Éxodo en Independiente: los tres jugadores que dejarán el club en el cierre del mercado

El Rojo, tras la llegada del entrenador Jadson Viera, sigue diezmando el plantel con la salida de varias figuras.

El entrenador uruguayo Jadson Viera sigue recibiendo malas noticias desde su llegada a Independiente , con la confirmación de la salida de tres jugadores clave en el plantel: Kevin Lomónaco, Maximiliano Gutiérrez y Gabriel Ávalos. Las transferencias se dan en el cierre del mercado de pases , con la posibilidad de que no sean reemplazados.

Kevin Lomónaco , que supo ser uno de los referentes del plantel y de los mejores jugadores del fútbol argentino, incluso teniendo una convocatoria a la selección argentina, será vendido al Elche , en un paquete total de 4,8 millones de dólares.

Aunque todavía no se terminaron de ultimar los detalles, en estas últimas horas del mercado se cerrará el traspaso, que es de 3 millones de dólares por el 50% y una deuda saldada por el pase de Iván Marcone, que era de 1,8 millones. Por ese monto, Independiente cede otro 30% del fichaje al conjunto español.

#Elche compra a Kevin Lomonaco



#Independiente vende el 50% de la ficha



US$3M por el 50% + la deuda de Ivan Marcone, US$1.75M por otro 30%.



Total: US$4.8M x el 80%



cuatro años. pic.twitter.com/34B1o1otOH — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 1, 2026

Por otro lado, Gutiérrez se irá al Dinamo Moscú por siete millones de euros. Independiente tiene el 50% del pase, que comparte con Huachipato. Además, el Rojo tenía una deuda de 2 millones de dólares con el club chileno, que saldará con esta transferencia.

MAXI GUTIÉRREZ VENDIDO A RUSIA



Dinamo Moscú se lo lleva en 7 millones de euros y a #Independiente le quedará la mitad de eso por tener el 50% del pase.



Le debe 2 millones de dólares al Huachipato (dueño del otro 50%) por el pase efectuado en febrero.



En números… pic.twitter.com/RkJe260pol — Nelson Lafit (@nelsonlafit) September 1, 2026

Por último, hace algunos días se confirmó que Ávalos seguirá su carrera en Olimpia de Paraguay, a cambio de un millón de dólares, monto que cancelará la primer cuota del pase de Facundo Zabala.

HAY ACUERDO



Gabriel Ávalos será nuevo jugador de #Olimpia.



Se llegó a un entendimiento de palabra entre el club paraguayo e #Independiente.



El monto es cercano a 1 M USD. Queda cancelada la primer cuota por Facundo Zabala de junio 2026.



@Mati_Martinez pic.twitter.com/ftEzGFSwiD — Rojo De Locura (@rojodelocuraok) August 28, 2026

Boca confirmó la salida de Zeballos

Boca hizo oficial la salida del delantero Exequiel Zeballos, que a los 24 años se marchará del club en el que se formó para pasar a formar parte del Monza de Italia. La transacción se cerró por 4 millones y medio de euros y le permitirá al club argentino conservar una plusvalía del 40%, sobre el monto de una hipotética próxima venta del futbolista.

Así, a seis años de su debut en primera y con un paso que tuvo muchos vaivenes, Zeballos abandona el fútbol argentino con 16 goles y 16 asistencias en un total de 140 partidos.

Sueño cumplido, de Boca Predio al mundo pic.twitter.com/FzzNpj4hQ0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 1, 2026

Apartado del plantel profesional por este mismo motivo, el delantero de 24 años comenzó a tener diferentes sondeos del fútbol europeo, con el nombre del Napoli sobre la mesa en primera instancia, pero el equipo italiano tenía problemas con el fair play financiero. El interés que llegó a buen puerto fue el sostenido por el Monza.

La venta fue confirmada durante el último día del mercado de pases del verano europeo y se convirtió en la más cara del club que preside Juan Román Riquelme en las dos últimas temporadas, además de la posibilidad de aumentar el monto final por la posible implementación de la plusvalía.

Tras una breve presentación en su nuevo club, en la que se informa que firmó contrato hasta mediados de 2030, Zeballos dejará de representar al Xeneize por primera vez en 10 años, al haber sido parte de sus inferiores desde 2016. En el medio pasó por varios momentos difíciles, sobre todo con las lesiones que lo dejaron fuera mucho tiempo de las canchas.