Rumores de infidelidad de Leandro Paredes: "es imposible que un día no pruebe otra con...".

Los rumores sobre las supuestas infidelidades de Leandro Paredes , el futbolista y capitán de Boca , a su pareja Camila Galante , fueron uno de los temas de este lunes en el ciclo radial de Yanina Latorre , donde la conductora y Juli Argenta analizaron la relación de pareja del futbolista desde la adolescencia.

“Él también muere por ella, es muy dependiente de ella, también está desde los 14 años”, señaló Juli. Yanina coincidió con su compañera y destacó la historia que construyeron juntos: “Son esos amores profundos que trascienden todos, son compañeros de vida”.

Sin embargo, Yanina Latorre aclaró que no tiene información que confirme una infidelidad de Leandro Paredes y cuestionó los rumores que suelen aparecer alrededor de los futbolistas. “No sé si habrá hecho algo, mil veces hay rumores, pero también la fácil es tirarle al jugador de fútbol una mina. Todas quieren estar ahí, la envidian a ella”, sostuvo.

A partir de allí, Yanina hizo una polémica reflexión sobre las tentaciones que pueden aparecer cuando una pareja se conoce desde muy joven. “Si estás con la mina de los 13, 14 años, es imposible que un día no pruebe otra con..., te lo digo con amor esto”, lanzó; y agregó: “Ella será inteligente como tantas otras, y dirá ‘Bueno, un polvo le perdono, sigo’”.

Juli, en tanto, volvió a remarcar la importancia de la historia que comparten Paredes y Galante. “Crecieron juntos. Él es muy buen padre”, señaló. “Y ella debe ser viva, lo conoce mejor que nadie”, respondió Yanina. La conductora también salió en defensa de Cami Galante y aseguró que muchas veces las mujeres que tienen una relación estable con hombres famosos son blanco de comentarios maliciosos. “La gente a veces es muy cruel, inventa cosas, no me consta nada, porque las minas odian a las chicas como ella, que las ven contentas, felices, con tres pibes”, afirmó.

Finalmente, Yanina puso el foco en el vínculo que construyeron Paredes y Galante más allá de la fama y el dinero. “Seguramente, como decís vos, él es dependiente de ella. (…) Y la vida igual hay que transitarla, con plata o sin plata”, concluyó.

Así se enteró La Joaqui de una infidelidad de Luck Ra

A días de que él niegue rotundamente una supuesta infidelidad hacia la artista de RKT, la filosa periodista Yanina Latorre contó detalles sobre el viaje que generó un escándalo y habría terminado con la relación. En el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) contó: “¿Por qué la encuentran llorando en el aeropuerto, además de que él la había dejado? Porque cuando estaba en el aeropuerto empezó a mirar sus mensajes de Instagram y una chica le empezó a escribir con pruebas”.

A su vez, confirmó detalles sobre la mujer que le dio información: “Era prostituta. Y le contó que él esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas”, dijo. Ante eso, agregó: “Ahí a ella le bajó toda la ficha y le contaron todo lo que hacía... Hasta se chapaba a los amigos a cambio de un cigarrillo”.

Por otra parte, habló sobre las expectativas que tenía La Joaqui con respecto al viaje: "En Madrid ella la pasó para la m... (...) Él la invitó a Madrid bajo la promesa de un viaje romántico, le mandó un ramo de flores y ella hizo la valijita y se fue. Pero cuando llegó a las cinco de la mañana al aeropuerto, no la había ido a buscar nadie”.

“Él le había pasado por WhatsApp el código para entrar al departamento, pero estaba mal. Empezó a tocar la puerta y nadie la atendía”, dijo sobre el momento en el que la cantante intentó entrar al departamento. Una hora más tarde habría ingresado al departamento con una imagen que le hizo ruido, según contó Yanina: “Comida toda tirada, diseminada, vieja de tres días. Vómitos en el piso y en los sillones. Todo un quilombo lleno de alcohol”. “Estuvo cuatro días encerrada en la casa con ellos. Él la dejó delante de todos los amigos. La echó como a un perro”, contó Yanina.