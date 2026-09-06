Racing jugó con su nueva camiseta y estallaron las redes: los mejores memes y reacciones

La Academia salió a la cancha con la tercera casaca ante Atlético Tucumán y los usuarios no perdonaron nada.

Racing finalmente estrenó su particular tercera camiseta y la elección de los colores volvió a convertirse en uno de los grandes temas alrededor de la Academia. El equipo de Avellaneda salió al Cilindro ante Atlético Tucumán con una indumentaria completamente diferente a la tradicional, con bastones negros y amarillos. La imagen sorprendió a los hinchas y rápidamente las redes sociales se llenaron de memes, comparaciones y comentarios.

La camiseta fue presentada por el elenco bonaerense como un homenaje a uno de los episodios más curiosos de sus primeros años de historia. El diseño recupera los colores que los socios habían elegido en 1904 , cuando el club todavía buscaba definir su identidad. Sin embargo, aquella combinación no llegó a utilizarse oficialmente y más de un siglo después la institución decidió finalmente llevarla a la cancha.

La historia fue explicada por el propio club a través de un video ambientado en aquella época, que reconstruyó el pedido para utilizar el negro y amarillo. La solicitud fue rechazada por la liga que organizaba los campeonatos y Racing terminó adoptando otros colores hasta llegar, años después, a los clásicos bastones celestes y blancos. Por eso, la Academia presentó esta versión bajo el concepto de “La Primera Locura”.

“Se inspiraron en Bee Movie” Usuarios de Twitter se hicieron eco de la nueva camiseta de Racing, que estrena ante Atlético Tucumán pic.twitter.com/d9c0TSVZ28 https://t.co/wpOb0l0v90

El lanzamiento también estuvo acompañado por una frase que rápidamente quedó instalada entre los hinchas: “122 años después ve la luz, porque a Racing nadie le dice que no”. La nueva indumentaria, confeccionada por Nike, además lleva en el pecho un escudo histórico de Racing en lugar del emblema que utiliza actualmente el primer equipo. El objetivo fue reforzar todavía más el vínculo con los orígenes de la institución.

No trates de zumbarla, polinizala pic.twitter.com/CuZJD82MIE — On City (@oncityok) September 3, 2026

Pero una cosa fue la explicación histórica y otra, muy distinta, la reacción de las redes sociales. Apenas aparecieron las primeras imágenes, los usuarios comenzaron a jugar con el llamativo parecido entre los colores de la camiseta y los de una abeja. Así nació uno de los apodos que más se repitió durante estos días: “Racing de Abejaneda”, una combinación entre Avellaneda y el particular aspecto de la nueva casaca.

Que complicado Racing, cancha semi vacía y juega con la camiseta de Rosario Central — Martin Amestoy (@martin_amestoy) September 7, 2026

Las abejas y avispas, el tema de conversación por la camiseta de Racing

Las comparaciones no terminaron allí. En X e Instagram aparecieron memes relacionados con panales, avispas y distintos personajes vestidos de amarillo y negro. Algunos hinchas se tomaron con humor la decisión de romper con los colores tradicionales, mientras que otros defendieron la iniciativa y destacaron que la camiseta recupera una parte poco conocida de la historia de Racing.

Un poco de la presentación de la nueva camiseta de #Racing pic.twitter.com/C6IXfp9yfJ — Racing Positivo (@rpositivook) September 6, 2026

La discusión también abrió un debate entre los propios simpatizantes sobre la identidad de la Academia. Mientras algunos usuarios cuestionaron que una camiseta tan alejada del celeste y blanco pudiera representar al club, otros valoraron que se tratara de una tercera equipación y que tuviera un argumento histórico detrás. El diseño, además, no pasó inadvertido entre los hinchas de otros equipos, que aprovecharon la oportunidad para sumarse a las cargadas.

Para colmo, el local empezó perdiendo en menos de media hora con un golazo de Lautaro Godoy y el técnico Juan Pablo Vojvoda decidió hacer dos cambios en el primer tiempo: ingresaron Matías Zaracho y Gastón Lodico, mientras que Matko Miljevic, uno de los reemplazados, se quejó con el DT y casi se va al vestuario. Desde las tribunas se escuchaba el famoso "Movete..." y el clima estaba caldeado.