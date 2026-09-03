Los mejores memes por la nueva camiseta de Racing

La Academia presentó su indumentaria, en homenaje a uno de los primeros diseños de su historia, y las burlas en redes estallaron.
Racing presentó su tercera camiseta para la temporada 2026, que tendrá los bastones con colores negros y amarillos, en homenaje a uno de los primeros diseños en su historia, hace ya 122 años. Las redes no perdonaron y estallaron los memes.
En 1904, la dirigencia de la Academia tuvo que solicitar un permiso para utilizar estos colores en su indumentaria, pero fue rechazado. Más de cien años después, Nike decidió realizar un homenaje a este suceso, y generó una gran conversación alrededor.
Los mejores memes de la nueva camiseta de Racing
Tras el anuncio de la camiseta, las redes no perdonaron y estallaron los memes por los nuevos colores de la indumentaria, muchos de ellos enfocados en el paralelismo con las abejas.
Incluso, los memes traspasaron el tema Racing, y en las redes se empezó a utilizar con diferentes momentos del fútbol argentino, que causaron un impacto cómico por varios días consecutivos.
Las duras declaraciones de Diego Milito sobre el presente de Racing
El mal momento futbolístico de Racing volvió a poner a Diego Milito en el centro de la escena. Con el equipo lejos de los primeros puestos y el malestar de los hinchas en aumento, el presidente de la institución habló sobre las decisiones de su gestión y realizó una autocrítica.
Uno de los principales puntos sobre los que hizo autocrítica fue la renovación de Gustavo Costas. El dirigente reconoció que la decisión no fue acertada y admitió que en aquel momento no se contempló el desgaste que podía generar la continuidad del entrenador.
“Fue un error y lo asumo. En ese momento creíamos que era necesario porque había un plantel entero que se tiraba de cabeza por el entrenador. Después perdimos de vista el desgaste que genera tener a un técnico con varios años de gestión”.
El presidente reconoció que los resultados están lejos de conformarlo, aunque pidió tiempo para el proceso que encabeza el actual entrenador: “Estamos en un proceso. Es un equipo en formación con un nuevo cuerpo técnico que está plasmando su idea. No estamos contentos con los resultados, no me gusta ver a Racing donde está hoy”.
Otro de los aspectos que genera cuestionamientos alrededor de Milito es el significado de una de sus principales promesas de campaña: el “salto de calidad”. Mientras buena parte de los hinchas esperaba que esa expresión estuviera vinculada principalmente con el crecimiento del equipo y la llegada de refuerzos de jerarquía, el presidente aclaró que se refería fundamentalmente al desarrollo institucional.
“Cuando hablé del salto de calidad, uno hablaba del salto de calidad institucional, y eso se percibe y se ve en el día a día. Yo entiendo que el fútbol es el corazón de la institución, entiendo a la gente, pero yo me refería al día a día, a seguir creciendo, a tener profesionales, a comprar un colegio como el que hicimos", afirmó Milito.
"Vamos a inaugurar un centro de alto rendimiento en Ezeiza que va a ser uno de los mejores de Sudamérica. El Sub 18 está jugando el Mundial de Clubes. Somos el único club en vestir Nike en Argentina. Nosotros no podemos traer jugadores de 20 millones de dólares, a mí también me encantaría. Hay un presupuesto y todos los días voy a cuidar el patrimonio del club”, agregó.
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