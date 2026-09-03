Las polémicas declaraciones de Lomónaco tras su salida de Independiente: "No siento que me vaya en deuda"

El zaguero central, que dejó el Rojo para jugar en el Elche, habló con los medios antes de irse del país.

Kevin Lomónaco dejó Independiente sobre el cierre del mercado de pases para seguir su carrera en el Elche . Antes de irse del país, el zaguero central, que supo ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, habló con la prensa y tuvo una polémica frase: "No siento que me vaya en deuda con le gente".

Esta respuesta se dio en el marco de un picante ida y vuelta de Lomónaco con un periodista, luego de ser consultado, además, por un conflicto con su ex entrenador , Gustavo Quinteros , tema que no quiso tocar.

Más allá de la desafortunada frase, el defensor agregó: "Hubiera sido lindo darle un campeonato que hace mucho el club no consigue". Estuvo cerca en el campeonato de 2025 , cuando cayó en semifinales contra Huracán, en el torneo que terminó ganando Platense.

"SIENTO QUE ESTÁS HACIENDO PREGUNTAS MEDIAS COMPLICADAS" Picante ida y vuelta entre Kevin Lomónaco y un periodista en el aeropuerto tras dejar #Independiente e irse al Elche. pic.twitter.com/G0nP5kxHgp

Las declaraciones de Lomónaco tras su salida de Independiente

Sobre su salida, Lomónaco demostró su cariño hacia el Rojo: "Agradecerles porque me brindaron mucho cariño y amor en todo este tiempo. Me duele irme, es normal, pero ojalá nos podamos volver a ver. Me sentí muy bien, muy cómodo".

También comentó por la rápida negociación que se dio sobre el cierre del mercado de pases: "Pasó todo muy rápido, a última hora. Toca irme, un paso importante en mi carrera, a Europa. Es algo muy lindo. No estaba apresurado pero algo que uno siempre sueña cuando es chico. Contento pero también un poco triste porque es una institución donde pasé muchas cosas lindas, mucha amistad, lo voy a recordar siempre".

"ES ALGO QUE UNO SUEÑA CUANDO ES CHICO"



Kevin Lomónaco se despidió de #Independiente y parte rumbo a España para ser nuevo futbolista de Elche: "Toca irme, es un paso importante en mi carrera".



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El zaguero central tuvo un gran rendimiento en sus primeras temporadas, llegando a ser convocado a la selección argentina, pero luego fue relegado al banco de suplentes: "Desde donde me tocó estar en Independiente, nunca hubo un reproche por no jugar, al contrario, siempre tiré para adelante".

En relación a su nivel futbolístico, Lomónaco sentenció que su pico de rendimiento se dio con Vaccari como entrenador: "Con Julio fue donde más libre me sentí y pude hacer lo que es mi juego, y así se vio al equipo".

La despedida de Lomónaco en Instagram

En su cuenta de Instagram, el central se despidió de Independiente: "Llego el día de despedirme de ustedes. Que orgullo haber vestido esta camiseta tan inmensa. Quiero agradecerles de corazón por haberme tratado tan bien desde el primer día que llegué. Vivimos juntos momentos muy lindos y otros no tanto, ilusiones y lo contrario, pero aprendí y disfruté muchísimo cada uno de ellos".

"Párrafo aparte para la gente que trabaja en el club y en el predio, gracias a ustedes, a los cocineros, a los cuerpos técnicos, médicos, kinesiólogos, utileros y a todos mis compañeros que estuvieron conmigo durante estos años. Gracias por el aguante, el respeto y por haber sido parte de este camino", continuó en su publicación.

La despedida que escribió Kevin Lomónaco vía Instagram.#Independiente pic.twitter.com/jKsLYMo6cc — Rojo De Locura (@rojodelocuraok) September 3, 2026

Por último, cerró con grandes elogios para el club: "Independiente es un club gigante, con gente impresionante que merece estar peleando siempre cosas importantes. Y créanme que desde mi lugar siempre busqué y dejé todo para conseguirlo".