoy ganó porque enfrente estaba Central Córdoba que es peor que Independiente y porque le faltó Michael Santos, el jugador clave, y porque tiene un DT que cree que es un poquito menos que Pep Guardiola. Como él mira al Manchester City cree que puede jugar así y tiene a Central Córdoba ", apuntó contra Sebastián Domínguez, el actual entrenador del ferroviario.

Las polémicas declaraciones de Lomónaco tras su salida de Independiente: "No siento que me vaya en deuda"

Kevin Lomónaco dejó Independiente sobre el cierre del mercado de pases para seguir su carrera en el Elche. Antes de irse del país, el zaguero central, que supo ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, habló con la prensa y tuvo una polémica frase: "No siento que me vaya en deuda con le gente".

Esta respuesta se dio en el marco de un picante ida y vuelta de Lomónaco con un periodista, luego de ser consultado, además, por un conflicto con su ex entrenador, Gustavo Quinteros, tema que no quiso tocar.

Las salidas que se confirmaron en Independiente.

Más allá de la desafortunada frase, el defensor agregó: "Hubiera sido lindo darle un campeonato que hace mucho el club no consigue". Estuvo cerca en el campeonato de 2025, cuando cayó en semifinales contra Huracán, en el torneo que terminó ganando Platense.

Las declaraciones de Lomónaco tras su salida de Independiente

Sobre su salida, Lomónaco demostró su cariño hacia el Rojo: "Agradecerles porque me brindaron mucho cariño y amor en todo este tiempo. Me duele irme, es normal, pero ojalá nos podamos volver a ver. Me sentí muy bien, muy cómodo".

También comentó por la rápida negociación que se dio sobre el cierre del mercado de pases: "Pasó todo muy rápido, a última hora. Toca irme, un paso importante en mi carrera, a Europa. Es algo muy lindo. No estaba apresurado pero algo que uno siempre sueña cuando es chico. Contento pero también un poco triste porque es una institución donde pasé muchas cosas lindas, mucha amistad, lo voy a recordar siempre".

El zaguero central tuvo un gran rendimiento en sus primeras temporadas, llegando a ser convocado a la selección argentina, pero luego fue relegado al banco de suplentes: "Desde donde me tocó estar en Independiente, nunca hubo un reproche por no jugar, al contrario, siempre tiré para adelante".

En relación a su nivel futbolístico, Lomónaco sentenció que su pico de rendimiento se dio con Vaccari como entrenador: "Con Julio fue donde más libre me sentí y pude hacer lo que es mi juego, y así se vio al equipo".