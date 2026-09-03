Los mejores memes por la nueva camiseta de Racing

La Academia presentó su indumentaria, en homenaje a uno de los primeros diseños de su historia, y las burlas en redes estallaron.

Racing presentó su tercera camiseta para la temporada 2026, que tendrá los bastones con colores negros y amarillos, en homenaje a uno de los primeros diseños en su historia, hace ya 122 años. Las redes no perdonaron y estallaron los memes.

En 1904, la dirigencia de la Academia tuvo que solicitar un permiso para utilizar estos colores en su indumentaria, pero fue rechazado. Más de cien años después, Nike decidió realizar un homenaje a este suceso, y generó una gran conversación alrededor.

Tras el anuncio de la camiseta, las redes no perdonaron y estallaron los memes por los nuevos colores de la indumentaria, muchos de ellos enfocados en el paralelismo con las abejas .

Que bien hizo Racing en traer a una abeja zángano de jerarquía como Abejilla Martínezzz y no al obrero de Ávalozzz. Era una decisión MUY simple. Hoy el panal tiene una abeja de selección, jerarquía.



Ojalá la Reina pueda explotarlo. https://t.co/my0NTznJKi pic.twitter.com/kbrTXXlsCB — nacho. (@nachovazquez_ok) September 1, 2026

racing club de abejaneda https://t.co/TiC9aueQce — OOC EL PRODUCTO (@EsPorke) September 2, 2026

Blanca y celeste

Ay que se siente

Este panal, lo llena independiente https://t.co/hbIaP9of07 pic.twitter.com/zLdRRgKzHD — Ivo (@ericoifc) September 1, 2026

Muy buena la nueva camiseta de racing pic.twitter.com/qEhMm5mA6h — Ivo (@ericoifc) September 1, 2026

-¿No andas con miedo Mostaza?

-¿Como con miedo de que?

-Con miedo de que no haya más miel

-Ahora me enoje, vamos a salir a recolectar

-Lo dijiste finalmente

-Vamos a salir a recolectar pic.twitter.com/DmUwSl3dOv — MalkarRC (@MalkarRC) September 2, 2026

-De aguijon te quiero pedir disculpas



-Está bien, te acepto el perdón porque una abeja de bien siempre cuida el panal. Pero tus zumbidos me habían picado fuerte.



-Muchas obreras me decían que este tarro de miel te lo dedicara, pero no quise. Yo no soy de andar revoloteando para… pic.twitter.com/olNtT6l8rV — Frabigol Xeneize (@frabigolxeneize) September 2, 2026

Realmente yo necesito tener un tweet con los mejores memes de Racing abeja. pic.twitter.com/S8w8LUdgpB — Mili (@milivizcarraa) September 3, 2026

Incluso, los memes traspasaron el tema Racing, y en las redes se empezó a utilizar con diferentes momentos del fútbol argentino, que causaron un impacto cómico por varios días consecutivos.

-a vos te gusta como recolecto polen?

-no

-tengo suerte?

-y un poco...

-hace 5 flores tengo suerte pic.twitter.com/jxY2aKa4lf — tobi (@ktobby_) September 2, 2026

- Vos hablás de miel y cuando te vi salir de la colmena eras un desastre. No sabías hacer un panal, no encontrabas una flor, picabas cualquier cosa. Hoy zumbas como si fueras la abeja reina. No entiendo. Sos un desastre. Quisiste ir al enjambre y ni las obreras te dejaron entrar. pic.twitter.com/Z3AGhmXxHL — Fran (@frabigol) September 3, 2026

-Porque no fueron a recolectar polen?

-Yo no sabia,sinceramente no sabia,es la primera vez que perdemos entonces yo no sabia que los segundos también recolectaban polen. pic.twitter.com/gZSWLsIeAq — Frabigol Xeneize (@frabigolxeneize) September 3, 2026

Viven en colmena, vuelan de flor en flor, los fines de semana se cogen a las mejores abejas, morfan néctar y polen de primera todos los días.



El día anterior a polinizar durmieron tranquilamente en una colmena y se rascaron los aguijones durante 24 horas y chupando flores. pic.twitter.com/e4d8R9WWxb — Freakin (@Freakinn_) September 2, 2026

fumigaron la zona, y dos de ellos sacaron dos fumigadoras, hay dos o tres colmenas afectadas, eso es el ser humano. Encima son cagones por que si los picamos no se la aguantan.



-que van a hacer beepo?

-nada fumigaron la zona, no se poliniza más pic.twitter.com/zXGvSuNU0i — pongan cumbia santafesina del recuerdo (@porcelismo) September 2, 2026

No trates de zumbarla, polinizala pic.twitter.com/CuZJD82MIE — On City (@oncityok) September 3, 2026

“La responsable de todo esto es la abeja reina” pic.twitter.com/ItSMe9W7QA — Tutee (@MateoGiraudo22) September 2, 2026

Las duras declaraciones de Diego Milito sobre el presente de Racing

El mal momento futbolístico de Racing volvió a poner a Diego Milito en el centro de la escena. Con el equipo lejos de los primeros puestos y el malestar de los hinchas en aumento, el presidente de la institución habló sobre las decisiones de su gestión y realizó una autocrítica.

Uno de los principales puntos sobre los que hizo autocrítica fue la renovación de Gustavo Costas. El dirigente reconoció que la decisión no fue acertada y admitió que en aquel momento no se contempló el desgaste que podía generar la continuidad del entrenador.

“Fue un error y lo asumo. En ese momento creíamos que era necesario porque había un plantel entero que se tiraba de cabeza por el entrenador. Después perdimos de vista el desgaste que genera tener a un técnico con varios años de gestión”.

"FUE UN ERROR HABERLE RENOVADO A GUSTAVO COSTAS"



Diego Milito sobre la salida del exentrenador de Racing. #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/ZhhDqiW67G — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 3, 2026

El presidente reconoció que los resultados están lejos de conformarlo, aunque pidió tiempo para el proceso que encabeza el actual entrenador: “Estamos en un proceso. Es un equipo en formación con un nuevo cuerpo técnico que está plasmando su idea. No estamos contentos con los resultados, no me gusta ver a Racing donde está hoy”.

Otro de los aspectos que genera cuestionamientos alrededor de Milito es el significado de una de sus principales promesas de campaña: el “salto de calidad”. Mientras buena parte de los hinchas esperaba que esa expresión estuviera vinculada principalmente con el crecimiento del equipo y la llegada de refuerzos de jerarquía, el presidente aclaró que se refería fundamentalmente al desarrollo institucional.

“Cuando hablé del salto de calidad, uno hablaba del salto de calidad institucional, y eso se percibe y se ve en el día a día. Yo entiendo que el fútbol es el corazón de la institución, entiendo a la gente, pero yo me refería al día a día, a seguir creciendo, a tener profesionales, a comprar un colegio como el que hicimos", afirmó Milito.

Diego Milito, presidente de Racing, se refirió a su recordada frase "SALTO DE CALIDAD" y esto contestó.



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"Vamos a inaugurar un centro de alto rendimiento en Ezeiza que va a ser uno de los mejores de Sudamérica. El Sub 18 está jugando el Mundial de Clubes. Somos el único club en vestir Nike en Argentina. Nosotros no podemos traer jugadores de 20 millones de dólares, a mí también me encantaría. Hay un presupuesto y todos los días voy a cuidar el patrimonio del club”, agregó.