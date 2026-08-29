Leandro Paredes confirmó el interés de clubes europeos por él

El capitán y figura de Boca habló sobre los rumores que surgieron en el último mercado de pases, pero aseguró su continuidad.

Leandro Paredes volvió a hablar de su futuro después de la victoria de Boca ante Lanús en La Bombonera y fue contundente al referirse al interés del Milan y de otros clubes europeos. El mediocampista dejó en claro que no piensa moverse del Xeneize y que su regreso al fútbol argentino no fue una decisión de paso.

El volante reconoció que en las últimas semanas hubo sondeos desde el exterior, aunque aseguró que su postura siempre fue la misma. “Fueron varios los equipos que han llamado”, contó Paredes, quien agradeció las gestiones de su entorno y también el interés de las instituciones que preguntaron por su situación.

Sin embargo, el campeón del mundo explicó que incluso él mismo habló con algunos de esos clubes, pero no para avanzar en una negociación, sino para cerrar cualquier posibilidad de salida. “He hablado yo también con varios de esos equipos solamente para agradecer. Teníamos claro lo que quería, teníamos claro lo que quiero para el futuro: estoy en el lugar que amo, el lugar que quería estar”, expresó.

LEANDRO PAREDES s/la nueva oferta del MILAN y otros clubes de Europa:



"AGRADEZCO a los equipos que ME LLAMARON... pero TENGO CLARO LO QUE QUERÍA Y PARA MI FUTURO.



VOLVÍ DE ALLÁ PORQUE QUERÍA ESTAR ACÁ. ESTOY EN EL LUGAR QUE QUIERO".pic.twitter.com/98XfcZGPTC — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 29, 2026

La consulta puntual por el Milan no modificó su respuesta. Paredes, que tuvo una extensa carrera en Europa con pasos por PSG, Juventus y Roma, remarcó que su regreso a Boca fue una decisión tomada desde el deseo personal y no una escala antes de volver al fútbol europeo.

Cuando le preguntaron por lo que significaba que un club de la magnitud del Milan volviera a interesarse por él, el mediocampista fue todavía más directo. “Volví para allá porque quería estar acá. Una vez que estoy acá, ¿dónde voy a ir?”, respondió, dejando una frase que rápidamente fue celebrada por los hinchas.

Paredes también dejó en claro que su prioridad pasa por consolidarse en Boca y acompañar el crecimiento del equipo. “Estoy feliz. Ojalá que los resultados nos acompañen, pero estoy en el lugar que quiero”, cerró.

Con esas declaraciones, el volante buscó despejar cualquier duda en medio de los rumores de mercado. Más allá del interés europeo, su mensaje fue claro: su presente y su futuro inmediato están en Boca.

Leandro Paredes se quejó de la sanción de la FIFA tras la final del Mundial

Leandro Paredes cuestionó la sanción de diez partidos que le impuso la FIFA por los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y comparó su castigo con el que recibió Gavi. El mediocampista habló luego del triunfo de Boca por 1-0 ante Lanús, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

“La sanción parece exagerada. Lo raro es que a Gavi le dieron una y es el que me da la piña en el pecho”, sostuvo Paredes al ser consultado sobre la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

El futbolista de Boca recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares por los hechos ocurridos después de la derrota 1-0 de Argentina ante España en la final disputada el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Gavi, por su parte, fue castigado con un encuentro de suspensión y una multa de 30.000 dólares.

Paredes aseguró además que espera que la Asociación del Fútbol Argentino pueda conseguir una reducción de la pena mediante la apelación. “Ahora queda apelar, ver si podemos reducir la sanción y nada más”, manifestó el campeón del mundo.

“Yo creo que se puede reducir porque es excesiva”, agregó el mediocampista. La AFA se encuentra a la espera de los fundamentos completos de las resoluciones para presentar los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de FIFA y mantiene al Tribunal Arbitral del Deporte como eventual última instancia.

La FIFA también sancionó a Nahuel Molina con siete partidos y una multa de 90.000 dólares, mientras que Thiago Almada recibió una fecha y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, tres encuentros. Las sanciones surgieron de la investigación abierta por los enfrentamientos entre futbolistas y miembros de ambos seleccionados tras la definición del Mundial.

La AFA consiguió esta semana que FIFA aprobara su pedido para que las suspensiones puedan cumplirse tanto en partidos oficiales como en amistosos internacionales de clase A, según cuál se dispute primero. La medida permite que Paredes, Molina y el resto de los sancionados comiencen a descontar fechas durante los próximos compromisos amistosos de la Selección argentina.